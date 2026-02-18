Indie przyspieszają w wyścigu AI. Umowa z Nvidią

Max Kidruk: jesteśmy wciąż dziesięciolecia, a może nawet stulecia od prawdziwej inteligencji maszyn Źródło: TVN24

Yotta Data Services poinformowała w środę, że kupi najnowsze chipy amerykańskiego producenta za kwotę przekraczającą 2 miliardy dolarów. W oparciu o nie powstanie hub obliczeniowy AI. Spółka przygotowuje się jednocześnie do debiutu giełdowego.

Prezes firmy, Sunil Gupta, w rozmowie z Reutersem na marginesie India AI Impact Summit w Nowym Delhi przekazał, że Yotta zamierza pozyskać od inwestorów do 1,2 miliarda dolarów na finansowanie ekspansji przed pierwszą ofertą publiczną, która może odbyć się jeszcze w tym roku.

Szef spółki nie ujawnił dodatkowych szczegółów dotyczących planów pozyskania kapitału.

Indie przyspieszają w wyścigu AI

Indie, pozostające w tyle za Stanami Zjednoczonymi i Chinami w rozwoju technologii sztucznej inteligencji, pozycjonują się jako kluczowe miejsce dla globalnych operatorów centrów danych. Argumentem ma być duża populacja i szeroka społeczność deweloperów, która może pomóc w komercjalizacji inwestycji.

To podejście przyciągnęło już niemal 70 miliardów dolarów inwestycji od takich firm jak Microsoft czy Alphabet.

Nowa inwestycja wpisuje się również w kontekst zaostrzonych amerykańskich kontroli eksportowych, które przekształciły globalne łańcuchy dostaw zaawansowanych chipów AI i skłoniły firmy do pogłębiania współpracy na rynkach takich jak Indie.

Ponad 20 tysięcy chipów od Nvidii

Do sierpnia ma zostać wdrożonych ponad 20 tysięcy chipów Blackwell Ultra od Nvidia. Amerykańska firma wykorzysta połowę z nich przez cztery lata na potrzeby swojej usługi chmurowej DGX AI, z której korzystają indyjscy giganci IT, tacy jak Tata Consultancy Services oraz Infosys.

Yotta, wspierana przez grupę nieruchomości indyjskiego miliardera Niranjana Hiranandaniego, jest partnerem Nvidii w Indiach. Zarządza trzema kampusami centrów danych w Mumbaju, Gudźaracie oraz w pobliżu Nowego Delhi.

Nowy superklaster (połączony system wysokowydajnych komputerów) AI powstanie w Nowym Delhi, a dodatkowe moce zapewni infrastruktura w finansowej stolicy kraju, Mumbaju.

Źródło zaznajomione z rozmowami przekazało Reutersowi, że fundusz majątkowy z Abu Zabi Mubadala prowadzi rozmowy w sprawie inwestycji w indyjską spółkę na etapie przed debiutem giełdowym.

Yotta odmówiła komentarza w sprawie potencjalnych inwestorów, natomiast Mubadala nie odpowiedziała od razu na prośbę o komentarz.

