AI a wybory w Polsce. Ekspert wskazuje zagrożenia
Wyborcy pytają chatboty o pomoc w sprofilowaniu własnych poglądów politycznych, a nawet o to, na kogo głosować w przyszłorocznych wyborach. Jakub Szymik przekazał, że w odpowiedziach udzielanych przez modele językowe mogą pojawić się niepewne źródła, nadinterpretacje lub opinie przedstawiane tak, jakby były faktami.
AI tworzy i dystrybuuje treści
Prezes Fundacji Obserwatorium Demokracji Cyfrowej zwrócił uwagę, że AI służy do szybkiego tworzenia dużej liczby treści i ich późniejszego powielania.
- Dużo już wiemy dzisiaj, na temat tego, w jaki sposób te narzędzia są wykorzystywane do tworzenia treści w sposób masowy, w sposób bardzo szybki. Ale warto pamiętać również o tym, że te narzędzia będą odpowiedzialne za dystrybucję tych treści, czyli będą w dużej mierze decydować o tym jakie treści widzimy na swoich ekranach - powiedział.
Fundacja analizuje aktywność partii na TikToku
Fundacja Obserwatorium Demokracji Cyfrowej co miesiąc przygotowuje raporty zatytułowane "Barometr sieci". Analizuje w nich między innymi aktywność polityków w mediach społecznościowych.
Szymik powiedział, że w ostatnich miesiącach duże zainteresowanie budzą profile partii politycznych na TikToku. Fundacja sprawdza, czy ich zasięgi są autentyczne, czy też mogły zostać sztucznie zwiększone. Nie przedstawił w przytoczonej wypowiedzi wniosku, że do takiego zwiększania doszło.
Kongres REINFO w Białymstoku
Szymik wypowiedział się podczas Kongresu Bezpieczeństwa Informacyjnego REINFO w Białymstoku. Dwudniowe wydarzenie rozpoczęło się we wtorek na kampusie tamtejszego uniwersytetu. Organizują je uczelnia i Fundacja Instytut Zamenhofa. W kongresie bierze udział około 70 prelegentów oraz kilkaset osób.