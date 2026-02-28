Logo TVN24
Atak i odpowiedź Iranu. Wicepremier: to priorytet

Teheran po ataku USA i Izraela
Prewencyjny atak Izraela na Iran
Źródło: CNN
Polska wzmocniła monitoring cyberprzestrzeni, ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnych zagrożeń i możliwych kampanii dezinformacyjnych - przekazał wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

WYDANIE SPECJALNE: Atak na Iran. Oglądaj TVN24 i TVN24+

RELACJA: USA i Izraela zaatakowały. Iran odpowiada

W sobotę minister obrony Izraela Israel Kac poinformował, że Izrael przypuścił "prewencyjny atak" na Iran. Dodał, że ze skutkiem natychmiastowym wprowadził "stan wyjątkowy w całym kraju". Prezydent USA Donald Trump poinformował z kolei, że armia USA rozpoczęła niedawno dużą operację bojową w Iranie.

Polska reaguje na atak w Iranie

"W związku z atakiem USA i Izraela na Iran, podjąłem decyzję o wzmocnieniu monitoringu cyberprzestrzeni Polski pod kątem ewentualnych zagrożeń i kampanii dezinformacyjnych" - czytamy we wpisie na platformie X wicepremiera Gawkowskiego.

Czytaj też: Trzy kraje zamykają przestrzeń powietrzną

Minister dodał, że "obecnie nie obserwujemy zwiększonych działań adwersarzy". Jak zaznaczył, w takiej sytuacji warto zwracać szczególną uwagę na źródła informacji pojawiające się w sieci. Podkreślił, że "bezpieczeństwo Polek i Polaków to priorytet wspólnych działań służb państwa".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Izrael rozpoczyna atak na Iran
Nawrocki i Tusk o sytuacji w Iranie
TVN24
Konflikt w Iranie
Chaos w stolicy. Kolejki na stacjach, brak łączności
Ze świata
trump
"Kiedy skończymy, przejmijcie rządy". Oświadczenie Trumpa
TVN24

Premier Donald Tusk przekazał w sobotę, że odebrał meldunki MON i MSZ w związku z atakiem Izraela i USA na Iran. "W tej chwili nasi obywatele, w tym personel polskiej ambasady w Teheranie, są bezpieczni, ale jesteśmy przygotowani na różne scenariusze" - przekazał szef rządu.

Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że jest na bieżąco informowany o dzisiejszych atakach na cele w Iranie. Dodał, że pozostaje w stałej łączności z sojusznikami z NATO i instytucjami państwa.

OGLĄDAJ: "Przed nami kilkanaście niespokojnych dni dla całego świata"
forum-0796000316 (1)

"Przed nami kilkanaście niespokojnych dni dla całego świata"
WYDANIE SPECJALNE

forum-0796000316 (1)
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Bartłomiej Ciepielewski /kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Krzysztof Gawkowski
