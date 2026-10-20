Tech Awaria Google Cloud. Banki i sądy zgłaszają problemy Oprac. Jan Sowa |

Internet dzieci i internet rodziców to dwa różne światy. Materiał Katarzyny Górniak, reporterki "Faktów" TVN. Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: stock.adobe.com

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Problemy dotknęły między innymi klientów usług finansowych. Zakłócenia zgłosiły bank internetowy Revolut, brytyjski Halifax oraz firma kurierska DPD.

Awaria zakłóciła pracę sądów

Problemy wystąpiły również w brytyjskim wymiarze sprawiedliwości. Służby sądowe poinformowały o zakłóceniach w działaniu połączeń wideo wykorzystywanych podczas postępowań.

Criminal Bar Association, organizacja reprezentująca adwokatów zajmujących się sprawami karnymi, przekazała, że problemy uniemożliwiły prawnikom reprezentującym oskarżenie i obronę w Anglii i Walii kontynuowanie części procesów i innych rozpraw.

Google podał przyczynę problemów

Google poinformował, że źródłem problemów był incydent związany z zasilaniem, określony przez firmę jako "power event". Koncern przekazał następnie, że obserwuje przywracanie działania usług. Nie oznacza to jednak, że wszystkie zgłoszone problemy zostały już rozwiązane.

Jak wskazuje BBC, nie jest to pierwszy przypadek, gdy problemy w centrach danych Google w regionie "europe-west2" prowadzą do poważnych zakłóceń.

Google Cloud dostarcza infrastrukturę informatyczną wykorzystywaną przez firmy i instytucje do świadczenia własnych usług. Dlatego problemy po stronie dostawcy chmury mogą wpływać jednocześnie na wiele niezależnych serwisów.