Kojima na spotkaniu z CD Projekt Red. Padły słowa o wymianie doświadczeń
Spotkanie z Hideo Kojimą skomentował Michał Nowakowski, współzarządzający CD Projektem, który podkreślił, że miało ono przede wszystkim towarzyski i branżowy charakter.
"To była prawdziwa przyjemność spędzić dzisiejszy wieczór z Hideo Kojimą i pozostałymi członkami zespołu Kojima Productions. Zjedliśmy fantastyczną kolację i wymieniliśmy się historiami z branży gier. Zawsze jesteście mile widziani w Warszawie i w CD Projekt Red" - napisał Nowakowski na portalu X.
Z opublikowanego wpisu wynika, że rozmowy dotyczyły przede wszystkim doświadczeń związanych z tworzeniem gier. Żadna ze stron nie zasugerowała jednak, że spotkanie może być początkiem planowanej współpracy.
Zdjęciami z pobytu w Polsce podzielił się również sam Kojima. Na fotografiach zamieszczonych na platformie X można zobaczyć między innymi kotleta mielonego z burakami, polską żubrówkę oraz ujęcia wykonane w centrum Warszawy.
Oba studia pracują nad dużymi projektami
Wizyta odbyła się w pracowitym okresie dla obu zespołów. CD Projekt Red rozwija obecnie Wiedźmina 4, a jednocześnie prowadzi prace nad kolejnymi projektami osadzonymi w uniwersach Wiedźmina i Cyberpunka.
Kojima Productions zajmuje się natomiast kilkoma dużymi produkcjami, w tym horrorem OD, powstającym we współpracy z Xboxem, oraz szpiegowskim projektem Physint, zapowiedzianym we współpracy z Sony.
Hideo Kojima już wcześniej odwiedził Warszawę
Nie była to pierwsza wizyta Hideo Kojimy w polskiej stolicy. Japoński twórca odwiedził Warszawę także w październiku 2019 roku przy okazji promocji Death Stranding.
Zwiedził wówczas Stare Miasto, pojawił się w siedzibie CD Projekt Red i spotkał się między innymi z Adamem Badowskim oraz innymi członkami studia. Odwiedził również polski oddział PlayStation.
Wizyta zbiegła się z promocją polskiej wersji językowej Death Stranding, która otrzymała zarówno napisy, jak i dubbing.
Związki Kojimy z polskim studiem nie ograniczają się do okazjonalnych wizyt. Projektant zaliczył również niewielki występ gościnny w Cyberpunku 2077.
Jeden z najbardziej rozpoznawalnych twórców gier
Hideo Kojima urodził się 24 sierpnia 1963 roku i jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych projektantów w historii branży gier. Największą popularność przyniosła mu seria Metal Gear, która odegrała istotną rolę w rozwoju gatunku skradanek.
Jego produkcje słyną z filmowej narracji, rozbudowanych scen fabularnych, eksperymentowania z formą oraz przełamywania czwartej ściany. Po odejściu z Konami Kojima rozwinął niezależne studio Kojima Productions.
Twórca regularnie współpracuje również ze znanymi aktorami i filmowcami. W jego projektach wystąpili między innymi Norman Reedus i Mads Mikkelsen, a przy anulowanym Silent Hills pracował także Guillermo del Toro.
Nic nie wskazuje na to, by warszawskie spotkanie miało w najbliższym czasie zaowocować oficjalną współpracą Kojima Productions z CD Projekt Red. Sama wizyta wystarczyła jednak, by rozbudzić wyobraźnię fanów obu studiów i wywołać spekulacje na temat potencjalnego wspólnego projektu.