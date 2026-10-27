Szykują się na historyczny debiut. Opis zagrożeń zajmuje 93 strony
Firma nie podała jeszcze, ile akcji zaoferuje ani jaka będzie ich cena. Według "The Wall Street Journal" debiut może przynieść Anthropic wycenę sięgającą 2 bilionów dolarów - byłaby to wtedy jedna z największych spółek publicznych na świecie.
Przychody rosną, ale Anthropic notuje dużą stratę
W pierwszej połowie 2026 roku przychody Anthropic wzrosły o 1300 proc. rok do roku, do 16,3 mld dolarów. Firma ma ponad 14 tys. klientów biznesowych, z których około 250 generuje co najmniej 10 mln dolarów rocznych przychodów.
Jednocześnie spółka wykazała ponad 80 mld dolarów straty netto. Niemal 9 mld dolarów było związane z wydatkami na infrastrukturę i moc obliczeniową, a ponad 72 mld dolarów wynikało ze zmiany wyceny obligacji zamiennych na akcje, zobowiązań pochodnych i umów.
- Debiut Anthropic przypada na kluczowy moment dla branży AI. Oczekiwana jesienna fala ofert publicznych nie doszła do skutku w obliczu rosnących obaw o inwestycje infrastrukturalne finansowane długiem, niepewne zyski i bezpieczeństwo AI - powiedział Jacob Bourne, analityk firmy Emarketer.
Anthropic ostrzega przed zagrożeniami
W prospekcie Anthropic wskazał cztery główne kategorie ryzyka związanego z AI: wykorzystanie technologii do projektowania broni biologicznej i cyberataków, utratę kontroli nad systemami AI, nadużycia ze strony autorytarnych władz oraz zakłócenia gospodarcze.
Opis zagrożeń zajmuje 93 strony dokumentu. Firma ostrzega m.in., że modele mogą zachowywać się w niezamierzony sposób i podejmować szkodliwe działania.
Podstawą działalności Anthropic pozostaje Claude. Firma rozwija również narzędzia agentowe, w tym Claude Code, Claude Cowork i Duet. Według Sensor Tower aplikacja Claude miała w trzecim kwartale 2026 roku ponad 67 mln aktywnych użytkowników miesięcznie, wobec 9,4 mln rok wcześniej.