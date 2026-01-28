Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Zwolnienia w gigancie. Pracownicy poznali plany cięć przez pomyłkę

Pracownik Amazon
Piotr Kuczyński o sztucznej inteligencji i bańce AI
Źródło: TVN24 BiS
Amerykański gigant technologiczny Amazon poinformował pracowników o nowej fali globalnych zwolnień w e-mailu, który - jak się wydaje - został wysłany omyłkowo.

Szkic wiadomości napisanej przez Colleen Aubrey, starszą wiceprezes Amazon Web Services (AWS), został dołączony do zaproszenia w kalendarzu, które asystentka jednego z dyrektorów wysłała we wtorek późnym wieczorem do części pracowników Amazona.

W e-mailu Aubrey wspomina o zwolnieniu dużej grupy pracowników w USA, Kanadzie i Kostaryce w ramach działań mających na celu "wzmocnienie firmy"

Project Dawn i plan redukcji etatów

Wiadomość, do której dotarła BBC, najwyraźniej została udostępniona przez pomyłkę, ponieważ szybko ją anulowano. Rzecznik Amazona odmówił komentarza. Tytuł zaproszenia brzmiał "Send project Dawn email", co najwyraźniej nawiązuje do kryptonimu używanego w Amazonie dla zwolnień..

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
nvidia czip shutterstock_1060748543
H200 wjeżdżają do Chin. Przełom w technologicznym impasie
Komisja Europejska
Bruksela wszczęła dwa postępowania wobec firmy Google
shutterstock_1368500537
Pracownicy przegrywają z AI. Gigant tnie zatrudnienie

Choć z e-maila jasno wynikało, że w Amazonie trwają zwolnienia, pracownicy nie zostali jeszcze oficjalnie o nich poinformowani.

"To kontynuacja działań, które prowadzimy od ponad roku, aby wzmocnić firmę poprzez redukcję szczebli zarządzania, zwiększenie odpowiedzialności i ograniczenie biurokracji, tak aby szybciej działać na rzecz klientów" – napisano w e-mailu.

"Takie zmiany są trudne dla wszystkich. Te decyzje są trudne i podejmowane z rozwagą, gdy pozycjonujemy naszą organizację i AWS pod przyszły sukces" - dodano.

Skala zwolnień i nastroje w firmie

Pod koniec października Amazon ogłosił 14 tysięcy zwolnień. Według byłego pracownika firmy, który poprosił o anonimowość, druga fala redukcji była spodziewana od tygodni.

Jak relacjonował, wśród pracowników panowało przekonanie, że łączna liczba zwolnień może sięgnąć około 30 tysięcy etatów. Firma miała osiągnąć ten poziom kolejną dużą falą zwolnień w tym miesiącu, a następnie dalszymi redukcjami do końca maja.

Zwolnieni pracownicy mogli aplikować na inne otwarte stanowiska w Amazonie, jednak liczba takich ofert była ograniczona. Osoby, które nie znalazły nowej roli, otrzymywały odprawy uzależnione od stażu pracy.

Trend zwolnień w branży technologicznej

Od 2022 roku największe firmy technologiczne, w tym Amazon, Meta, Google i Microsoft, redukują zatrudnienie o dziesiątki tysięcy osób rocznie.

Według serwisu Layoffs.fyi, w całej branży technologicznej w ciągu ostatnich czterech lat pracę straciło około 700 tysięcy osób.

W tym roku kolejne zwolnienia ogłosiła Meta, obejmując nimi kilkuset pracowników, a także Pinterest, który w tym tygodniu zlikwidował około 700 miejsc pracy.

Nowa kultura pracy i dalsze zmiany

Od czasu gdy cztery lata temu Jeff Bezos ustąpił ze stanowiska prezesa, jego następca Andy Jassy przeprowadził kilka rund zwolnień w latach 2023, 2024 i 2025.

Jassy zaostrzył również kulturę pracy w firmie. Praca stacjonarna jest obowiązkowa przez pięć dni w tygodniu, co czyni Amazona jedną z nielicznych dużych firm technologicznych wymagających pełnej obecności w biurze.

Amazon koncentruje się również na ograniczaniu kosztów. Jak podaje Business Insider, firma monitoruje nawet służbowe telefony komórkowe pracowników AWS, aby ograniczyć długo funkcjonujący zwrot kosztów w wysokości 50 dolarów miesięcznie.

W mailu wysłanym do pracowników przed Świętem Dziękczynienia Andy Jassy pisał, że jest wdzięczny za "wyzwania i możliwości w pracy", ponieważ "świat zmienia się w bardzo szybkim tempie". Jak podkreślił, to dla Amazona "czas, by przemyśleć wszystko, co kiedykolwiek robiliśmy".

We wtorek firma ogłosiła także zamknięcie około 70 pozostałych sklepów spożywczych pod markami Amazon Fresh i Amazon Go oraz rozwój sieci Whole Foods Market.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Jan Sowa/ToL

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: Cineberg/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
TechnologiaAmazonZwolnienia grupowe
Zobacz także:
Wzrosła sprzedaż sprzętu RTV i AGD
UOKiK na tropie zmowy cenowej. Przeprowadzono przeszukania
Handel
Elon Musk w Davos
Musk odpowiada Sikorskiemu: śliniący się imbecyl
Tech
nowy jork usa praca pracownik kurier ups - Andriy Blokhin shutterstock_1392216341
Jedna z czołowych firm kurierskich ostro tnie zatrudnienie
Ze świata
nvidia czip shutterstock_1060748543
H200 wjeżdżają do Chin. Przełom w technologicznym impasie
Tech
Łukasz Kijek opowiadał o tym, jak wydobywana jest ropa naftowa
Ropa drożeje do najwyższych poziomów od 4 miesięcy
Rynki
samochod auto elektryczne elektryk ladowanie shutterstock_2461534095
Ponad miliard na elektryczne auta. Budżet wyczerpany w niespełna rok
Moto
zloto sztabka zlota AdobeStock_606917865
Nowy rekord po spadku dolara
Ze świata
Umowa o wolnym handlu zawarta między Indiami i Unią Europejską
Ćwierć świata zawiera umowę. Kto zyska, kto straci
Maciej Michałek
Giełda, NYSE, Wall Street, cła Trumpa
Ostrożny optymizm na Wall Street. "To będą obserwować inwestorzy"
Rynki
Donald Trump
Co czwarta groźba ceł Trumpa wchodzi w życie
Ze świata
Kolektura Lotto
Bez szóstki w Lotto. Kumulacja w górę
Pieniądze
shutterstock_2239909941
Można zgarnąć 70 milionów złotych w Eurojackpot
Pieniądze
Radosław Sikorski
Sikorski do Muska: zarabianie na zbrodniach wojennych może zaszkodzić twojej marce
Z kraju
Viktor Orban
Zagraniczny wyjazd brata Viktora Orbana organizował były oficer KGB
Ze świata
Sprawa mieszkania komunalnego w Śródmieściu (zdjęcie ilustracyjne)
Koniec z podwyżką po podpisaniu umowy z deweloperem
Nieruchomości
shutterstock_2114188025_1
Gorączka złota, cena ostro w górę. Pięć powodów
Łukasz Figielski
ZUS
ZUS ostrzega: konto może zostać zablokowane
Z kraju
Kopalnia KWK Borynia-Zofiówka-Bzie w Jastrzębiu-Zdroju
Rozmowy w JSW zerwane. "Krok wstecz"
Z kraju
Komisja Europejska
Bruksela wszczęła dwa postępowania wobec firmy Google
Tech
Radosław Sikorski
Sikorski: znacznie więcej korzyści niż wyzwań
Ze świata
warszawa ludzie ulica
800 plus. Nowe zasady dla obywateli Ukrainy
Z kraju
shutterstock_1368500537
Pracownicy przegrywają z AI. Gigant tnie zatrudnienie
Tech
telefon szpieg hacker
Nowy podatek w Polsce. Są założenia projektu
Tech
zakupy, sklep, paragon, koszyk, ceny
Eurocash wygrywa z UOKiK-iem. Potężna kara uchylona
Z kraju
shutterstock_2183395155
Oszustwa kredytowe. Jeden z najwyższych wyników
Pieniądze
Orlen
Wodór dla polskiego przemysłu. Kluczowe porozumienia Orlenu
Z kraju
Robert Fico
"Energetyczne samobójstwo". Premier: zaskarżymy decyzję UE
Ze świata
Korea Północna
"Korea Północna zrujnowała większość ich życia"
Ze świata
smartfon shutterstock_2409724315
Zakaz dla osób poniżej 15 lat. Głosowanie we Francji
Ze świata
TikTok
Piszą o blokowaniu wideo z ICE i wpisów o Epsteinie. Jest reakcja TikToka
Tech

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica