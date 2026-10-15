Tech Spółki technologiczne pod presją. Coraz większe obawy wokół rynku AI Oprac. Jan Sowa |

Ostrzeżenia przed dynamicznym rozwojem sztucznej inteligencji. Komentarz dr Sebastiana Szymańskiego, filozofa i eksperta z zakresu etyki nowych technologii, Uniwersytet Warszawski Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: orhan akkurt/Shutterstock

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S&P 500 i Nasdaq Composite zanotowały najgorszą sesję od lipca. Mocno traciły firmy związane z rynkiem półprzewodników i infrastrukturą AI. Inwestorzy zwracają uwagę na ryzyko związane z kosztami finansowania zadłużonych przedsiębiorstw. CoreWeave stracił 15,5 proc.

Największe spadki od lipca

S&P 500 stracił w środę 1,11 proc., a Nasdaq Composite - 1,88 proc. Oba indeksy zanotowały najgorszą sesję od lipca. Spadkom przewodziły spółki technologiczne po publikacji danych o inflacji w USA.

Według danych przytaczanych przez CNN mocno traciły firmy dostarczające układy i usługi dla centrów danych, czyli infrastrukturalnego zaplecza boomu na AI. Akcje producenta półprzewodników Marvell spadły o 8,7 proc., Oracle stracił 8,8 proc., a Dell - 11,3 proc.

Indeks śledzący notowania spółek półprzewodnikowych obniżył się o 4,3 proc. W ciągu tygodnia stracił około 12 proc. Akcje Nvidii spadły o 3,2 proc. i znalazły się około 7,5 proc. poniżej rekordowego poziomu osiągniętego na początku miesiąca.

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Droższe finansowanie zwiększa ryzyko dla spółek AI

Wyższe rentowności obligacji i utrzymująca się inflacja podnoszą koszty pożyczek. Może to utrudnić finansowanie budowy centrów danych, szczególnie firmom, które rozwijają działalność dzięki dużemu zadłużeniu.

Inwestorzy obawiają się też konkurencji ze strony Chin. Chińska firma półprzewodnikowa CXMT poinformowała o postępach w pracach nad zaawansowanymi układami pamięci. Zwiększyło to obawy o pozycję amerykańskich i południowokoreańskich producentów.

Spółki z branży półprzewodników zyskiwały w ostatnich miesiącach dzięki oczekiwaniom, że duży popyt związany z AI zapewni im wysokie zyski. Wyższe stopy procentowe lub silniejsza konkurencja mogą jednak pogorszyć prognozy dotyczące ich przychodów i wzrostu.

Spółki półprzewodnikowe potrzebują nowych impulsów

Technologie i sztuczna inteligencja pomogły wynieść giełdę w USA na rekordowe poziomy. Inne sektory nadal odczuwają presję wysokich rentowności obligacji, dlatego coraz większe znaczenie mają wyniki firm technologicznych.

- W sektorze układów scalonych jest teraz wycenionych tak wiele dobrych wiadomości, że bez nowych impulsów może on utknąć w miejscu - powiedział CNN Steve Sosnick, główny strateg Interactive Brokers.

Po mocnych wzrostach w tym roku analitycy podnoszą oczekiwania wobec wyników producentów półprzewodników. Zwiększa to ryzyko rozczarowania inwestorów albo realizacji zysków. - Drzewa nie rosną do nieba. Nie można zakładać, że ceny będą rosły bez końca i że nic złego się nie wydarzy - powiedział Sosnick.

Sosnick zwrócił uwagę, że inwestorzy coraz częściej pytają, jak firmy finansujące rozwój ogromnym długiem będą go spłacać. Niepewność zwiększają możliwe opóźnienia w budowie centrów danych oraz brak jasnego harmonogramu debiutów giełdowych Anthropic i OpenAI.

- W tę branżę trafia ogromna ilość pieniędzy, a dużą część trzeba pożyczyć - i to przy coraz wyższych stopach procentowych. To ciekawy dylemat - powiedział strateg.