Tech Musk rozważa fuzję swoich firm. "Połączenie ma wiele zalet" Oprac. Jan Sowa |

WEF 2026 Wypowiedź Elona Muska w Davos Źródło zdj. gł.: SHAWN THEW/EPA/PAP

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Musk mówił o możliwości połączenia spółek we wtorek podczas rozmowy z analitykami finansowymi poświęconej kwartalnym wynikom SpaceX. Jego zdaniem taki ruch miałby sens ze względu na prace obu firm nad chipami, sztuczną inteligencją i oprogramowaniem.

- Czy uważam, że byłby to dobry pomysł? Tak - powiedział.

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Fuzja Tesli i SpaceX. Warunków jeszcze nie uzgodniono

Musk zastrzegł, że nie ma gwarancji, że transakcja dojdzie do skutku. - Specjalne komitety nie osiągnęły porozumienia w sprawie warunków jakiejkolwiek transakcji i nie ma gwarancji, że je osiągną. Uważam jednak, że połączenie ma wiele zalet i można dzięki niemu wiele zyskać - stwierdził.

Musk nie zasiada w żadnym z komitetów analizujących możliwe połączenie. Wyjaśnił, że jako szef zarówno Tesli, jak i SpaceX znajduje się w sytuacji konfliktu interesów. Samo komentowanie możliwej transakcji porównał do stepowania na polu minowym.

Ostateczna decyzja miałaby należeć do akcjonariuszy. Według Muska transakcję musiałoby poprzeć co najmniej 50 proc. akcjonariuszy Tesli. Ocenił, że osiągnięcie takiego progu byłoby trudne.

Akcje SpaceX i Tesli zyskały po słowach Muska

Tesla jest wyceniana na około 1,5 bln dolarów, a SpaceX na dwa bln dolarów. Połączenie spółek o takiej wartości należałoby do największych fuzji w historii.

Akcje SpaceX wzrosły o osiem proc. w handlu posesyjnym. Kurs Tesli zyskał dwa proc. po wcześniejszych niewielkich spadkach utrzymujących się przez kilka tygodni. Producent samochodów elektrycznych ma przedstawić wyniki kwartalne w środę.

SpaceX buduje rakiety kosmiczne i satelity internetowe Starlink. Firma rozwija także działalność polegającą na udostępnianiu mocy obliczeniowej w chmurze między innymi Anthropic i Google. Starlink odnotował w ostatnim kwartale 5,2 mld dolarów przychodów.

SpaceX pozostaje jednak nierentowne. Od początku roku spółka straciła 1,1 mld dolarów.

Musk już łączy działalność swoich firm

Jeszcze przed tegorocznym debiutem giełdowym SpaceX przejęło xAI oraz platformę X, dawniej Twitter. Obie firmy również należały do Muska. Tesla i SpaceX współpracują już przy Terafab, niedawno uruchomionym przedsięwzięciu dotyczącym produkcji chipów. Musk przesuwa też zasoby Tesli w stronę robotyki, podczas gdy SpaceX coraz mocniej koncentruje się na infrastrukturze dla sztucznej inteligencji.

Akcjonariusze Tesli wcześniej popierali propozycje Muska. W ubiegłym roku większość inwestorów zatwierdziła dla niego pakiet wynagrodzenia wyceniany na około bilion dolarów.