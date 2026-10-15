Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Spółki technologiczne pod presją. Coraz większe obawy wokół rynku AI

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
Wall Street Inwestor NYSE
Ostrzeżenia przed dynamicznym rozwojem sztucznej inteligencji. Komentarz dr Sebastiana Szymańskiego, filozofa i eksperta z zakresu etyki nowych technologii, Uniwersytet Warszawski
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: orhan akkurt/Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Inflacja w USA we wrześniu okazała się wyższa od oczekiwań, a inwestorzy zaczęli mocniej brać pod uwagę kolejne podwyżki stóp procentowych. W środę spadły główne indeksy giełdowe oraz akcje firm związanych z infrastrukturą sztucznej inteligencji.

S&P 500 i Nasdaq Composite zanotowały najgorszą sesję od lipca. Mocno traciły firmy związane z rynkiem półprzewodników i infrastrukturą AI. Inwestorzy zwracają uwagę na ryzyko związane z kosztami finansowania zadłużonych przedsiębiorstw. CoreWeave stracił 15,5 proc.

Inflacja w USA powyżej prognoz. Droższa benzyna napędza ceny
Dowiedz się więcej:

Inflacja w USA powyżej prognoz. Droższa benzyna napędza ceny

Ze świata

Największe spadki od lipca

S&P 500 stracił w środę 1,11 proc., a Nasdaq Composite - 1,88 proc. Oba indeksy zanotowały najgorszą sesję od lipca. Spadkom przewodziły spółki technologiczne po publikacji danych o inflacji w USA.

Według danych przytaczanych przez CNN mocno traciły firmy dostarczające układy i usługi dla centrów danych, czyli infrastrukturalnego zaplecza boomu na AI. Akcje producenta półprzewodników Marvell spadły o 8,7 proc., Oracle stracił 8,8 proc., a Dell - 11,3 proc.

Indeks śledzący notowania spółek półprzewodnikowych obniżył się o 4,3 proc. W ciągu tygodnia stracił około 12 proc. Akcje Nvidii spadły o 3,2 proc. i znalazły się około 7,5 proc. poniżej rekordowego poziomu osiągniętego na początku miesiąca.

>>> Rynek ostrożnie patrzy na AI. "Wczesny sygnał szerszej przeceny"

Droższe finansowanie zwiększa ryzyko dla spółek AI

Wyższe rentowności obligacji i utrzymująca się inflacja podnoszą koszty pożyczek. Może to utrudnić finansowanie budowy centrów danych, szczególnie firmom, które rozwijają działalność dzięki dużemu zadłużeniu.

Inwestorzy obawiają się też konkurencji ze strony Chin. Chińska firma półprzewodnikowa CXMT poinformowała o postępach w pracach nad zaawansowanymi układami pamięci. Zwiększyło to obawy o pozycję amerykańskich i południowokoreańskich producentów.

Spółki z branży półprzewodników zyskiwały w ostatnich miesiącach dzięki oczekiwaniom, że duży popyt związany z AI zapewni im wysokie zyski. Wyższe stopy procentowe lub silniejsza konkurencja mogą jednak pogorszyć prognozy dotyczące ich przychodów i wzrostu.

"Światowa gospodarka zbliża się do granic wytrzymałości"
Dowiedz się więcej:

"Światowa gospodarka zbliża się do granic wytrzymałości"

Pieniądze

Spółki półprzewodnikowe potrzebują nowych impulsów

Technologie i sztuczna inteligencja pomogły wynieść giełdę w USA na rekordowe poziomy. Inne sektory nadal odczuwają presję wysokich rentowności obligacji, dlatego coraz większe znaczenie mają wyniki firm technologicznych.

- W sektorze układów scalonych jest teraz wycenionych tak wiele dobrych wiadomości, że bez nowych impulsów może on utknąć w miejscu - powiedział CNN Steve Sosnick, główny strateg Interactive Brokers.

Po mocnych wzrostach w tym roku analitycy podnoszą oczekiwania wobec wyników producentów półprzewodników. Zwiększa to ryzyko rozczarowania inwestorów albo realizacji zysków. - Drzewa nie rosną do nieba. Nie można zakładać, że ceny będą rosły bez końca i że nic złego się nie wydarzy - powiedział Sosnick.

Sosnick zwrócił uwagę, że inwestorzy coraz częściej pytają, jak firmy finansujące rozwój ogromnym długiem będą go spłacać. Niepewność zwiększają możliwe opóźnienia w budowie centrów danych oraz brak jasnego harmonogramu debiutów giełdowych Anthropic i OpenAI.

- W tę branżę trafia ogromna ilość pieniędzy, a dużą część trzeba pożyczyć - i to przy coraz wyższych stopach procentowych. To ciekawy dylemat - powiedział strateg.

Źródło: CNN
Udostępnij:
Tagi:
TechnologiaAISztuczna inteligencjaWall StreetNasdaq
Zobacz także:
Władimir Putin
Rosjanie wciąż dostają setki tysięcy wiz. "To niepojęte"
Ze świata
shutterstock_2402485723
Pośrednik pożyczek ukarany za nieuczciwe praktyki. Ma zapłacić miliony
Pieniądze
komputer cyberatak
Cyberatak uderzył w supermarkety. "Mogą być ze sobą powiązane"
Tech
Krzysztof Gawkowski
Nowe centra danych w Polsce. Gawkowski ujawnia plan
Tech
Radosław Sikorski
Ograniczenie Starlinka w Ukrainie. Ostra reakcja Sikorskiego
Tech
Prezydent USA Donald Trump przed Białym Domem
Amerykanie mają nowy plan. Europa powiedziała "nie"
Ze świata
Elon Musk
Musk: za ograniczanie Starshieldów odpowiada Trump. Media o reakcji Białego Domu
Ze świata
Donald Trump
Kontrowersyjna decyzja Trumpa. "Prezydent nie zmienił swojego stanowiska"
Ze świata
tankowiec ropa naftowa bangkok shutterstock_2822410117
Więcej ropy, ale wyższe ryzyko. Brakująca ćwiartka dostaw
Ze świata
Statek czeka na przepłynięcie przez Cieśninę Ormuz (08.04.2026)
Ataki w pobliżu cieśniny Ormuz. Kolejna jednostka poszła na dno
Ze świata
shutterstock_2620025375
Obiekty Starlink w ogniu. Premier pod presją
Ze świata
shutterstock_1329967172
Uwaga na internetowy "bank". KNF wydała ostrzeżenie
Pieniądze
netflix hq - Michael Vi shutterstock_2156741217
Netflix szykuje największe zwolnienia od kilku lat
Tech
tankowanie benzyna stacja paliwo
Tu paliwa są najtańsze. Analiza
Moto
Pentagon
Anthropic kontra Pentagon. Firma walczy w sądzie
Tech
Chiny, port, transport, eksport, kontenery, port przeładunkowy
Bruksela zaostrza kurs wobec Pekinu
Ze świata
Andrzej Domański
Domański i Tusk "sprzedali polski rynek kapitałowy". A jak będzie
Szymon Rębowski
nowy jork usa ulica ludzie pasy przejście dla pieszych
Inflacja w USA powyżej prognoz. Droższa benzyna napędza ceny
Ze świata
Protestujący opłakują śmierć Maricarmen Abascal
Hiszpański dramat, przestroga dla Polski? "Mierzymy się z tymi samymi problemami"
Maja Piotrowska
Osoby w strojach na Halloween w Canberze w Australii, 31 października 2024 r. (klaun clown upiór horror przebranie)
Sklepy reagują na ataki w szkołach. Wycofują część produktów
Z kraju
open ai
Zagrożenie ze strony AI. "Nie zawsze kontrolujemy modele"
Tech
benzyna paliwa stacja shutterstock_2776696835
Ceny paliw. Są nowe stawki
Pieniądze
efni
"Zagrożenia, które nie śpią". Na styku władzy i biznesu
Z kraju
Gry szpiegowskie, Mały mikrofon urządzenia podsłuchowego, szpieg trzymający mikrofon pęsetą, czarne rękawiczki miniaturowe urządzenie podsłuchowe
Podsłuch w papierze toaletowym. Tak miał nagrywać szefów
Tech
Sberbank
Uderzenie w centrum danych największego banku Rosji
Ze świata
bank of america shutterstock_1749246851_1
Pranie pieniędzy i setki podejrzanych naruszeń. Znany bank z wysoką grzywną
Pieniądze
Rafineria Litvinov
Cios w polskie rafinerie. "Nadzwyczajne opodatkowanie"
Ze świata
Holandia, sieć sklepów Albert Heijn
Wielki cyberatak na sieć sklepów. Trop prowadzi do Polski
Tech
Zabrali ze sklepu wózek (zdjęcie ilustracyjne)
"Czwórka z przodu wygląda niepokojąco". Nowe dane GUS
Pieniądze
NBP
"Szykuje nam się paraliż Narodowego Banku Polskiego"
Z kraju
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica