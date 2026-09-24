Tech Asystent AI w kieszeni. Meta pokazała nowe urządzenie Oprac. Wiktor Knowski |

Wyrok w sprawie Mety i YouTube'a Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Minh Connors/Bloomberg/Getty Images

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Jak podał w środę Reuters, Meta Charm ma wielkość etui do słuchawek Apple AirPods i ma trafić do sprzedaży w grudniu, przed sezonem świątecznym. Spółka nie podała ceny urządzenia. Meta rozszerza też funkcje asystenta Muse. Ma on umożliwiać m.in. zakupy i umawianie wizyt poleceniami głosowymi.

Nowe inteligentne okulary od Meta

Firma Marka Zuckerberga zapowiedziała też okulary Meta VR Glasses w cenie 1299 dolarów (ponad 5 tys. zł), które mają trafić na rynek wiosną 2027 roku. Mają działać z osobną konsolą zawierającą baterię i procesor, dzięki czemu same okulary będą ważyć mniej więcej tyle, co talia kart. Urządzenie ma być obsługiwane wzrokiem, głosem i gestami dłoni.

Od 13 października dostępne będą natomiast Ray-Ban Meta Audio - okulary bez kamery, wyposażone w mikrofony i głośniki.

Obawy o prywatność i bezpieczeństwo

Na koncern spadła ostatnio fala krytyki związana z wprowadzonymi na rynek inteligentnymi okularami. Zarzuty dotyczą w pierwszej kolejności naruszania prywatności osób, które mogą być nieświadomie nagrywane. Stąd wprowadzenie do sprzedaży okulary pozbawione kamery. Eksperci wskazują jednak, że rezygnacja z kamery nie rozwiązuje wszystkich problemów.

- Wciąż istnieje możliwość niewłaściwego użycia dźwięku lub nagrywania go bez zgody. Kluczowa jest tu zgoda - podkreślił w rozmowie z agencją Reutera Jitesh Ubrani z firmy badawczej IDC. Dodał, że Meta powinna znaleźć sposób ostrzegania ludzi, że są nagrywani, nawet jeśli rejestrowany jest wyłącznie dźwięk.

Z kolei Linda Sui, założycielka Smart Analytics Global, oceniła, że klienci mogą pytać, "dlaczego potrzebują inteligentnych okularów zamiast słuchawek Bluetooth", jeśli główne funkcje ograniczają się do obsługi głosowej, mikrofonów i głośników.