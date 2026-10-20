Domański: polski przemysł podkręca tempo
Analitycy ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali wzrostu o 3,1 rdr i wzrostu o 14,8 proc. mdm.
Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, we wrześniu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 3,3 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 3,4 proc. wyższym niż w sierpniu br.
Produkcja przemysłowa. Komentarze
"Po wpadce w sierpniu wrzesień przyniósł nam bardzo dobre dane z przemysłu: +3,4 proc. m/m s.a., prognozy pobite o 1-1,5 pkt. proc., wzrosty ładnie rozłożone po różnych branżach i typach branż. Słowem - polska gospodarka nie straciła tempa" - ocenili eksperci Pekao.
"Wrzesień przyniósł dwa skrajnie różne obrazy gospodarki. Produkcja przemysłowa wzrosła o 4,6 proc. r/r, wyraźnie przebijając oczekiwania i potwierdzając ożywienie w branży. Z kolei produkcja budowlana spadła aż o 9,0 proc. r/r, mocno rozczarowując. Przemysł nabiera rozpędu, a budownictwo najpewniej staje się ofiarą wyzwań w raportowaniu" - ocenili ekonomiści PKO BP.
"Polski przemysł podkręca tempo!" - skomentował minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
"Produkcja przemysłowa we wrześniu wzrosła o 4,6 proc. r/r, wyraźnie bijąc prognozy ekonomistów, którzy zakładali wzrost o 3,1 proc. Po podniesieniu wcześniejszych danych o wzroście PKB to kolejny mocny sygnał z polskiej gospodarki. Polska gospodarka na wyższym biegu!" - dodał