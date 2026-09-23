Tech AI a wybory w Polsce. Ekspert wskazuje zagrożenia Oprac. Jan Sowa |

Jakub Szymik o wpływie AI na decyzje wyborców Źródło wideo: PAP Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Wyborcy pytają chatboty o pomoc w sprofilowaniu własnych poglądów politycznych, a nawet o to, na kogo głosować w przyszłorocznych wyborach. Jakub Szymik przekazał, że w odpowiedziach udzielanych przez modele językowe mogą pojawić się niepewne źródła, nadinterpretacje lub opinie przedstawiane tak, jakby były faktami.

AI tworzy i dystrybuuje treści

Prezes Fundacji Obserwatorium Demokracji Cyfrowej zwrócił uwagę, że AI służy do szybkiego tworzenia dużej liczby treści i ich późniejszego powielania.

- Dużo już wiemy dzisiaj, na temat tego, w jaki sposób te narzędzia są wykorzystywane do tworzenia treści w sposób masowy, w sposób bardzo szybki. Ale warto pamiętać również o tym, że te narzędzia będą odpowiedzialne za dystrybucję tych treści, czyli będą w dużej mierze decydować o tym jakie treści widzimy na swoich ekranach - powiedział.

Fundacja analizuje aktywność partii na TikToku

Fundacja Obserwatorium Demokracji Cyfrowej co miesiąc przygotowuje raporty zatytułowane "Barometr sieci". Analizuje w nich między innymi aktywność polityków w mediach społecznościowych.

Szymik powiedział, że w ostatnich miesiącach duże zainteresowanie budzą profile partii politycznych na TikToku. Fundacja sprawdza, czy ich zasięgi są autentyczne, czy też mogły zostać sztucznie zwiększone. Nie przedstawił w przytoczonej wypowiedzi wniosku, że do takiego zwiększania doszło.

Kongres REINFO w Białymstoku

Szymik wypowiedział się podczas Kongresu Bezpieczeństwa Informacyjnego REINFO w Białymstoku. Dwudniowe wydarzenie rozpoczęło się we wtorek na kampusie tamtejszego uniwersytetu. Organizują je uczelnia i Fundacja Instytut Zamenhofa. W kongresie bierze udział około 70 prelegentów oraz kilkaset osób.