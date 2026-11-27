Tech Hakerzy włamali się do kluczowego systemu sił powietrznych USA. "Bardzo poważne naruszenie" Oprac. Paulina Karpińska |

Widok na Pentagon z lotu ptaka Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Włamanie do Cloud One sił powietrznych USA wykryto w ciągu ostatniego miesiąca podczas prac modernizacyjnych - wynika z informacji dwóch rozmówców Reutersa.

Agencji nie udało się ustalić w rozmowach z tymi źródłami ani tożsamości sprawców, ani skali incydentu. Nie wiadomo również, czy doszło do wycieku danych.

Siły Powietrzne USA oświadczyły, że nie komentują stanu zabezpieczeń konkretnych systemów informatycznych. Zapewniły, że stale podejmują działania mające na celu ochronę informacji, sieci oraz zdolności operacyjnych.

Dowiedz się więcej: Cyberatak na polską firmę medyczną. Wyłączono jedną z usług

Od radarów po uzbrojenie. Co obsługuje Cloud One?

Platforma Cloud One została uruchomiona w 2017 r. jako centralny system obsługujący potrzeby informatyczne sił powietrznych USA. Wykorzystuje rozwiązania firm Microsoft, Amazon, Oracle i Alphabet, obsługując m.in. aplikacje związane z kadrami, wynagrodzeniami, logistyką oraz utrzymaniem sprzętu.

W ramach Cloud One działa m.in. platforma dowodzenia i kontroli integrująca dane z radarów obrony powietrznej w Ameryce Północnej oraz system monitorujący zasoby amunicji i uzbrojenia w ponad 200 lokalizacjach Sił Powietrznych USA na świecie.

Według źródeł Reutersa Cloud One należy do największych platform chmurowych wykorzystywanych przez amerykańskie wojsko.

- To bardzo poważne naruszenie bezpieczeństwa - ocenił jeden z rozmówców agencji, wypowiadający się pod warunkiem zachowania anonimowości.

Hakerzy mieli wykorzystać lukę w oprogramowaniu

Do zbadania skutków incydentu zaangażowano Dowództwo Cybernetyczne USA (Cyber Command). Część prac nad rozwojem platformy została wstrzymana, a aktualizacje niektórych systemów czasowo zablokowano.

Jedno ze źródeł agencji przekazało, że sprawcy wykorzystali lukę w oprogramowaniu, aby uzyskać dostęp do centralnych funkcji zarządzania platformą. Według Reutersa mogło to potencjalnie umożliwić wgląd w informacje dotyczące gotowości sprzętu wojskowego i logistyki amerykańskich sił powietrznych, choć dotąd nie pojawiły się dowody, że faktycznie do tego doszło.

Amerykańska administracja zmaga się obecnie ze skutkami kilku ujawnionych w ostatnim czasie cyberataków, które dotknęły m.in. FBI, Pentagon, Departament Bezpieczeństwa Krajowego (DHS), część agencji wywiadowczych oraz ministerstwo skarbu (finansów).