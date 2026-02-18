Logo TVN24
Tech

Indie przyspieszają w wyścigu AI. Umowa z Nvidią

CHIP GPU KOMPUTER UKLAD SCALONY shutterstock_1207848199
Max Kidruk: jesteśmy wciąż dziesięciolecia, a może nawet stulecia od prawdziwej inteligencji maszyn
Źródło: TVN24
Indyjska firma Yotta Data Services przeznaczy ponad 2 miliardy dolarów na najnowsze układy Nvidii, by zbudować centrum obliczeniowe dla sztucznej inteligencji. Inwestycja ma wzmocnić rozwijający się sektor AI w Indiach i poprzedza planowaną ofertę publiczną spółki.

Yotta Data Services poinformowała w środę, że kupi najnowsze chipy amerykańskiego producenta za kwotę przekraczającą 2 miliardy dolarów. W oparciu o nie powstanie hub obliczeniowy AI. Spółka przygotowuje się jednocześnie do debiutu giełdowego.

Prezes firmy, Sunil Gupta, w rozmowie z Reutersem na marginesie India AI Impact Summit w Nowym Delhi przekazał, że Yotta zamierza pozyskać od inwestorów do 1,2 miliarda dolarów na finansowanie ekspansji przed pierwszą ofertą publiczną, która może odbyć się jeszcze w tym roku.

Szef spółki nie ujawnił dodatkowych szczegółów dotyczących planów pozyskania kapitału.

Bill Gates
Microsoft wyłoży miliardy na AI. W centrum kraje "Globalnego Południa"
AI Impact Summit
Indie gospodarzem głośnego wydarzenia w świecie sztucznej inteligencji
nowe delhi - Yogifromhills shutterstock_1743686498
Adani inwestuje 100 miliardów w rozwój AI. Notowania spółki w górę

Indie przyspieszają w wyścigu AI

Indie, pozostające w tyle za Stanami Zjednoczonymi i Chinami w rozwoju technologii sztucznej inteligencji, pozycjonują się jako kluczowe miejsce dla globalnych operatorów centrów danych. Argumentem ma być duża populacja i szeroka społeczność deweloperów, która może pomóc w komercjalizacji inwestycji.

To podejście przyciągnęło już niemal 70 miliardów dolarów inwestycji od takich firm jak Microsoft czy Alphabet.

Nowa inwestycja wpisuje się również w kontekst zaostrzonych amerykańskich kontroli eksportowych, które przekształciły globalne łańcuchy dostaw zaawansowanych chipów AI i skłoniły firmy do pogłębiania współpracy na rynkach takich jak Indie.

0408N242XR PIS DNZ BALUC POLPRZEWODNIKI
Uzależnienie świata od półprzewodników (materiał z 2021 roku)
Źródło: TVN24

Ponad 20 tysięcy chipów od Nvidii

Do sierpnia ma zostać wdrożonych ponad 20 tysięcy chipów Blackwell Ultra od Nvidia. Amerykańska firma wykorzysta połowę z nich przez cztery lata na potrzeby swojej usługi chmurowej DGX AI, z której korzystają indyjscy giganci IT, tacy jak Tata Consultancy Services oraz Infosys.

Yotta, wspierana przez grupę nieruchomości indyjskiego miliardera Niranjana Hiranandaniego, jest partnerem Nvidii w Indiach. Zarządza trzema kampusami centrów danych w Mumbaju, Gudźaracie oraz w pobliżu Nowego Delhi.

Nowy superklaster (połączony system wysokowydajnych komputerów) AI powstanie w Nowym Delhi, a dodatkowe moce zapewni infrastruktura w finansowej stolicy kraju, Mumbaju.

Źródło zaznajomione z rozmowami przekazało Reutersowi, że fundusz majątkowy z Abu Zabi Mubadala prowadzi rozmowy w sprawie inwestycji w indyjską spółkę na etapie przed debiutem giełdowym.

Yotta odmówiła komentarza w sprawie potencjalnych inwestorów, natomiast Mubadala nie odpowiedziała od razu na prośbę o komentarz.

Opracował Jan Sowa/ams

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

TechnologiaSztuczna inteligencjaNvidiaAI
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica