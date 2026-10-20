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Domański: polski przemysł podkręca tempo

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Domański
Sytuacja gospodarcza oczami Polaków
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP
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Produkcja przemysłowa wzrosła we wrześniu o 4,6 procent rok do roku - podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W porównaniu z sierpniem odnotowano wzrost o 17 procent. Dane skomentował minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Analitycy ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali wzrostu o 3,1 rdr i wzrostu o 14,8 proc. mdm.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, we wrześniu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 3,3 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 3,4 proc. wyższym niż w sierpniu br.

Produkcja przemysłowa. Komentarze

"Po wpadce w sierpniu wrzesień przyniósł nam bardzo dobre dane z przemysłu: +3,4 proc. m/m s.a., prognozy pobite o 1-1,5 pkt. proc., wzrosty ładnie rozłożone po różnych branżach i typach branż. Słowem - polska gospodarka nie straciła tempa" - ocenili eksperci Pekao.

"Wrzesień przyniósł dwa skrajnie różne obrazy gospodarki. Produkcja przemysłowa wzrosła o 4,6 proc. r/r, wyraźnie przebijając oczekiwania i potwierdzając ożywienie w branży. Z kolei produkcja budowlana spadła aż o 9,0 proc. r/r, mocno rozczarowując. Przemysł nabiera rozpędu, a budownictwo najpewniej staje się ofiarą wyzwań w raportowaniu" - ocenili ekonomiści PKO BP.

"Polski przemysł podkręca tempo!" - skomentował minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

"Produkcja przemysłowa we wrześniu wzrosła o 4,6 proc. r/r, wyraźnie bijąc prognozy ekonomistów, którzy zakładali wzrost o 3,1 proc. Po podniesieniu wcześniejszych danych o wzroście PKB to kolejny mocny sygnał z polskiej gospodarki. Polska gospodarka na wyższym biegu!" - dodał

Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
Produkcja przemysłowaGUS
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