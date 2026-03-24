Tech

Akcje spadły o 40 procent. Wielka firma wprowadza pilne zmiany

Oracle przebudowuje swoje chmurowe oprogramowanie finansowe i zakupowe, z którego korzystają duże firmy, tak by współpracowało z agentami sztucznej inteligencji. Celem jest sytuacja, w której człowiek zadaje systemowi pytanie biznesowe, a AI samodzielnie ustala, gdzie znaleźć potrzebne dane i jak je wykorzystać.

Zmiany w Oracle wpisują się w globalny trend. Dostawcy wyspecjalizowanego oprogramowania dla firm przebudowują swoje produkty tak, aby mogły być wykorzystywane przez agentów AI wykonujących zadania w imieniu użytkowników.

Akcje Oracle spadły w tym roku o około 40 procent z powodu obaw inwestorów, że narzędzia AI w dużej mierze zastąpią skomplikowane oprogramowanie biznesowe. Kierownictwo Oracle przekonuje jednak, że spółka wdraża rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji po to, by utrzymać swoje oprogramowanie na czele tych zmian.

Superkomputer uruchomiony. "W służbie państwu i obywatelom"
Dowiedz się więcej:

Superkomputer uruchomiony. "W służbie państwu i obywatelom"

Zmiany obejmą pakiet Fusion

Tym razem Oracle aktualizuje pakiet Fusion, który obejmuje kluczowe procesy biznesowe, takie jak planowanie produkcji w fabrykach czy pobieranie należności od klientów.

Jak powiedział Steve Miranda, wiceprezes wykonawczy ds. rozwoju aplikacji w Oracle, celem firmy jest ułatwienie skupienia się na pytaniach biznesowych. Chodzi na przykład o to, jak sprawić, by projekt nowego produktu był tańszy i szybszy, przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka zakłóceń w łańcuchu dostaw.

AI zajmie się danymi i rekomendacjami

Miranda zaznaczył, że dane potrzebne do podejmowania takich decyzji są rozproszone pomiędzy różnymi aplikacjami w pakiecie Oracle oraz oprogramowaniem zewnętrznych dostawców, które jest z nim połączone. Sztuczna inteligencja ma przejąć zadania takie jak wprowadzanie i zbieranie danych oraz formułowanie rekomendacji.

Z kolei po stronie pracowników większe znaczenie mają mieć kompetencje takie jak umiejętność negocjowania z dostawcami czy ocena tego, jaki poziom ryzyka zakłóceń dostaw firma jest gotowa zaakceptować.

- Wpisywanie faktury nie jest szczególnie wartościową umiejętnością ani dla przedsiębiorstwa, ani dla osoby, która wykonuje tę część swojej pracy - powiedział Miranda.

Jak dodał, ostateczne podejmowanie decyzji nadal pozostanie po stronie człowieka. - Podejmowanie decyzji wciąż w pewnym sensie należy do człowieka i wiąże się z ważeniem różnych zalet i wad w danej sytuacji. Ale samo wykonanie, wpisywanie faktur, wpisywanie zamówień zakupu - to właśnie będzie w całości zastępowane przez AI - powiedział.

Opracował Jan Sowa

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: orhan akkurt/Shutterstock

Zobacz także:
Warszawa. Widok na centrum miasta
ZUS po latach zmienił zdanie. "Nigdy bym w tę dotację nie weszła"
Joanna Rubin-Sobolewska
Premier Wietnamu Pham Minh Chinh (L) i premier Rosji Michaił Miszustin
Rosjanie zbudują im elektrownię jądrową. "Fundament długoterminowego partnerstwa"
Ze świata
Posiedzenie władz w Korei Południowej
Mocna reakcja na kryzys. Apel prezydenta
Ze świata
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
"Cięcie państwa na podatkach nie przystoi nikomu". Jest reakcja po materiale TVN24
Z kraju
Znak F-23 "środkowy pas wielofunkcyjny"
Ten znak drogowy obowiązuje od miesiąca. Wiesz, co oznacza?
Moto
pap_20230311_0DN
"Nie mieliśmy do czynienia z takim zamieszaniem". Polski gigant reaguje
Rynki
Elon Musk
Musk: albo zbudujemy Terafab, albo nie będziemy mieć chipów
Tech
Giełda USA, Donald Trump
Potężne transakcje chwilę przed wpisem Trumpa. "Ktoś właśnie stał się o wiele bogatszy"
Rynki
Karol Nawrocki
Przerobili pomysł prezydenta. Nowy projekt w Sejmie
Z kraju
Emilewicz o Małym ZUS plus: przedsiębiorca wybiera - niższe składki czy wyższa emerytura
Fiskus dzwoni, eksperci ostrzegają. "Są potem wykorzystywane przeciwko nim"
Dla firm
Cieśnina Ormuz
Iran przepuścił dwa statki
Ze świata
Donald Trump
Zwrot na ropie. Dwa kraje bliżej dołączenia do Trumpa
Ze świata
Warszawa, Polska, 1 kwietnia 2024 r. Piesi i rowerzyści na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu Nowego Światu i Świętokrzyskiej. Ludzie, tłum w słoneczny dzień
Bezrobocie w górę
Z kraju
Słupy wysokiego napięcia
Odcięte kluczowe połączenie. "Odpowiedzialność ponosi wyłącznie Rosja"
Ze świata
shutterstock_2272218553
Zachorowało 150 osób. Pilne zarządzenie i zakaz sprzedaży
Turystyka
Lufthansa, samolot Airbus A321
Zawieszenie lotów potrwa dłużej. Gigant zdecydował
Turystyka
Egzamin na prawo jazdy
Błędy w egzaminach na prawo jazdy. Ministerstwo potwierdza
Z kraju
biurowiec shutterstock_2398225309
Więcej uprawnień dla inspektorów PIP? Sondaż
Z kraju
NASK
Superkomputer uruchomiony. "W służbie państwu i obywatelom"
Tech
Tankowiec LNG
USA ostrzegają Europę. "Są inni nabywcy"
Ze świata
pap_20220701_2QH
Rząd stawia na nowe źródło energii. "Jest potencjał"
Z kraju
zloto sztabka pap_20260203_2SN
Krach i nagły zwrot po słowach Trumpa
Łukasz Figielski
Tranmere, Wielka Brytania - ropa naftowa
Nie doceniono skali problemu. Jak trzy kryzysy "razem wzięte"
Ze świata
Karol Nawrocki
Ministra o problemie pracowników. "W elektoracie prezydenta Nawrockiego także są"
Z kraju
Wyspy Kanaryjskie, Teneryfa
"Czarne Flagi" na popularnej wyspie. "Niekontrolowane zrzuty ścieków"
Turystyka
Ikea
Gigant meblarski planuje zwolnienia grupowe
Ze świata
Only Fans
Właściciel OnlyFans nie żyje
Ze świata
piniądze
Renta się nie opłaca? "Praca stała się łatwiejsza"
Pieniądze
Siedziba Komisji Europejskiej (KE) w Brukseli
Bruksela o umowie z Mercosurem. Podano datę
Ze świata
Stacja paliw, benzyna
Co z cenami na stacjach? "Niedługo dziewięć złotych"
Pieniądze

