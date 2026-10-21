Tech Co z AI? "Dysponujemy środkami, które pozwalają zabezpieczyć się" Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Adam Sawicki: wydaje się, że mamy pomysły na okiełznanie sztucznej inteligencji Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Jubileuszowa odsłona wydarzenia, organizowanego przez Fundację Digital University, koncentruje się na wpływie sztucznej inteligencji, cyfrowej transformacji i nowych technologii na życie społeczne oraz działalność przedsiębiorstw.

- Konferencja Masters & Robots łączy technologie z wyzwaniami, jakie one ze sobą niosą. Pokazuje, w czym ułatwiają, a w czym utrudniają nam życie - powiedział Sawicki w rozmowie z TVN24.

Jak zaznaczył Sawicki, należy zastanowić się, czy technologia wspiera takie wartości jak rzetelność i wiarygodność, czy staje się narzędziem manipulacji i kontroli. Istotna jest również postawa użytkowników, którzy często przedkładają wygodę nad bezpieczeństwo i inne konsekwencje korzystania z cyfrowych rozwiązań.

- Dysponujemy środkami, które pozwalają zabezpieczyć się w przypadku AI, podobnie jak robimy to w odniesieniu do innych technologii. Dopóki pamiętamy, że w centrum znajduje się człowiek, a nie maszyna, i wykorzystujemy technologię do wspierania ważnych dla nas wartości, dopóty zmierzamy w dobrym kierunku - podkreślił.

Kompetencje w świecie algorytmów

Michalska zwróciła uwagę, że jednym z najważniejszych tematów konferencji jest wpływ technologii na ludzkie umiejętności.

- Rozmawialiśmy o tym, w jakich aspektach technologia nas przewyższa, gdzie wykorzystujemy ją nadmiernie, przez co tracimy różne kompetencje, oraz jak możemy temu zaradzić - powiedziała.

Jak zaznaczyła, sztuczna inteligencja już dziś oddziałuje na wszystkie branże, choć nie wszyscy są jeszcze tego świadomi.

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Program 10. edycji Masters & Robots obejmuje m.in. generatywną AI, cyberbezpieczeństwo, ekonomię behawioralną, etykę oraz odporność psychiczną w świecie algorytmów. Wśród zaproszonych ekspertów znaleźli się Natalia Hatalska, Phil Barden i Vivienne Ming.