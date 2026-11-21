Kurs pikuje. Tak źle nie było od lat
W sobotę rano kurs bitcoina spadł do poziomu 55 830 dol. - najniższego od września 2024 roku.
Jeszcze w trakcie piątkowej sesji notowania po raz pierwszy od lipca spadły poniżej 60 000 dol.
Przyczyny spadków Bitcoina
Jak wskazał Reuters, ceny kryptowalut spadają podczas ostatnich sesji z kilku powodów:
- narastających od tygodni obaw o rentowność gigantycznych nakładów na infrastrukturę AI, które zmniejszają apetyt na ryzyko w całym sektorze technologicznym;
- rosnących kosztów obsługi długu;
- zwycięstwa demokratów w amerykańskich wyborach połówkowych, co zwiększa ryzyko zaostrzenia reżimu regulacyjnego wokół kryptowalut;
- odejścia prezesa Nvidii, drugiej największej spółki technologicznej na świecie, Jensena Huanga.
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Główne indeksy giełdowe w USA zmierzały ku najgłębszej tygodniowej przecenie od kwietnia 2025 roku. Wówczas prezydent Donald Trump ogłosił cła w ramach tzw. Dnia Wyzwolenia.
Źródło: Reuters
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