Tech Dają milion złotych za znalezienie luk w systemach Oprac. Jan Sowa |

NASK i CERT Polska o programie Bug Bounty Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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O uruchomieniu programu Bug Bounty poinformował wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Milion złotych za znalezienie luk

"Wzmacniamy cyberbezpieczeństwo. Milion złotych na nagrody za znalezione podatności w systemach publicznych!" - napisał. Dodał, że do testowania systemów instytucji publicznych zaproszeni są eksperci i pasjonaci cyberbezpieczeństwa. "Budujemy bezpieczeństwo państwa wspólnie z najlepszymi specjalistami. Ich wiedza ma realną wartość, także finansową. Pula nagród to 1 mln zł!" - podkreślił Gawkowski.

Wzmacniamy cyberbezpieczeństwo. Milion złotych na nagrody za znalezione podatności w systemach publicznych!



Rusza pierwszy publiczny program Bug Bounty CERT Polska.



Zapraszamy ekspertów i pasjonatów cyberbezpieczeństwa do testowania systemów instytucji publicznych i wykrywania… — Krzysztof Gawkowski (@KGawkowski) November 3, 2026 Rozwiń

Program obejmuje na początek portal gov.pl, systemy NASK i CERT Polska, systemy gminy Władysławowo oraz komunikator mSzyfr. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem specjalnej platformy hack.cert.pl.

W ciągu trzech lat liczba podatności obsłużonych przez CERT Polska wzrosła o ponad 300 procent. Powiedzieć, że to duży wzrost, to nic nie powiedzieć. To pokazuje skalę wyzwań, z którymi mierzymy się każdego dnia - podkreślał Krzysztof Gawkowski.

Nawet 20 tysięcy złotych za wykrycie luki

Program Bug Bounty polega na zapraszaniu badaczy bezpieczeństwa do kontrolowanego testowania wskazanych systemów. Za wykrycie i zgłoszenie potwierdzonej podatności uczestnicy mogą otrzymać nagrodę finansową. W przypadku programu NASK maksymalna kwota za pojedyncze zgłoszenie wynosi 20 tysięcy złotych.

- Nie ma systemów, które są w 100% bezpieczne. Każdy system ma podatności. Zapraszamy etycznych hakerów, żeby pomogli nam je znaleźć także w systemach rządowych - mówił Radosław Nielek, dyrektor NASK.

Jak informuje NASK, Polska jest jednym z pierwszych państw na świecie, które przygotowały własną platformę Bug Bounty dla systemów publicznych. W przeciwieństwie do programów wykorzystujących zewnętrzne serwisy infrastruktura pozostaje pod kontrolą państwowej instytucji. Według NASK ma to ograniczyć dostęp podmiotów zewnętrznych do informacji o wykrytych podatnościach.

To jest, według mojej wiedzy, pierwsza taka sytuacja, gdzie rząd stworzył własną platformę do tego typu wyzwania. Są rządowe programy Bug Bounty na świecie. Korzystają jednak z usług firm zewnętrznych - podkreślał Marcin Dudek, szef CERT Polska.

Kto może otrzymać nagrodę?

Do programu mogą przystąpić osoby pełnoletnie, które mają numer PESEL i polską rezydencję podatkową. Warunkiem otrzymania nagrody jest również wskazanie polskiego rachunku bankowego.

NASK zaprasza do współpracy kolejne instytucje publiczne, które chciałyby udostępnić swoje systemy do kontrolowanych testów bezpieczeństwa. Szczegółowe zasady uczestnictwa opublikowano na stronie programu.

Rośnie liczba wykrywanych podatności

Z danych przytoczonych przez NASK wynika, że od stycznia do września 2026 roku na świecie wykryto ponad 105 tysięcy nowych podatności. To więcej niż w całym 2025 roku, kiedy odnotowano ich blisko 71 tysięcy.

Instytucja zwraca uwagę, że coraz bardziej zaawansowane narzędzia, w tym wykorzystujące sztuczną inteligencję, przyspieszają wyszukiwanie i wykorzystywanie luk w zabezpieczeniach. Program Bug Bounty ma pomóc instytucjom publicznym w identyfikowaniu zagrożeń, zanim zostaną wykorzystane do przeprowadzenia cyberataków.

CERT Polska to działający w instytucie badawczym NASK zespół reagowania na incydenty w sieci i przyjmujący zgłoszenia o podejrzanych i nietypowych zdarzeniach.