Jest decyzja RPP w sprawie stóp procentowych
Rada Polityki Pieniężnej (RPP) w tym roku obniżyła stopy procentowe w marcu o 25 punktów bazowych. W efekcie główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, została obniżona do 3,75 proc. Natomiast w całym 2025 r. stopy obniżono łącznie o 175 punktów bazowych z poziomu 5,75 proc.
Poziom stóp procentowych
Kwietniowa decyzja RPP była zgodna z oczekiwaniami rynku. Stopy procentowe kształtują się na niezmienionym poziomie:
- stopa referencyjna 3,75 proc. w skali rocznej;
- stopa lombardowa 4,25 proc. w skali rocznej;
- stopa depozytowa 3,25 proc. w skali rocznej;
- stopa redyskontowa weksli 3,80 proc. w skali rocznej;
- stopa dyskontowa weksli 3,85 proc. w skali rocznej.
Dzisiaj na godz. 15 jest zaplanowana konferencja Adama Glapińskiego, prezesa Narodowego Banku Polskiego.
Źródło: PAP
