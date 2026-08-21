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Australia uderza w gigantów technologicznych. Meta, Google i TikTok mogą słono zapłacić

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
Australia
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Źródło wideo: TVN24+
Źródło zdj. gł.: LUKAS COCH/PAP/EPA
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Australia przyjęła przepisy, które mają skłonić największe platformy technologiczne do zawierania umów finansowych z lokalnymi wydawcami.

Mechanizm przewiduje opłatę w wysokości 2,5 proc. przychodów reklamowych firm technologicznych, które nie podpiszą umów komercyjnych z australijskimi mediami. Pozyskane w ten sposób środki mają trafiać do lokalnych wydawców wiadomości.

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Opłata za brak porozumienia z mediami

Przepisy obejmują Metę, Google należące do Alphabetu, TikToka oraz LinkedIn, którego właścicielem jest Microsoft. Mechanizm będzie dotyczył firm prowadzących w Australii znaczącą platformę społecznościową lub wyszukiwarkę, których lokalne przychody z reklam przekraczają 250 mln dolarów australijskich, czyli około 178 mln dolarów amerykańskich.

Rząd argumentuje, że materiały przygotowywane przez lokalne media pomagają platformom zwiększać zaangażowanie użytkowników i osiągać przychody reklamowe.

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Ze świata

Umowy z co najmniej ośmioma wydawcami

Platformy będą mogły uniknąć opłaty, jeżeli przed końcem swojego okresu sprawozdawczego zawrą umowy z co najmniej ośmioma różnymi wydawcami. Wartość porozumień zostanie odliczona od należnej opłaty.

Umowy muszą wspierać produkcję materiałów informacyjnych lub dotyczyć udostępniania na platformie treści przygotowanych przez danego wydawcę. Wydatki na współpracę z dużymi podmiotami medialnymi będą uwzględniane przy odliczeniu w wysokości 150 proc. ich wartości, a umowy z małymi i średnimi wydawcami - w wysokości 200 proc.

Jednocześnie wartość pojedynczej umowy zaliczanej na poczet odliczenia nie będzie mogła przekroczyć 25 proc. całkowitego zobowiązania platformy.

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Big techy zapłacą australijskim wydawcom

"Ustawa została przyjęta, a komunikat dla platform, by zawierały umowy komercyjne, jest jasny. Porozumienia będą musiały zostać sfinalizowane przed końcem okresu sprawozdawczego platformy cyfrowej, aby mogły zostać wykorzystane do pomniejszenia jej zobowiązania w tym okresie" - przekazał australijski rząd.

"To ważny dzień dla australijskich firm medialnych i australijskiego dziennikarstwa" - dodano w oświadczeniu.

Źródło: Reuters
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Tagi:
TechnologiaGoogleTikTokMetaFacebook
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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