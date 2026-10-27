Tech Szykują się na historyczny debiut. Opis zagrożeń zajmuje 93 strony Oprac. Jan Sowa |

Anthropic w centrum debaty o cyberbezpieczeństwie Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/SARAH YENESEL

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Firma nie podała jeszcze, ile akcji zaoferuje ani jaka będzie ich cena. Według "The Wall Street Journal" debiut może przynieść Anthropic wycenę sięgającą 2 bilionów dolarów - byłaby to wtedy jedna z największych spółek publicznych na świecie.

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Przychody rosną, ale Anthropic notuje dużą stratę

W pierwszej połowie 2026 roku przychody Anthropic wzrosły o 1300 proc. rok do roku, do 16,3 mld dolarów. Firma ma ponad 14 tys. klientów biznesowych, z których około 250 generuje co najmniej 10 mln dolarów rocznych przychodów.

Jednocześnie spółka wykazała ponad 80 mld dolarów straty netto. Niemal 9 mld dolarów było związane z wydatkami na infrastrukturę i moc obliczeniową, a ponad 72 mld dolarów wynikało ze zmiany wyceny obligacji zamiennych na akcje, zobowiązań pochodnych i umów.

- Debiut Anthropic przypada na kluczowy moment dla branży AI. Oczekiwana jesienna fala ofert publicznych nie doszła do skutku w obliczu rosnących obaw o inwestycje infrastrukturalne finansowane długiem, niepewne zyski i bezpieczeństwo AI - powiedział Jacob Bourne, analityk firmy Emarketer.

Anthropic ostrzega przed zagrożeniami

W prospekcie Anthropic wskazał cztery główne kategorie ryzyka związanego z AI: wykorzystanie technologii do projektowania broni biologicznej i cyberataków, utratę kontroli nad systemami AI, nadużycia ze strony autorytarnych władz oraz zakłócenia gospodarcze.

Opis zagrożeń zajmuje 93 strony dokumentu. Firma ostrzega m.in., że modele mogą zachowywać się w niezamierzony sposób i podejmować szkodliwe działania.

Podstawą działalności Anthropic pozostaje Claude. Firma rozwija również narzędzia agentowe, w tym Claude Code, Claude Cowork i Duet. Według Sensor Tower aplikacja Claude miała w trzecim kwartale 2026 roku ponad 67 mln aktywnych użytkowników miesięcznie, wobec 9,4 mln rok wcześniej.