Biedronka wycofuje produkt. Ostrzeżenie
"W wyniku działań urzędowych Inspekcji Weterynaryjnej wykryto obecność Listeria monocytogenes w 1 z 5 próbek wskazanego poniżej produktu" - poinformował GIS.
Spożycie żywności zanieczyszczonej bakterią Listeria monocytogenes może prowadzić do listeriozy. Choroba jest szczególnie niebezpieczna dla osób z obniżoną odpornością, seniorów, kobiet w ciąży oraz niemowląt.
Wśród możliwych objawów zakażenia GIS wymienia m.in. gorączkę, bóle brzucha lub pleców, objawy grypopodobne, wymioty, biegunkę, a także bóle głowy, mięśni i gardła. Osoby, u których po spożyciu produktu wystąpią niepokojące dolegliwości, powinny skontaktować się z lekarzem.
Sieć wycofuje produkt
Szczegóły dotyczące produktu:
- Nazwa produktu: Ćwiartka wędzona z kurczaka;
- Numer partii: 2679401;
- Termin przydatności do spożycia: 10/10/2026;
- Producent: Przedsiębiorstwo Drobiarskie "Drobex" Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 27, 85-758 Bydgoszcz;
- Dystrybutor: Jeronimo Martins Polska S.A., ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn.
Trwa wycofywanie produktu
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bydgoszczy zobowiązał producenta - Przedsiębiorstwo Drobiarskie "Drobex" - do sporządzenia oceny ryzyka, wdrożenia działań naprawczych, poinformowania odbiorców oraz wycofania wskazanej partii produktu z rynku.
Z kolei w przypadku towaru, który nie został wprowadzony do sprzedaży, producent ma zablokować i oznakować go jako żywność niebezpieczną. Prowadzone jest również postępowanie wyjaśniające, a właściwe służby weryfikują skuteczność podjętych działań naprawczych.
"W dniu 23.09.2026 r. poinformowano odbiorcę - dystrybutora Biedronkę - o konieczności wycofania kwestionowanego produktu. Jednocześnie wdrożono natychmiastowe działania korygujące mające na celu wyeliminowanie przyczyn niezgodności oraz zapobieżenie ich wystąpieniu w przyszłości" - podał sanepid.
Biedronka wycofuje produkt
Dystrybutor rozpoczął wycofywanie produktu z półek sklepowych. Towar znajdujący się w magazynach centralnych został zablokowany. Całość wycofanej partii ma zostać przekazana do utylizacji jako materiał kategorii 2.
Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej współpracują w tej sprawie z Inspekcją Weterynaryjną i monitorują proces wycofywania produktu ze sprzedaży detalicznej.
"Nie należy spożywać produktu wskazanego w komunikacie" - zaapelował inspektorat.