Tech Globalny fenomen. Ponad miliard każdego tygodnia Oprac. Jan Sowa |

Nie zastanawiajmy się co zrobi z nami sztuczna inteligencja, zastanawiajmy co my z nią zrobimy Źródło zdj. gł.: shulers/Shutterstock

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OpenAI podkreśla, że ChatGPT zyskał miliard użytkowników w niespełna cztery lata.

Firma udostępniła też we wtorek nowy model AI, nazwany GPT-6.1 Sol, pięciokrotnie tańszy od bota GPT-6.1 Astra i prawie równie zaawansowany technologicznie, jednak lepiej reagujący na ludzkie polecenia.

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Nowy model OpenAI

Premiera tańszego bota odbyła się na dorocznej konferencji OpenAI w San Francisco, na której firma prezentuje nowe modele i usługi. Dzień wcześniej OpenAI zrezygnował z debiutu nowego modelu GPT-6.1 Astra - przekazał wcześniej we wtorek dziennik "Wall Street Journal". GPT-6.1 Astra zbyt często odbiegała w podejmowanych działaniach od wydanych jej poleceń, wykazywała skłonność do oszukiwania. Nie zawsze ujawniała, jakie kroki podejmuje i dążyła do wykonania zadania, nie pytając użytkownika o pozwolenie, a niekiedy sięgała po zewnętrzne narzędzia i usługi, nawet jeśli było to ryzykowne.

Rosnąca popularność AI

Konkurenci OpenAI również mają setki milionów użytkowników. Jak podał Google w podsumowaniu sierpnia, z aplikacji Gemini korzysta już miliard osób miesięcznie.

Meta informowała jesienią 2025 roku, że każdego miesiąca jej asystenta Meta AI używa ponad miliard osób. Z kolei Perplexity miało ponad 100 mln aktywnych użytkowników miesięcznie - wynika z danych, które przedstawiciele firmy przekazali w kwietniu 2026 roku "Financial Times". Liczba ta obejmuje narzędzia wyszukiwania i agentów AI.

Dane te nie są bezpośrednio porównywalne z wynikiem ChatGPT, ponieważ OpenAI podaje liczbę użytkowników tygodniowo, a konkurenci - miesięcznie.