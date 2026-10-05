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Google ogranicza darmowy dostęp do Gemini. Od kiedy zmiany wejdą w życie?

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Ostrzeżenia przed dynamicznym rozwojem sztucznej inteligencji. Komentarz dr Sebastiana Szymańskiego, filozofa i eksperta z zakresu etyki nowych technologii, Uniwersytet Warszawski
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Bashar Creates/Shutterstock
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Za kilka dni użytkownicy bez płatnej subskrypcji AI od Google stracą dostęp do modeli Gemini Pro i Flash. Na bezpłatnych kontach pozostanie jedynie uproszczony wariant Flash-Lite.

Google zapowiedziało kolejne zmiany w aplikacjach wykorzystujących Gemini na kontach osobistych.

Dla osób, które nie korzystają z żadnego płatnego pakietu AI - nowe zasady zaczną obowiązywać 9 października.

Zostanie uproszczony Gemini Flash-Lite

Firma ograniczy wybór modeli - bezpłatnym użytkownikom zostawi wyłącznie wersję Flash-Lite.

Użytkownicy bez subskrypcji stracą dostęp do Gemini 3.1 Pro oraz Gemini 3.6 Flash. Nadal będą mogli korzystać z Gemini 3.5 Flash-Lite - najszybszego i najmniej wymagającego obliczeniowo, ale zarazem najbardziej uproszczonego wariantu.

Pakiety AI - Gemini
Pakiety AI - Gemini
Źródło zdjęcia: Google

Gemini to flagowa rodzina modeli sztucznej inteligencji Google, zaprezentowana po raz pierwszy w 2023 roku jako odpowiedź firmy na rosnącą popularność ChatGPT.

Dotychczas osoby bez abonamentu mogły w ograniczonym zakresie korzystać także z bardziej zaawansowanych modeli Pro i Flash. Po wprowadzeniu nowych zasad taka możliwość zniknie.

Bezpłatnie tylko Gemini Flash-Lite

Flash-Lite nadal powinien dobrze sprawdzać się w podstawowych zastosowaniach, takich jak:

  • szybkie wyszukiwanie informacji w internecie;
  • tłumaczenie i poprawianie tekstów;
  • formatowanie treści;
  • pisanie prostych wiadomości i e-maili;
  • przygotowywanie wpisów do mediów społecznościowych;
  • tworzenie krótkich podsumowań;
  • wypunktowywanie najważniejszych informacji.

Różnica w jakości może być jednak widoczna przy bardziej złożonych zadaniach. Dotyczy to przede wszystkim poleceń zawierających wiele warunków, zaawansowanego programowania oraz analizy obszernych dokumentów. Lżejszy model może częściej pomijać część instrukcji lub mieć trudności z łączeniem informacji znajdujących się w różnych fragmentach pliku.

Ograniczenia mogą być zauważalne również podczas generowania grafik. W przypadku rozbudowanych promptów, obejmujących wiele postaci, przedmiotów i szczegółów otoczenia, Flash-Lite może nie uwzględniać wszystkich elementów polecenia. Uproszczony model może też częściej popełniać błędy w napisach, zniekształcać wyrazy lub tworzyć tekst, którego nie da się odczytać.

Nowy sposób naliczania limitów

Zmiany obejmą również limity korzystania z usługi. Nie będą one zależały wyłącznie od liczby wysłanych zapytań, lecz także od ich złożoności oraz wykorzystywanych funkcji.

"Gemini będzie korzystać z limitów wykorzystania zasobów obliczeniowych, które będą odświeżane co 5 godzin aż do osiągnięcia limitu tygodniowego. Obliczenia będą uwzględniały złożoność prompta, używane funkcje i długość czatu. Użytkownicy, którzy płacą za abonament, mają wyższe limity niż użytkownicy bez subskrypcji z AI od Google" - przekazało Google w komunikacie.

Osoby opłacające abonament otrzymają zatem większy przydział zasobów niż użytkownicy bez pakietu AI. Nie oznacza to jednak całkowicie nieograniczonego dostępu - również w płatnych planach będą obowiązywały limity.

Pakiet AI Plus także z ograniczeniami

Zmiany obejmą także klientów AI Plus, czyli najtańszego płatnego pakietu. Jego użytkownicy mają stracić możliwość korzystania z wariantu Pro, mimo że cena abonamentu pozostanie bez zmian.

Pakiet AI Plus ma także oferować opóźniony dostęp do najnowszych modeli. Jego klienci będą mogli korzystać z Gemini Flash 3.6, natomiast dostęp do nowszego wariantu Gemini Flash 3.8 będzie wymagał przejścia na droższą subskrypcję.

Konkurencyjne modele AI

Na rynku sztucznej inteligencji za lidera uznaje się firmę OpenAI - twórcę modelu ChatGPT. Rywalizuje ona między innymi z Anthropic i Google.

Anthropic rozwija modele Claude, w tym Fable 5.1 i Mythos 5.1, przeznaczone do programowania i pracy z wiedzą.

Google oferuje z kolei Gemini 3.8 Flash, który ma obsługiwać złożone, wieloetapowe zadania, programowanie oraz pracę z dokumentami.

Firmy konkurują już nie tylko jakością odpowiedzi, ale także szybkością i zdolnością modeli do samodzielnej obsługi komputera.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Sztuczna inteligencjaGoogleGemini
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