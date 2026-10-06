Google sięga po energię jądrową. Umowa na 20 lat
Jak poinformowały obie firmy, porozumienie obejmuje łącznie 3590 megawatów mocy w obszarze działania PJM Interconnection - największej sieci elektroenergetycznej w Stanach Zjednoczonych.
Pierwsza część umowy przewiduje zakup energii o mocy 890 megawatów przez 20 lat. Dostawy zapewnią należące do Constellation elektrownie jądrowe, których istniejące reaktory przejdą modernizację, aby produkować więcej prądu.
Prace mają objąć 11 bloków jądrowych w stanach Illinois, Pensylwania i New Jersey. Według zapowiedzi firm pierwsza ze zmodernizowanych elektrowni ma rozpocząć dostawy w 2028 roku.
Umowa na prąd
Google zawarł też długoterminową umowę na dodatkowe 2700 megawatów mocy od Constellation w sieci PJM. Ta część porozumienia nie wiąże dostaw z konkretnym źródłem wytwarzania energii.
Jak wyjaśnił Google, umowa zapewni działającym elektrowniom Constellation przewidywalność przychodów w długim okresie. Firma z siedzibą w Maryland jest największym operatorem elektrowni jądrowych w USA. Ma również liczne elektrownie gazowe.
Zobowiązujemy się do odpowiedzialnego zaspokajania potrzeb związanych z naszym rozwojem poprzez aktywne inwestowanie w czystą, niezawodną energię, która zwiększa moce dostępne w sieciach energetycznych naszego kraju - przekazała w oświadczeniu Amanda Peterson Corio, odpowiedzialna w Google za energię i zasilanie na świecie.
Czuły punkt centrów danych
Porozumienie stanowi odpowiedź na propozycję władz PJM, aby centra danych podłączone do sieci obejmującej 13 stanów zapewniały własne źródła energii. W przeciwnym razie musiałyby liczyć się ze zdalnym odłączeniem od zasilania w okresach największego zapotrzebowania.
Obie firmy wskazały, że umowa odpowiada właśnie na tę propozycję. Chodzi o zabezpieczenie dostaw prądu potrzebnego do działania centrów danych.
Firmy technologiczne sięgają po atom
Największe firmy technologiczne zabiegają o ogromne ilości energii dla centrów danych w USA. W tym celu zawierają bezprecedensowe umowy z przedsiębiorstwami energetycznymi - opisuje Reuters.
W ciągu ostatnich dwóch lat Constellation ogłosił porozumienie dotyczące ponownego uruchomienia reaktora Three Mile Island w Pensylwanii, który ma zasilać centra danych Microsoftu. Google zakontraktował z kolei ponowne uruchomienie elektrowni jądrowej firmy NextEra Energy w stanie Iowa.