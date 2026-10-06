Tech Google sięga po energię jądrową. Umowa na 20 lat Oprac. Jan Sowa |

"W Polsce są już budowane centra danych" Krzysztof Gawkowski w trakcie Forum Gospodarczego TIME Źródło zdj. gł.: Danuta Hyniewska / Shutterstock

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Jak poinformowały obie firmy, porozumienie obejmuje łącznie 3590 megawatów mocy w obszarze działania PJM Interconnection - największej sieci elektroenergetycznej w Stanach Zjednoczonych.

Pierwsza część umowy przewiduje zakup energii o mocy 890 megawatów przez 20 lat. Dostawy zapewnią należące do Constellation elektrownie jądrowe, których istniejące reaktory przejdą modernizację, aby produkować więcej prądu.

Prace mają objąć 11 bloków jądrowych w stanach Illinois, Pensylwania i New Jersey. Według zapowiedzi firm pierwsza ze zmodernizowanych elektrowni ma rozpocząć dostawy w 2028 roku.

Umowa na prąd

Google zawarł też długoterminową umowę na dodatkowe 2700 megawatów mocy od Constellation w sieci PJM. Ta część porozumienia nie wiąże dostaw z konkretnym źródłem wytwarzania energii.

Jak wyjaśnił Google, umowa zapewni działającym elektrowniom Constellation przewidywalność przychodów w długim okresie. Firma z siedzibą w Maryland jest największym operatorem elektrowni jądrowych w USA. Ma również liczne elektrownie gazowe.

Zobowiązujemy się do odpowiedzialnego zaspokajania potrzeb związanych z naszym rozwojem poprzez aktywne inwestowanie w czystą, niezawodną energię, która zwiększa moce dostępne w sieciach energetycznych naszego kraju - przekazała w oświadczeniu Amanda Peterson Corio, odpowiedzialna w Google za energię i zasilanie na świecie.

Czuły punkt centrów danych

Porozumienie stanowi odpowiedź na propozycję władz PJM, aby centra danych podłączone do sieci obejmującej 13 stanów zapewniały własne źródła energii. W przeciwnym razie musiałyby liczyć się ze zdalnym odłączeniem od zasilania w okresach największego zapotrzebowania.

Obie firmy wskazały, że umowa odpowiada właśnie na tę propozycję. Chodzi o zabezpieczenie dostaw prądu potrzebnego do działania centrów danych.

Firmy technologiczne sięgają po atom

Największe firmy technologiczne zabiegają o ogromne ilości energii dla centrów danych w USA. W tym celu zawierają bezprecedensowe umowy z przedsiębiorstwami energetycznymi - opisuje Reuters.

W ciągu ostatnich dwóch lat Constellation ogłosił porozumienie dotyczące ponownego uruchomienia reaktora Three Mile Island w Pensylwanii, który ma zasilać centra danych Microsoftu. Google zakontraktował z kolei ponowne uruchomienie elektrowni jądrowej firmy NextEra Energy w stanie Iowa.