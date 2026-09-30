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Chiny podejmują rękawicę. "Pierwszy priorytet"

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
Pekin, Chiny
Profesor Góralczyk: Chiny odrodziły się, czują się równorzędnym partnerem dla USA
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES
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Chińskie firmy zacieśniają współpracę i szukają alternatyw dla rozwiązań Nvidii - podała agencja Reuters. Wyjaśniła, że DeepSeek ogłosił współpracę z Huawei przy tworzeniu narzędzi programistycznych dla chipów Ascend.

DeepSeek poinformował o współpracy w środę na swoim oficjalnym koncie w serwisie WeChat. Udostępniane oprogramowanie obejmuje biblioteki do wykonywania obliczeń i komunikacji między układami.

Według DeepSeek Huawei zapewnił pełne wsparcie przy tworzeniu tych narzędzi. Firmy wspólnie rozwijały także rozwiązanie typu "supernode", oparte na 128 chipach Ascend 950. Prace obejmowały usprawnienie zarówno obliczeń, jak i komunikacji.

Prostsze programowanie chipów AI

DeepSeek podkreślił rolę TileLang, języka programowania wysokiego poziomu o otwartym kodzie źródłowym, przeznaczonego do chipów AI. Według firmy pomaga on sprawniej tworzyć oprogramowanie i upraszcza logikę kodu.

"Przy tworzeniu nowej generacji niezależnych, samokontrolujących się ekosystemów oprogramowania dla procesorów graficznych, pierwszy priorytet to opracowanie języka wysokiego poziomu, który będzie uniwersalny, łatwy w programowaniu, a jednocześnie pozwoli w pełni wykorzystać potencjał wydajnościowy sprzętu" - podał DeepSeek.

Firma stwierdziła, że TileLang "powstał właśnie po to, by zaspokoić tę potrzebę". Według DeepSeek oferuje on prostszy model programowania niż CUDA Nvidii.

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Piotr Szostak

Nowa generacja procesorów AI

Ogłoszenie współpracy nastąpiło dwa tygodnie po tym, jak Huawei zaprezentował kolejną generację procesorów AI i systemów obliczeniowych typu "supernode".

Huawei zapowiedział wówczas, że oczekuje szerokiego wykorzystania swoich systemów AI do trenowania modeli w przyszłym roku.

Źródło: Reuters
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Tagi:
AISztuczna inteligencjaChinyUSA
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