Tech Kojima na spotkaniu z CD Projekt Red. Padły słowa o wymianie doświadczeń Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Dr Piotr Klimczyk o premierze "Grand Theft Auto VI" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: x.com/michalnowakow

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Spotkanie z Hideo Kojimą skomentował Michał Nowakowski, współzarządzający CD Projektem, który podkreślił, że miało ono przede wszystkim towarzyski i branżowy charakter.

"To była prawdziwa przyjemność spędzić dzisiejszy wieczór z Hideo Kojimą i pozostałymi członkami zespołu Kojima Productions. Zjedliśmy fantastyczną kolację i wymieniliśmy się historiami z branży gier. Zawsze jesteście mile widziani w Warszawie i w CD Projekt Red" - napisał Nowakowski na portalu X.

It has been a pleasure to spend time tonight with @Kojima_Hideo and his fellow Kojima Productions Team Members. We had a fantastic dinner and exchanged some game dev stories. @KojiPro2015 is always welcome in Warsaw and at @CDPROJEKTRED :) pic.twitter.com/zefMEwvxtV — Michał Nowakowski (@michalnowakow) November 26, 2026 Rozwiń

Z opublikowanego wpisu wynika, że rozmowy dotyczyły przede wszystkim doświadczeń związanych z tworzeniem gier. Żadna ze stron nie zasugerowała jednak, że spotkanie może być początkiem planowanej współpracy.

Zdjęciami z pobytu w Polsce podzielił się również sam Kojima. Na fotografiach zamieszczonych na platformie X można zobaczyć między innymi kotleta mielonego z burakami, polską żubrówkę oraz ujęcia wykonane w centrum Warszawy.

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Oba studia pracują nad dużymi projektami

Wizyta odbyła się w pracowitym okresie dla obu zespołów. CD Projekt Red rozwija obecnie Wiedźmina 4, a jednocześnie prowadzi prace nad kolejnymi projektami osadzonymi w uniwersach Wiedźmina i Cyberpunka.

Kojima Productions zajmuje się natomiast kilkoma dużymi produkcjami, w tym horrorem OD, powstającym we współpracy z Xboxem, oraz szpiegowskim projektem Physint, zapowiedzianym we współpracy z Sony.

Hideo Kojima już wcześniej odwiedził Warszawę

Nie była to pierwsza wizyta Hideo Kojimy w polskiej stolicy. Japoński twórca odwiedził Warszawę także w październiku 2019 roku przy okazji promocji Death Stranding.

Hideo Kojima Źródło zdjęcia: Rosdiana Ciaravolo/Getty Images

Zwiedził wówczas Stare Miasto, pojawił się w siedzibie CD Projekt Red i spotkał się między innymi z Adamem Badowskim oraz innymi członkami studia. Odwiedził również polski oddział PlayStation.

Wizyta zbiegła się z promocją polskiej wersji językowej Death Stranding, która otrzymała zarówno napisy, jak i dubbing.

Związki Kojimy z polskim studiem nie ograniczają się do okazjonalnych wizyt. Projektant zaliczył również niewielki występ gościnny w Cyberpunku 2077.

Jeden z najbardziej rozpoznawalnych twórców gier

Hideo Kojima urodził się 24 sierpnia 1963 roku i jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych projektantów w historii branży gier. Największą popularność przyniosła mu seria Metal Gear, która odegrała istotną rolę w rozwoju gatunku skradanek.

Jego produkcje słyną z filmowej narracji, rozbudowanych scen fabularnych, eksperymentowania z formą oraz przełamywania czwartej ściany. Po odejściu z Konami Kojima rozwinął niezależne studio Kojima Productions.

Twórca regularnie współpracuje również ze znanymi aktorami i filmowcami. W jego projektach wystąpili między innymi Norman Reedus i Mads Mikkelsen, a przy anulowanym Silent Hills pracował także Guillermo del Toro.

Nic nie wskazuje na to, by warszawskie spotkanie miało w najbliższym czasie zaowocować oficjalną współpracą Kojima Productions z CD Projekt Red. Sama wizyta wystarczyła jednak, by rozbudzić wyobraźnię fanów obu studiów i wywołać spekulacje na temat potencjalnego wspólnego projektu.