Tech "Ryzyka są wyjątkowo duże". Akcje Anthropic w dół Oprac. Paulina Karpińska |

Protesty pod Nasdaq w związku z debiutem giełdowym Anthropic Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/SARAH YENESEL

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Notowania spółki zajmującej się sztuczną inteligencją systematycznie spadają od czwartkowego debiutu na Nasdaq, kiedy kurs otworzył się na poziomie 111,50 dolara. Anthropic pozyskał w ramach IPO 81,3 mld dolarów, co było największą ofertą publiczną w historii.

Jak wyjaśnia, CNBC, inwestorzy czekali na debiut Anthropic, licząc, że spółka ożywi szerszy segment firm związanych ze sztuczną inteligencją. W ostatnich tygodniach notowania w tej branży były jednak zmienne ze względu na obawy dotyczące możliwości realizacji wartej wiele bilionów dolarów rozbudowy infrastruktury AI.

Rekomendacja dla Anthropic

Analitycy Canaccord Genuity poinformowali we wtorek, że koncentrują się na długoterminowym potencjale spółki. Ich zdaniem Anthropic buduje "jedną z najważniejszych firm technologicznych dla biznesu ery AI", a "skala możliwości jest znacznie większa niż w przypadku tradycyjnych wydatków na oprogramowanie".

Canaccord Genuity rozpoczął wydawanie rekomendacji dla Anthropic od zalecenia "kupuj", ustalając cenę docelową akcji na 135 dolarów.

"Ryzyka są wyjątkowo duże, szczególnie w zakresie zobowiązań infrastrukturalnych i trwałości przewagi konkurencyjnej, ale uważamy, że połączenie wyjątkowo szybkiego wzrostu, rosnącego potencjału do generowania zysków oraz atrakcyjnej wyceny na wejściu tworzy przekonującą okazję inwestycyjną" - napisali analitycy we wtorkowej nocie.

Wedbush pozytywnie o Anthropic

Analitycy Wedbush rozpoczęli w poniedziałek wydawanie rekomendacji dla Anthropic od zalecenia "powyżej rynku" (outperform), ustalając cenę docelową akcji na 120 dolarów. Ocenili, że spółka zadebiutowała na giełdzie w "burzliwym okresie" dla rynku, gdy trwa dyskusja wokół rozbudowy infrastruktury AI. Spodziewają się jednak, że firma poradzi sobie w konkurencyjnym otoczeniu i "zdobędzie wyjątkowo duży rynek docelowy".

"Choć nadal będzie wiele wzlotów i upadków, a wraz z rozwojem tego ekosystemu pojawią się zarówno zwycięzcy, jak i przegrani, naszym zdaniem nie ma większych wątpliwości, że z czasem ten ekosystem powstanie" - napisali analitycy w poniedziałkowej nocie.

Analitycy stawiają na dalszy wzrost

Analitycy Oppenheimera rozpoczęli we wtorek wydawanie rekomendacji dla Anthropic od zalecenia "powyżej rynku" (outperform) i ustalili cenę docelową akcji na 150 dolarów.

Wyjaśnili, że ich "optymistyczne nastawienie" do spółki wynika z przekonania, że Anthropic będzie przejmował coraz większą część rosnących wydatków firm na sztuczną inteligencję. Wskazali także na poprawę efektywności wykorzystania mocy obliczeniowej, która obniża koszt wykonywania zadań, oraz strategię korzystania z różnych rodzajów chipów, pozwalającą optymalizować relację ceny do wydajności. Dodali, że koncentracja Anthropic na klientach biznesowych oznacza również mniejszą zależność od subsydiowania usług dla konsumentów, a rosnąca liczba klientów daje firmie "dużą przestrzeń do dalszego wzrostu".

"Choć konkurencja i zobowiązania związane z mocą obliczeniową pozostają czynnikami ryzyka, uważamy, że Anthropic może przełożyć swoją wiodącą pozycję na trwały wzrost i coraz większą efektywność operacyjną" - napisali analitycy we wtorkowej nocie.