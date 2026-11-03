Tech Nowy model wyprzedany. Gigant ma problem Oprac. Jan Sowa |

Apple zaprezentował składany model - iPhone Duo Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Steve Travelguide/Shutterstock

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Szef Apple'a John Ternus przyznał, że jest zachwycony początkowym przyjęciem iPhone'a Duo. Urządzenie trafiło do sprzedaży pod koniec października i niemal natychmiast zostało wyprzedane.

Sabih Khan, nowy dyrektor operacyjny Apple, poinformował podczas telekonferencji z analitykami, że firma nie jest w stanie określić, kiedy dostępność składanych smartfonów się poprawi.

W tej chwili naprawdę trudno przewidzieć, kiedy podaż i popyt się zrównoważą - powiedział Khan, cytowany przez BBC.

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Problemy z iPhone Duo

Duże zainteresowanie nowym smartfonem zbiegło się z doniesieniami o problemach technicznych. Część nabywców iPhone'a Duo zgłosiła pęknięcia ekranu w miejscu jego zginania.

Podczas poniedziałkowej telekonferencji przedstawiciele Apple nie odnieśli się do tych usterek. W ubiegłym tygodniu firma poinformowała jednak, że wymieni telefony dotknięte problemem, który według jej zapewnień występuje w niewielkiej liczbie urządzeń.

Nowy model - iPhone Duo Źródło zdjęcia: STAN OLSZEWSKI/EPA/PAP

Apple z rekordową sprzedażą iPhone'ów

Mimo ograniczonej dostępności nowego modelu Apple poinformowało, że w minionym roku sprzedało na świecie więcej iPhone'ów niż kiedykolwiek wcześniej.

W czasie trzech miesięcy - do 26 września - przychody ze sprzedaży iPhone'ów wzrosły o 17 proc., osiągając 57 mld dolarów. Wyniki te nie obejmują iPhone'a Duo, który zadebiutował dopiero pod koniec października.

Sprzedaż komputerów Mac wzrosła w tym samym okresie o 27 proc. - do rekordowych 10,7 mld dolarów. Z kolei roczne przychody całej firmy zwiększyły się o 15 proc. - do 479 mld dolarów. Spadki odnotowano natomiast w przypadku iPadów oraz urządzeń ubieralnych, w tym słuchawek i zegarków Apple Watch. Wyniosły one odpowiednio 10 i 7 proc.

Apple nadal mierzy się jednak z ograniczoną dostępnością podzespołów. Khan wyjaśnił, że jednym z problemów są dostawy zaawansowanych procesorów, które firma zamawia przede wszystkim u tajwańskiego TSMC. Według jego zapowiedzi trudności mogą utrzymać się również w przyszłym roku, szczególnie w przypadku iPadów i komputerów Mac.

Sztuczna inteligencja podnosi koszty

Dodatkowym wyzwaniem pozostają rosnące ceny pamięci. Ternus określił tempo wzrostu kosztów jako bezprecedensowe. Jednym z czynników zwiększających zapotrzebowanie na pamięć jest rozwój centrów danych wykorzystywanych do obsługi systemów sztucznej inteligencji.

Rosnące koszty podzespołów i infrastruktury wpłynęły na ceny urządzeń Apple. Jak informuje BBC, firma podniosła ceny zasadniczo wszystkich swoich produktów sprzętowych o około 20 proc.

Sunil Krishnan z Aviva Investors ocenił w rozmowie z BBC, że Apple przedstawiło stosunkowo solidne wyniki, a sprzedaż iPhone'ów wypadła dobrze. Zwrócił uwagę na obawy dotyczące prognozowanych marż i kosztów pamięci, ale podkreślił, że marże znacznie przekraczające 45 proc. są imponujące w przypadku tak ugruntowanej firmy.

Największy rywal składanego iPhone'a

Apple wchodzi na rynek składanych smartfonów, na którym musi zmierzyć się z konkurencją. Do jego najważniejszych rywali na globalnym rynku telefonów należą Samsung i Xiaomi. Szczególnie istotnym konkurentem iPhone'a Duo jest seria Samsung Galaxy Z Fold, która również oferuje konstrukcję ze składanym ekranem.

Samsung stanowi więc bezpośrednią konkurencję dla nowego urządzenia Apple, podczas gdy Xiaomi rywalizuje z amerykańską firmą na całym rynku smartfonów. Duże zainteresowanie iPhone'em Duo pokazuje, że składany model Apple przyciągnął uwagę kupujących, choć na razie firma nie jest w stanie zaspokoić popytu.