Tech Wyciek danych w popularnej sieci obuwniczej. "Doszło do incydentu" Paulina Karpińska |

Jak zabezpieczyć się przed hakerami? Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Jokue-photography / Shutterstock.com

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Według portalu Nibezpiecznik.pl w Deichmannie "doszło do incydentu bezpieczeństwa IT. W jego wyniku osoby nieuprawnione uzyskały dostęp do wybranych danych klientów dotyczących zakupów w sklepie internetowym Deichmann SE".

Z informacji sklepu wynika, że wyciekły dane, takie jak:

imię i nazwisko,

adres rozliczeniowy,

faktury,

adresy e-mail,

numery telefonów,

metoda płatności, np. karta kredytowa lub PayPal.

Sklep zaznaczył, że hasła i dane logowania do konta klienta oraz dane płatnicze nie zostały naruszone.

"Nieuprawniony dostęp został zablokowany"

Deichmann wyjaśnił, że "nieuprawniony dostęp został zablokowany, a wykorzystana luka w zabezpieczeniach została zamknięta". Dodał, że "zakres incydentu jest ograniczony" i "obecnie nie ma wskazówek świadczących o nadużyciu danych".

"Po stwierdzeniu incydentu natychmiast uruchomiliśmy naszą procedurę reagowania na tego rodzaju incydenty, poinformowaliśmy właściwe organy, złożyliśmy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i podjęliśmy działania w celu ograniczenia skutków" - przekazał sklep.

Robiliście zakupy w sklepie Deichmann? No właśnie zaczęli informować klientów o wycieku danych. pic.twitter.com/eIwI5KSZAE — Niebezpiecznik (@niebezpiecznik) November 25, 2026 Rozwiń

Deichmann ostrzega swoich klientów

Spółka ostrzegła, że nieznane osoby mogą podszywać się pod Deichmann-Obuwie sp. z o.o. w wiadomościach e-mail, listach lub rozmowach telefonicznych i podawać prawdziwe informacje o zamówieniach, aby wzbudzić zaufanie.

Sieć ma blisko 300 sklepów w naszym kraju. Źródło zdjęcia: Jokue-photography / Shutterstock.com

"W przypadku nieoczekiwanych wiadomości prosimy dokładnie sprawdzić, czy rzeczywiście pochodzą od nas. Jeśli coś wzbudzi Państwa wątpliwości, prosimy nie podawać żadnych danych i nie klikać nieznanych linków" - podkreślono. Deichmann apeluje też, by uważnie sprawdzać wezwania do zapłaty - numer rachunku bankowego firmy nie zmienił się.

"Firma Deichmann-Obuwie sp. z o.o. nigdy nie prosi o podanie haseł ani danych płatniczych przez e-mail, telefon lub SMS" - zaznaczyli jej przedstawiciele.

Niemiecka firma Deichmann działa w 30 krajach na całym świecie i zatrudnia ponad 50 tys. pracowników. W Polsce marka jest obecna od 1997 r. W jej ofercie znajdują się obuwie, odzież oraz akcesoria. Sieć ma blisko 300 sklepów w naszym kraju.