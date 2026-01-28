Zwolnienia w gigancie. Pracownicy poznali plany cięć przez pomyłkę

Piotr Kuczyński o sztucznej inteligencji i bańce AI Źródło: TVN24 BiS

Szkic wiadomości napisanej przez Colleen Aubrey, starszą wiceprezes Amazon Web Services (AWS), został dołączony do zaproszenia w kalendarzu, które asystentka jednego z dyrektorów wysłała we wtorek późnym wieczorem do części pracowników Amazona.

W e-mailu Aubrey wspomina o zwolnieniu dużej grupy pracowników w USA, Kanadzie i Kostaryce w ramach działań mających na celu "wzmocnienie firmy"

Project Dawn i plan redukcji etatów

Wiadomość, do której dotarła BBC, najwyraźniej została udostępniona przez pomyłkę, ponieważ szybko ją anulowano. Rzecznik Amazona odmówił komentarza. Tytuł zaproszenia brzmiał "Send project Dawn email", co najwyraźniej nawiązuje do kryptonimu używanego w Amazonie dla zwolnień..

Choć z e-maila jasno wynikało, że w Amazonie trwają zwolnienia, pracownicy nie zostali jeszcze oficjalnie o nich poinformowani.

"To kontynuacja działań, które prowadzimy od ponad roku, aby wzmocnić firmę poprzez redukcję szczebli zarządzania, zwiększenie odpowiedzialności i ograniczenie biurokracji, tak aby szybciej działać na rzecz klientów" – napisano w e-mailu.

"Takie zmiany są trudne dla wszystkich. Te decyzje są trudne i podejmowane z rozwagą, gdy pozycjonujemy naszą organizację i AWS pod przyszły sukces" - dodano.

Skala zwolnień i nastroje w firmie

Pod koniec października Amazon ogłosił 14 tysięcy zwolnień. Według byłego pracownika firmy, który poprosił o anonimowość, druga fala redukcji była spodziewana od tygodni.

Jak relacjonował, wśród pracowników panowało przekonanie, że łączna liczba zwolnień może sięgnąć około 30 tysięcy etatów. Firma miała osiągnąć ten poziom kolejną dużą falą zwolnień w tym miesiącu, a następnie dalszymi redukcjami do końca maja.

Zwolnieni pracownicy mogli aplikować na inne otwarte stanowiska w Amazonie, jednak liczba takich ofert była ograniczona. Osoby, które nie znalazły nowej roli, otrzymywały odprawy uzależnione od stażu pracy.

Trend zwolnień w branży technologicznej

Od 2022 roku największe firmy technologiczne, w tym Amazon, Meta, Google i Microsoft, redukują zatrudnienie o dziesiątki tysięcy osób rocznie.

Według serwisu Layoffs.fyi, w całej branży technologicznej w ciągu ostatnich czterech lat pracę straciło około 700 tysięcy osób.

W tym roku kolejne zwolnienia ogłosiła Meta, obejmując nimi kilkuset pracowników, a także Pinterest, który w tym tygodniu zlikwidował około 700 miejsc pracy.

Nowa kultura pracy i dalsze zmiany

Od czasu gdy cztery lata temu Jeff Bezos ustąpił ze stanowiska prezesa, jego następca Andy Jassy przeprowadził kilka rund zwolnień w latach 2023, 2024 i 2025.

Jassy zaostrzył również kulturę pracy w firmie. Praca stacjonarna jest obowiązkowa przez pięć dni w tygodniu, co czyni Amazona jedną z nielicznych dużych firm technologicznych wymagających pełnej obecności w biurze.

Amazon koncentruje się również na ograniczaniu kosztów. Jak podaje Business Insider, firma monitoruje nawet służbowe telefony komórkowe pracowników AWS, aby ograniczyć długo funkcjonujący zwrot kosztów w wysokości 50 dolarów miesięcznie.

W mailu wysłanym do pracowników przed Świętem Dziękczynienia Andy Jassy pisał, że jest wdzięczny za "wyzwania i możliwości w pracy", ponieważ "świat zmienia się w bardzo szybkim tempie". Jak podkreślił, to dla Amazona "czas, by przemyśleć wszystko, co kiedykolwiek robiliśmy".

We wtorek firma ogłosiła także zamknięcie około 70 pozostałych sklepów spożywczych pod markami Amazon Fresh i Amazon Go oraz rozwój sieci Whole Foods Market.

