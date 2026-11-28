Pieniądze "System nadmiernie obciąża ludzi". Ekspert komentuje podatkowe weto prezydenta Oprac. Alicja Skiba |

Kamil Sobolewski, główny ekonomista organizacji Pracodawców RP komentuje weto prezydenta w sprawie nowych progów podatkowych Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Prezydent Karol Nawrocki zawetował w piątek ustawę zakładającą podniesienie pierwszego progu podatkowego do 130 tysięcy złotych, wprowadzenie kolejnego progu na poziomie 150 tysięcy złotych oraz nowej stawki podatkowej.

Ekonomista ocenił, że ustawa z perspektywy rządu była odpowiedzialnością. - 10 mld zł niższych wpływów z podatku od dochodów osobistych miało być kompensowane z trzech źródeł. Z wyższego podatku od firm, czyli 22 zamiast 19 proc. od tych średnich i większych firm, z wyższej daniny solidarnościowej, płaconej, kiedy przekroczymy milion złotych dochodu oraz niższych progów, do których można stosować ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - przypomniał.

Jak wskazał, to wszystko miało dać 12 mld zł wpływów, które skoncentrować się miały w Narodowym Funduszu Zdrowia.

- To była osłoda, że na zdrowie pójdą dodatkowe pieniądze - wskazał.

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Wysokie podatki dla wszystkich

Sobolewski dodał, że ciekawym składnikiem jest danina solidarnościowa, bo dotyczy osób fizycznych.

- To jest taki dodatkowy próg PIT, który został tak wprowadzony, żeby nie był progiem PIT. Nazwany został daniną. Powyżej miliona złotych dochodu płacimy nie 32 proc. tego podatku, tylko dodatkowo 4 proc. Ustawa miała to podnieść o ćwierć, czyli do 5 proc. - wyliczył.

Jak zauważył, był moment, w którym pojawił się pomysł polityków, żeby "docisnąć śrubę najlepiej zarabiającym". - Skutki tego były ciekawe. W 2022 r., kiedy wprowadzono tę daninę, wpływ z niej wyniósł 2,6 mld zł. Natomiast w 2025 r. mimo wzrostu płac w całej gospodarce, (…) wpływy wyniosły 1,9 mld zł. Na tym przykładzie świetnie widać, że jak się da procentowo wysokie obciążenia, to można zebrać mniej pieniędzy - zaznaczył.

Według ekonomisty podatki są wysokie również dla osób, które zarabiają płacę minimalną.

- Jeżeli pracodawca chce zatrudnić osobę, która będzie miała 5 tys. zł brutto, to ta osoba na rękę dostanie 3,6 tys. złotych. Natomiast pracodawca od klienta musi wziąć z paragonem 7,4 tys. zł. Nikt po drodze nie zarabia. Firma nie ma więcej pieniędzy na księgową albo obsługę kadrową albo stroje robocze. Jedyne, co robi firma, to przekazuje pieniądze na podatki, składki i pensje pracowników - pokreślił.

Jak stwierdził, przy płacy minimalnej znika ponad połowa kwoty w systemie.

- Ten system nadmiernie obciąża ludzi. (…) Te obciążenia są na tyle wysokie, że w niektórych miejscach trzeba robić rezerwy podatkowe (...) - dodał.

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Wysokie podatki a szara strefa w Polsce

Sobolewski wskazał, że to sprzyja rozwojowi szarej strefy podatkowej. Ekspert powołał się na badania prof. Friedricha Schneidera w tej sferze w całej Unii Europejskiej.

- Wynika z nich dość jednoznacznie, że co piąta złotówka w Polsce jest wygenerowana w szarej strefie - zwrócił uwagę.

Ekonomista wskazał, że dotyczy to prac w takich obszarach, jak m.in. opieka nad dziećmi i osobami starszymi, sprzątanie w domach, usługi budowlane czy "złote rączki".

- Wszędzie tam, gdzie konsument płaci konsumentowi pojawia się pytanie czy rachunek jest potrzebny - podkreślił.

- W małych społecznościach, np. na Podlasiu czy w Bieszczadach nawet naprawy samochodu są robione bez paragonu. Moim zdaniem fundamentalne pytanie dotyczące systemu podatkowego jest takie, czy chcemy jeszcze więcej gospodarki wypchnąć w szarą strefę, czy nałożyć umiarkowane podatki, żeby ludziom się nie opłacało żyć w tej szarej strefie - wytłumaczył.

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Weto Karola Nawrockiego w sprawie podatków

Prezydent Karol Nawrocki w piątkowym nagraniu wskazał, że około 22 z 25 milionów podatników rozliczających się według skali nie odczuje ulgi. Zyskają natomiast między innymi osoby zarabiające około 15 tysięcy złotych brutto miesięcznie, dla których korzyść może wynieść około 300 zł.

Do decyzji prezydenta odniósł się minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. W komentarzu opublikowanym na portalu X ocenił, że weto pozbawia 3,5 miliona Polaków możliwości skorzystania z obniżki podatków. Według ministra w budżetach pracujących rodzin mogło pozostać nawet 7200 złotych rocznie.

Weto Prezydenta Nawrockiego pozbawia 3,5 mln Polaków obniżki podatków. To nawet 7200 zł rocznie, które mogły zostać w budżecie ciężko pracujących rodzin.



Prezydent ponownie stanął po stronie wielkich koncernów, a nie po stronie Polaków. Wstyd. — Andrzej Domański (@Domanski_Andrz) November 27, 2026 Rozwiń