Tech Anthropic przygotowuje debiut. Nastąpi jednak opóźnienie Oprac. Alicja Skiba |

Anthropic w centrum debaty o cyberbezpieczeństwie Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Dwie osoby zaznajomione ze sprawą przekazały agencji, że firma z branży AI miała opublikować prospekt emisji akcji w przyszłym tygodniu. Ten krok byłby kluczowy, ponieważ po nim nastąpią ostatnie etapy przygotowań do pierwszej oferty publicznej (zwanej również IPO, od "Initial Public Offering" - red.).

Wysokie oczekiwania inwestorów

Oczekuje się jednak, że to nastąpi dopiero pod koniec września, a harmonogram i tak może jeszcze ulec zmianie.

W konsekwencji debiut giełdowy zostanie opóźniony. Inwestorzy mają wobec niego duże oczekiwania - spodziewają się, że jego wartość wyniesie aż dwa biliony dolarów. To również byłby wyznacznik tego, jak duży jest w tym momencie popyt na akcje sztucznej inteligencji.

Rozmowy z bankami

W ramach przygotowań do IPO Anthropic zamierza sfinalizować umowę o odnawialny kredyt w wysokości 15 mld dolarów. Następnie analitycy - w tym bankowi - spotkają się z przedstawicielami firmy, jak dowiedział się Reuters. Przeważnie spółki czekają kilka tygodni po takich rozmowach, zanim nastąpi publikacja prospektów emisyjnych, ale oczekuje się, że w przypadku Anthropic ten proces będzie szybszy.

W debiut giełdowy giganta AI zaangażowane są takie banki, jak Morgan Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan i Citi.

Debiuty giełdowe spółek AI

Nie tylko Anthropic decyduje się na IPO w tym roku. Jego pierwsza oferta może nastąpić równolegle z tą od producenta ChatGPT, OpenAI. W czerwcu na giełdę weszła należąca do Elona Muska spółka kosmiczna SpaceX - jej wycena osiągnęła rekordowy poziom 1,77 mld dolarów.