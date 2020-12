Samochody dla CBA. "Rozmach przetargu, szczególnie w dobie pandemii, jest szokujący"

"48 samochodów klasy średniej wyższej, 21 kompaktów, jeden SUV, dwa busy, pojazd do przewodu osób zatrzymanych, furgon dostawczy i pojazd wielozadaniowy – to wykaz aut, które, jak ustaliła 'Rzeczpospolita', chce kupić Centralne Biuro Antykorupcyjne. Przetarg rozpisało pod koniec listopada, a oferty można składać do 29 grudnia" - czytamy w dzienniku,

"W nowym przetargu auta z klasy średniej wyższej mają mieć moc co najmniej 150 KM, tyle samo co w poprzednim, i podobne wymiary" - napisano.

"Służba znowu celuje w BMW?"

"Chodzi o to, że wśród 48 samochodów klasy średniej wyższej znalazły się cztery o niezwykle wysokich parametrach użytkowych. CBA chce, by miały one napęd na cztery koła i moc silnika co najmniej 250 KM. Ten ostatni parametr posiadają nieliczne wozy popularnych marek, częściej – marek premium. Z kolei poszukiwany przez CBA SUV ma mieć potężny silnik z mocą co najmniej 330 KM. To również sugerowałoby, że służba szuka pojazdu z najwyższej półki" - czytamy w artykule.