Tech

Potężny model wywołał poruszenie. Zagadka dla branży

Tajemniczy model sztucznej inteligencji (AI) wywołał poruszenie wśród programistów i deweloperów. W branży pojawiły się spekulacje, że może to być zapowiedź nowego systemu chińskiego startupu DeepSeek - podaje agencja Reuters.

Potężny model AI o nazwie Hunter Alpha pojawił się 11 marca na platformie OpenRouter bez wskazania twórcy. Serwis określił go później jako "model stealth", czyli udostępniony anonimowo do testów.

Tajemniczy chatbot

Podczas testów chatbot przedstawiał się jako "chiński model AI trenowany głównie w języku chińskim" i wskazywał, że jego dane treningowe sięgają maja 2025 roku - to ten sam punkt odcięcia wiedzy, który podaje chatbot DeepSeek.

Zapytany o twórcę - system unikał odpowiedzi. "Wiem tylko, jak się nazywam, jaka jest skala moich parametrów i długość mojego okna kontekstowego" - odpowiedział.

Ani DeepSeek, ani OpenRouter nie potwierdzili autorstwa modelu i nie odpowiedzieli na pytania Reutersa w tej sprawie.

Imponujące możliwości i darmowy dostęp

Hunter Alpha ma - według opisu - aż bilion parametrów, czyli wartości, które decydują o sposobie przetwarzania języka i generowania odpowiedzi. Tak duże modele wymagają zazwyczaj ogromnej mocy obliczeniowej.

System oferuje również okno kontekstowe do miliona tokenów, co oznacza zdolność przetwarzania bardzo dużych ilości tekstu w jednej interakcji.

- Najbardziej wyróżniało się połączenie okna kontekstowego na poziomie 1 miliona tokenów z możliwością wnioskowania i darmowym dostępem - powiedział inżynier Nabil Haouam.

- Większość czołowych modeli z takim oknem kontekstowym wiąże się z realnymi kosztami przy dużej skali - dodał.

Czy to zapowiedź DeepSeek V4?

Specyfikacja modelu przypomina doniesienia chińskich mediów o nadchodzącym modelu DeepSeek V4, który może zostać zaprezentowany już w kwietniu.

To podsyciło spekulacje wśród deweloperów, że anonimowy system może być wczesną wersją testową nowego produktu.

- Wzorzec tak zwanego chain-of-thought to prawdopodobnie najsilniejszy sygnał - ocenił inżynier AI Daniel Dewhurst.

- Styl wnioskowania trudno ukryć i zwykle odzwierciedla sposób trenowania modelu - zaznaczył.

Jednocześnie część ekspertów studzi emocje. - Moja analiza sugeruje, że Hunter Alpha raczej nie jest DeepSeek V4 - stwierdził Umur Ozkul, wskazując na różnice w zachowaniu tokenów i architekturze.

Max Kidruk: jesteśmy wciąż dziesięciolecia, a może nawet stulecia od prawdziwej inteligencji maszyn
Branżowa praktyka testów

Anonimowe premiery modeli nie są niczym niezwykłym. Platformy takie jak OpenRouter pozwalają testować wiele systemów jednocześnie, co czyni je popularnym środowiskiem dla wczesnych eksperymentów.

Podobna sytuacja miała miejsce w lutym, gdy model Pony Alpha został ujawniony jako część systemu GLM-5 firmy Zhipu AI kilka dni po pojawieniu się na platformie.

Na stronie Hunter Alpha pojawiła się informacja, że wszystkie zapytania i odpowiedzi są rejestrowane i mogą być wykorzystane do ulepszania modelu - to standardowa praktyka pozwalająca zbierać nieuprzedzone opinie użytkowników.

Szybka adopcja wśród użytkowników

Model szybko zyskuje na popularności. Według statystyk OpenRouter przetworzył ponad 160 miliardów tokenów w ciągu kilku dni.

Znaczna część ruchu pochodziła z narzędzi do tworzenia oprogramowania oraz frameworków agentów AI, takich jak OpenClaw, które umożliwiają systemom autonomiczne planowanie zadań i interakcję z innym oprogramowaniem.

Choć pochodzenie Hunter Alpha pozostaje nieznane, jego możliwości i moment pojawienia się sprawiają, że branża uważnie obserwuje rozwój sytuacji.

Opracował Jan Sowa/kris

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Nasir Kachroo/NurPhoto via Getty Images

