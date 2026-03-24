Akcje spadły o 40 procent. Wielka firma wprowadza pilne zmiany

Szefowie Softbanku, OpenAI i Oracle ogłosili w Białym Domu do inwestycje w infrastrukturę AI Źródło: TVN24

Zmiany w Oracle wpisują się w globalny trend. Dostawcy wyspecjalizowanego oprogramowania dla firm przebudowują swoje produkty tak, aby mogły być wykorzystywane przez agentów AI wykonujących zadania w imieniu użytkowników.

Akcje Oracle spadły w tym roku o około 40 procent z powodu obaw inwestorów, że narzędzia AI w dużej mierze zastąpią skomplikowane oprogramowanie biznesowe. Kierownictwo Oracle przekonuje jednak, że spółka wdraża rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji po to, by utrzymać swoje oprogramowanie na czele tych zmian.

Zmiany obejmą pakiet Fusion

Tym razem Oracle aktualizuje pakiet Fusion, który obejmuje kluczowe procesy biznesowe, takie jak planowanie produkcji w fabrykach czy pobieranie należności od klientów.

Jak powiedział Steve Miranda, wiceprezes wykonawczy ds. rozwoju aplikacji w Oracle, celem firmy jest ułatwienie skupienia się na pytaniach biznesowych. Chodzi na przykład o to, jak sprawić, by projekt nowego produktu był tańszy i szybszy, przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka zakłóceń w łańcuchu dostaw.

AI zajmie się danymi i rekomendacjami

Miranda zaznaczył, że dane potrzebne do podejmowania takich decyzji są rozproszone pomiędzy różnymi aplikacjami w pakiecie Oracle oraz oprogramowaniem zewnętrznych dostawców, które jest z nim połączone. Sztuczna inteligencja ma przejąć zadania takie jak wprowadzanie i zbieranie danych oraz formułowanie rekomendacji.

Z kolei po stronie pracowników większe znaczenie mają mieć kompetencje takie jak umiejętność negocjowania z dostawcami czy ocena tego, jaki poziom ryzyka zakłóceń dostaw firma jest gotowa zaakceptować.

- Wpisywanie faktury nie jest szczególnie wartościową umiejętnością ani dla przedsiębiorstwa, ani dla osoby, która wykonuje tę część swojej pracy - powiedział Miranda.

Jak dodał, ostateczne podejmowanie decyzji nadal pozostanie po stronie człowieka. - Podejmowanie decyzji wciąż w pewnym sensie należy do człowieka i wiąże się z ważeniem różnych zalet i wad w danej sytuacji. Ale samo wykonanie, wpisywanie faktur, wpisywanie zamówień zakupu - to właśnie będzie w całości zastępowane przez AI - powiedział.

Opracował Jan Sowa