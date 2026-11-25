Tech Polska spółka nie boi się GTA. "Nam udało się to już w przeszłości" Oprac. Alicja Skiba |

Dr Piotr Klimczyk o premierze "Grand Theft Auto VI" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Joshua.V/Shutterstock

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Współprezes firmy Michał Nowakowski przyznał w trakcie audiokonferencji, że "rzeczywiście widać pewien spadek zaangażowania na platformach PlayStation i Xbox".

Polska spółka o GTA 6

- Z tego, co pamiętam na podstawie statystyk, około 25 procent graczy angażuje się obecnie w GTA VI. Zobaczymy jeszcze, jak te wskaźniki będą się zmieniać - powiedział Nowakowski.

- Duża część naszych graczy korzysta z komputerów PC. GTA nie zadebiutowało na PC, dlatego nie zaobserwowaliśmy absolutnie żadnego wpływu na sprzedaż ani zaangażowanie graczy na tej platformie. Nawet na PS5 i Xboksie nie jest tak, że nasza sprzedaż spadła do zera. Krótkoterminowy wpływ na konsolach jest zauważalny, ale w dłuższym terminie nie spodziewamy się, by miało to jakiekolwiek istotne znaczenie dla naszych wyników w czwartym kwartale - dodał.

Różnica między Wiedźminem 3 a Wiedźminem 4

Wskazał również, że skok wizualny pomiędzy Wiedźminem 3 i Wiedźminem 4 będzie porównywalny do tego między GTA 5 a GTA 6.

- Czy wierzymy, że między Wiedźminem 3 a Wiedźminem 4 nastąpi porównywalny skok? Myślę, że tak. Minęło już 11 lat. Pracujemy nad Wiedźminem 4 tak, aby był znacząco ładniejszy wizualnie i ulepszony praktycznie pod każdym możliwym względem. Tak więc tak, możecie oczekiwać, że wykonamy znacznie większy krok naprzód między Wiedźminem 3 a Wiedźminem 4 - powiedział Nowakowski.

- Jeśli chce się osiągnąć odpowiednią skalę oddziaływania, trzeba wyjść poza samą bańkę graczy. Nam udało się to już w przeszłości i bez wątpienia GTA VI również to osiągnęło - dodał, wskazując, że CD Projekt RED od lat stara się przedostać ze swoimi tytułami do świadomości odbiorców spoza gamingu.

Kopiowanie strategii Rockstara

Poinformował, że spółka nie ma zamiaru kopiować elementów strategii Rockstara (producenta serii GTA - red.), wskazując, że gry CD Projektu RED są inne i wymagają odpowiedniego podejścia.

- Natomiast jeśli chodzi o ostateczny efekt, czyli przebicie się do świadomości masowego odbiorcy, to jest to z pewnością coś, co uznajemy za kluczowe dla wszystkich naszych przyszłych kampanii marketingowych - wskazał.