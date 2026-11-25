Wyciek danych w popularnej sieci obuwniczej. "Doszło do incydentu"
Według portalu Nibezpiecznik.pl w Deichmannie "doszło do incydentu bezpieczeństwa IT. W jego wyniku osoby nieuprawnione uzyskały dostęp do wybranych danych klientów dotyczących zakupów w sklepie internetowym Deichmann SE".
Z informacji sklepu wynika, że wyciekły dane, takie jak:
- imię i nazwisko,
- adres rozliczeniowy,
- faktury,
- adresy e-mail,
- numery telefonów,
- metoda płatności, np. karta kredytowa lub PayPal.
Sklep zaznaczył, że hasła i dane logowania do konta klienta oraz dane płatnicze nie zostały naruszone.
"Nieuprawniony dostęp został zablokowany"
Deichmann wyjaśnił, że "nieuprawniony dostęp został zablokowany, a wykorzystana luka w zabezpieczeniach została zamknięta". Dodał, że "zakres incydentu jest ograniczony" i "obecnie nie ma wskazówek świadczących o nadużyciu danych".
"Po stwierdzeniu incydentu natychmiast uruchomiliśmy naszą procedurę reagowania na tego rodzaju incydenty, poinformowaliśmy właściwe organy, złożyliśmy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i podjęliśmy działania w celu ograniczenia skutków" - przekazał sklep.
Deichmann ostrzega swoich klientów
Spółka ostrzegła, że nieznane osoby mogą podszywać się pod Deichmann-Obuwie sp. z o.o. w wiadomościach e-mail, listach lub rozmowach telefonicznych i podawać prawdziwe informacje o zamówieniach, aby wzbudzić zaufanie.
"W przypadku nieoczekiwanych wiadomości prosimy dokładnie sprawdzić, czy rzeczywiście pochodzą od nas. Jeśli coś wzbudzi Państwa wątpliwości, prosimy nie podawać żadnych danych i nie klikać nieznanych linków" - podkreślono. Deichmann apeluje też, by uważnie sprawdzać wezwania do zapłaty - numer rachunku bankowego firmy nie zmienił się.
"Firma Deichmann-Obuwie sp. z o.o. nigdy nie prosi o podanie haseł ani danych płatniczych przez e-mail, telefon lub SMS" - zaznaczyli jej przedstawiciele.
Niemiecka firma Deichmann działa w 30 krajach na całym świecie i zatrudnia ponad 50 tys. pracowników. W Polsce marka jest obecna od 1997 r. W jej ofercie znajdują się obuwie, odzież oraz akcesoria. Sieć ma blisko 300 sklepów w naszym kraju.