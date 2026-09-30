Biedronka wycofuje produkt. Ostrzeżenie

GIS o zagrożeniu żółtaczką pokarmową Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Grand Warszawski / Shutterstock

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"W wyniku działań urzędowych Inspekcji Weterynaryjnej wykryto obecność Listeria monocytogenes w 1 z 5 próbek wskazanego poniżej produktu" - poinformował GIS.

Spożycie żywności zanieczyszczonej bakterią Listeria monocytogenes może prowadzić do listeriozy. Choroba jest szczególnie niebezpieczna dla osób z obniżoną odpornością, seniorów, kobiet w ciąży oraz niemowląt.

#Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: wykrycie obecności bakterii Listeria monocytogenes w jednej partii ćwiartki wędzonej z kurczaka.https://t.co/so8TcQwW4l — Główny Inspektorat Sanitarny (@GIS_gov) September 29, 2026 Rozwiń

Wśród możliwych objawów zakażenia GIS wymienia m.in. gorączkę, bóle brzucha lub pleców, objawy grypopodobne, wymioty, biegunkę, a także bóle głowy, mięśni i gardła. Osoby, u których po spożyciu produktu wystąpią niepokojące dolegliwości, powinny skontaktować się z lekarzem.

Sieć wycofuje produkt

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Ćwiartka wędzona z kurczaka;

Numer partii: 2679401;

Termin przydatności do spożycia: 10/10/2026;

Producent: Przedsiębiorstwo Drobiarskie "Drobex" Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 27, 85-758 Bydgoszcz;

Dystrybutor: Jeronimo Martins Polska S.A., ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn.

GIS. Partia ćwiartki wędzonej z kurczaka wycofana Źródło zdjęcia: GIS

Trwa wycofywanie produktu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bydgoszczy zobowiązał producenta - Przedsiębiorstwo Drobiarskie "Drobex" - do sporządzenia oceny ryzyka, wdrożenia działań naprawczych, poinformowania odbiorców oraz wycofania wskazanej partii produktu z rynku.

Z kolei w przypadku towaru, który nie został wprowadzony do sprzedaży, producent ma zablokować i oznakować go jako żywność niebezpieczną. Prowadzone jest również postępowanie wyjaśniające, a właściwe służby weryfikują skuteczność podjętych działań naprawczych.

"W dniu 23.09.2026 r. poinformowano odbiorcę - dystrybutora Biedronkę - o konieczności wycofania kwestionowanego produktu. Jednocześnie wdrożono natychmiastowe działania korygujące mające na celu wyeliminowanie przyczyn niezgodności oraz zapobieżenie ich wystąpieniu w przyszłości" - podał sanepid.

Biedronka wycofuje produkt

Dystrybutor rozpoczął wycofywanie produktu z półek sklepowych. Towar znajdujący się w magazynach centralnych został zablokowany. Całość wycofanej partii ma zostać przekazana do utylizacji jako materiał kategorii 2.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej współpracują w tej sprawie z Inspekcją Weterynaryjną i monitorują proces wycofywania produktu ze sprzedaży detalicznej.

"Nie należy spożywać produktu wskazanego w komunikacie" - zaapelował inspektorat.