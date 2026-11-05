Cyberataki na sklepy w Europie. Trop prowadzi do Rosji
Według telewizji TV 2, grupy Z-Pentest oraz NoName057(16) napisały na Telegramie, że przejęły hasła pracowników i klientów firmy Danfoss, duńskiego producenta termostatów. Do wpisu dołączyły plik z danymi.
"Na tym etapie jest za wcześnie"
Duńska agencja zastrzegła jednak, że "na tym etapie jest za wcześnie, aby potwierdzić, że te dwie grupy rzeczywiście miały związek z atakiem". TV 2 przypomniała, że obie grupy są powiązane z Kremlem i w przeszłości publikowały dowody na swój udział w cyberatakach.
Danfoss przekazał stacji, że wie o deklaracjach hakerów. "Nic nie wskazuje na to, aby wewnętrzna infrastruktura informatyczna firmy została naruszona" - podkreślono.
Ataki na systemy chłodnicze w Europie
Do cyberataków na systemy chłodnicze sklepów doszło m.in. w Szwecji, Francji, Belgii, Holandii, Finlandii i we Włoszech. Atakujący mieli podwyższać temperaturę w zamrażarkach nawet do 50 stopni Celsjusza, wskutek czego część sklepów musiała wyrzucić zepsutą żywność.
Władze nie potwierdziły dotąd, kto odpowiada za ataki. W kilku krajach trwają śledztwa, a w Szwecji w sprawę zaangażowała się służba bezpieczeństwa SAPO.