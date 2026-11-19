Tech Rekordowy debiut na amerykańskiej giełdzie. Za tyle spółka AI sprzedała akcje Oprac. Alicja Skiba |

Sztuczna inteligencja to jeden z tematów poruszanych podczas szczytu klimatycznego COP31 Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Photo For Everything / Shutterstock.com

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Jak poinformowała firma w komunikacie, w ramach pierwszej oferty publicznej (IPO) sprzedała 980 mln akcji po cenie 83 dolarów za każdą. Planuje też sprzedać kolejną transzę akcji za łączne 26 mld dolarów dużym inwestorom, w tym Amazonowi, Nvidii i Google. Łącznie przyniesie to firmie 106 mld dolarów.

Akcje Anthropic zadebiutują na giełdzie Nasdaq w czwartek pod skrótem ANT.

Pobicie rekordu SpaceX

Zarówno cena, jak i liczba sprzedanych akcji jest wyższa od pierwotnych planów spółki, która zapowiadała sprzedaż 825 mln akcji w cenie 70-78 dolarów. Wyższe wyniki to efekt wielkiego popytu i zainteresowania inwestycją w firmę, na przekór rosnącym obawom o zyskowność branży AI i kłopoty Nvidii, firmy stojącej w centrum ekosystemu AI.

Twórca modelu Claude sprzedał więcej akcji niż początkowo oczekiwał Źródło zdjęcia: Adobe Stock

Kwota zarobiona przez Anthropic jest rekordem wszech czasów. Poprzedni padł w czerwcu, kiedy na giełdzie zadebiutował SpaceX Elona Muska, zyskując za swoje akcje 75 mld dolarów.

Wycena akcji Anthropic oznacza, że ogólna giełdowa wartość spółki w momencie debiutu wyniesie to ok. 1,5 biliona dolarów, co plasuje ją w pierwszej dziesiątce najwyżej wycenianych firm na świecie.

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Obawy w branży sztucznej inteligencji

Anthropic jest pierwszą z największych firm sztucznej inteligencji, który debiutuje na giełdzie. W przyszłym roku spodziewane jest wejście na giełdę jej największego rywala, OpenAI.

Firma notuje rekordowy debiut, mimo szerszych obaw o rentowność modelu biznesowego twórców modeli AI. Mimo notowanego szybkiego przyrostu przychodów - w pierwszym półroczu br. zanotowała 16,3 mld dolarów przychodów w wobec zaledwie 1,1 mld dolarów rok wcześniej - rosną też jej wydatki i straty spowodowane olbrzymimi inwestycjami w infrastrukturę potrzebną do funkcjonowania i szkolenia modeli.

Ryzyko związane z modelami AI

W swoim prospekcie emisyjnym firma ostrzegła też m.in. o ryzyku modeli działających wbrew woli twórców i klientów lub w sposób autonomiczny. Mówi też o potencjalnej potrzebie wprowadzenia dodatkowych regulacji oraz ryzyku, że okażą się one niewystarczające, by zapobiec "katastrofalnym lub egzystencjalnym zagrożeniom dla ludzkości". Ostrzega też, że szkody spowodowane przez jej produkty mogą być tak duże, że może nie być w stanie ich pokryć żadna firma ubezpieczeniowa.