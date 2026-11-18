Tech Krytyczna luka w "sercu współczesnej gospodarki". Są rekomendacje dla polskich użytkowników Oprac. Wiktor Knowski |

Wielka awaria Microsoftu. Rozmowa z Piotrem Koniecznym z portalu niebezpiecznik.pl Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Ivanova Ksenia / Shutterstock.com

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Startup technologiczny Calif - który niedawno zidentyfikował podatność w innym języku, PHP - odkrył błąd w mechanizmach zarządzania pamięcią Javy. Jest to trzeci najpopularniejszy język programowania na świecie, z którego korzysta 90 proc. spółek z listy Fortune 500, takich jak Apple czy Amazon, a także liczne banki, szpitale oraz instytucje rządowe.

Seria awarii technologicznych

Do odkrycia doszło po serii poważnych awarii technologicznych, w tym rozległej usterce usług Microsoftu oraz awarii sieciowej, która uziemiła wszystkie loty w Stanach Zjednoczonych. Sekretarz stanu USA Marco Rubio oświadczył, że nie ma "żadnych dowodów" na to, by incydenty te były ze sobą powiązane.

W ostatnich dniach amerykańska Agencja Bezpieczeństwa Narodowego (NSA) poinformowała, że jej wewnętrzne systemy łączności przestały działać we wtorek z powodu "zaplanowanych prac konserwacyjnych". Również firma Apple zgłosiła całkowitą niedostępność wielu swoich usług wskutek wewnętrznej aktualizacji. NSA nie sprecyzowała, czy jej awaria miała związek z wykrytym błędem w Javie.

Java z poważną luką

Z pomocą sztucznej inteligencji firma Calif namierzyła poważną lukę w zabezpieczeniach nazwaną Java4Shell, która umożliwiała atakującemu zdalne wykonywanie nieautoryzowanych poleceń w obrębie podsystemu pamięci Javy.

W roli atakującego wystąpił opracowany niedawno przez OpenAI model GPT-6 Cyber, który nie jest jeszcze dostępny publicznie. Istnieją jednak obawy, że jeśli usterka nie zostanie załatana, lukę tę mogą teraz samodzielnie odnaleźć cyberprzestępcy.

Właściciel Javy, koncern Oracle, nie potwierdził oficjalnie istnienia błędu, ale opublikował we wtorek "krytyczny pakiet poprawek", zaznaczając, że zawiera on aktualizacje usuwające podatności w zabezpieczeniach. Na tym etapie nie wiadomo, czy najnowszy incydent dotknął jakiekolwiek platformy lub przedsiębiorstwa.

Za każdym razem, gdy przesyłamy dane w internecie, odbieramy plik od innego użytkownika lub logujemy się do systemu informatycznego za pomocą hasła, platforma, z której korzystamy, najprawdopodobniej opiera się na oprogramowaniu napisanym w Javie.

Wprowadzony po raz pierwszy na rynek w 1995 roku język programowania stanowi dziś - jak ujęła to firma Calif w swoim raporcie - "bijące serce współczesnej gospodarki". Polega na nim niemal każdy sektor krytyczny, w tym bankowość, systemy bezpieczeństwa narodowego, lotnictwo oraz telekomunikacja.

Eksperci ostrzegają

Luka w Javie pozostaje jednak powodem ogromnego niepokoju ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa, którzy wskazują, że przeciążenie pamięci systemu to jedna z najczęstszych metod wykorzystywanych przez hakerów do przejmowania kontroli nad oprogramowaniem lub doprowadzania do jego awarii.

- Jedną z głównych funkcji Javy jest bezpieczne zarządzanie pamięcią i jej ochrona w imieniu użytkownika. Właśnie dlatego ta luka jest tak nieoczekiwana i tak groźna - wyjaśnił w rozmowie z BBC prof. Toby Walsh, informatyk i jeden z czołowych światowych badaczy sztucznej inteligencji. Podkreślił, że Java miała z założenia czynić świat IT bezpieczniejszym.

Ekspert ds. cyberbezpieczeństwa dr Pedram Hayati ocenił, że tak poważna podatność może zagrozić "krytycznym systemom finansowym, a także danym klientów oraz instytucji". Dodał, że w samej Australii niemal każdy bank wykorzystuje Javę do obsługi danych transakcyjnych.

Rekomendacje dla użytkowników w Polsce

Ujawnienie luki skomentował również Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego polskiego sektora finansowego CSIRT, działający przy Komisji Nadzoru Finansowego oraz CERT - zespół działający w strukturach NASK - Państwowego Instytutu Badawczego

"Luka pozwala nieuwierzytelnionemu atakującemu na zdalne wykonanie kodu w kontekście aplikacji działającej na podatnej wersji JVM poprzez błędy w obsłudze dekodowania base64. Podatność jest oceniona na 9.2 w skali CVSS 4. Przypominamy, że środowisko Java jest wykorzystywane przez wiele rodzajów popularnego oprogramowania, m.in. Keycloak, Jira, Jenkins, Elasticsearch, Kafka oraz wiele innych serwerów aplikacyjnych, narzędzi CI/CD czy aplikacji korporacyjnych" - przekazał CERT w komunikacie.

🚨 Krytyczna podatność w środowisku uruchomieniowym Java (JVM) 🚨



Zespół CERT Polska ostrzega przed krytyczną podatnością CVE-2026-114938 znaną jako java4shell.



Luka pozwala nieuwierzytelnionemu atakującemu na zdalne wykonanie kodu w kontekście aplikacji działającej na podatnej… — CERT Polska (@CERT_Polska) November 17, 2026 Rozwiń

"Oracle opublikował aktualizacje eliminujące podatność CVE-2026-114938, która umożliwia zdalne wykonanie kodu (RCE) bez uwierzytelnienia. (...) Poprawione wersje Oracle Java SE: 17.0.21.1, 21.0.13.1, 25.0.5.1 oraz 27.0.1.1. Podatne są wersje Java 17, 21, 25 i 27 uruchomione na procesorach x86-64 z obsługą AVX-512. Inne dystrybucje OpenJDK oraz gotowe produkty z wbudowaną Javą otrzymują poprawki od swoich dostawców" - dodał CSRIT.

🚨 W związku z komunikatem @CERT_Polska dotyczącym krytycznej podatności Java4Shell w środowisku Java, zespół @CSIRT_KNF rekomenduje zapoznanie się z opublikowanymi zaleceniami oraz niezwłoczne wdrożenie aktualizacji.



Oracle opublikował aktualizacje eliminujące podatność… https://t.co/EG6NGcE39c — CSIRT KNF (@CSIRT_KNF) November 18, 2026 Rozwiń

"Jedyną skuteczną metodą ochrony przed wykorzystaniem podatności jest instalacja poprawionej wersji środowiska Java" - czytamy w komunikacie. Oba zespoły zalecają niezwłoczną aktualizację systemu do najnowszej wersji.

AI pomaga wykryć luki

Służby bezpieczeństwa oraz firmy na całym świecie coraz częściej sięgają po AI w poszukiwaniu krytycznych luk w oprogramowaniu. Na początku listopada prezes OpenAI Greg Brockman ogłosił, że spółka przekierowuje 25 proc. swojego personelu do prac nad zadaniami z obszaru cyberbezpieczeństwa.

Decyzja ta zapadła niedługo po wykryciu przez firmę Calif poważnej podatności w języku PHP, napędzającym witryny takie jak Wikipedia, które gromadzą i prezentują treści w przeglądarkach internetowych.

Prof. Alan Woodward z ośrodka Surrey Centre for Cyber Security oszacował, że błąd w PHP dotyczył około 30 milionów stron internetowych, narażając je na złośliwe ataki. Administratorom witryn zalecono wówczas sprawdzenie, czy ich serwisy są podatne na atak, oraz niezwłoczne zainstalowanie poprawek lub rozważenie tymczasowego wyłączenia stron.

Luki w PHP pozostawały niewykryte przez co najmniej dekadę, co zdaniem prof. Walsha przypomina sytuację z Javą.

- Ten błąd ukrywał się na widoku przez 12 lat. Sztuczna inteligencja ujawnia dziś znacznie więcej podatności i robi to o wiele szybciej, docierając również do usterek tak zawiłych i trudnych do wychwycenia, że człowiek w pojedynkę nigdy by ich nie odkrył - stwierdził naukowiec.