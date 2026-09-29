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Rewolucja w podatkach. Rząd zdecydował

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Andrzej Domański o filarach budżetu na 2027 rok
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: andagraf/Shutterstock
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Rząd przyjął projekt ustawy, który między innymi podnosi pierwszy próg podatkowy do 130 tysięcy złotych - przekazał minister finansów Andrzej Domański.
  • Projekt zakłada podniesienie pierwszego progu podatkowego z 120 tys. zł do 130 tys. zł przy zachowaniu 12-proc. stawki PIT.
  • Wprowadzona ma zostać także nowa, pośrednia stawka 24 proc. dla dochodów od 130 tys. zł do 150 tys. zł.
  • Dochody przekraczające 150 tys. zł byłyby nadal objęte 32-proc. stawką podatku.

Minister finansów o rewolucji w podatkach

Minister finansów i gospodarki podczas wtorkowej konferencji prasowej podkreślił, że na tym rozwiązaniu skorzysta co najmniej 3,5 mln podatników.

Wyjaśnił także, że projektowane przepisy przewidują również podwyżki podatków, które mają sfinansować te plany.

Chodzi o zwiększenie stawki CIT płaconego przez podatników, których przychody z poprzedniego roku przekroczyły 50 mln euro z 19 do 22 proc. Poza tym projekt zakłada podwyższenie daniny solidarnościowej (z 4 do 5 proc.) oraz zmiany w zasadach stosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Ministerstwo Finansów prognozuje, że w ciągu 10 lat po wejściu w życie proponowanych zmian budżet państwa straci na nich niemal 57,7 mld zł.

Jednocześnie całościowe dochody państwa wzrosną o prawie 26,5 mld zł, głównie dzięki większym wpływom do NFZ (31,3 mld zł), do JST (29,6 mld zł) oraz do Funduszu Solidarnościowego (23,2 mld zł).

Domański o budżecie państwa

Minister finansów poinformował również, że Rada Ministrów przyjęła ostateczną wersję projektu ustawy budżetowej na 2027 rok.

W projekcie założono wzrost PKB na poziomie 3 proc., a wskaźnik inflacji - 2,8 proc.

- Ten wzrost staje się wzrostem coraz bardziej zrównoważonym, bo opiera się już nie tylko na silnym konsumencie, ale coraz wyraźniej widzimy przyspieszenie, jeśli idzie o inwestycje - powiedział Domański.

Dodał, że na obronność w budżecie zapisano 198 mld zł, co stanowi 4,5 proc. PKB. Na ochronę zdrowia zaplanowano 274 mld zł, a 46 mld zł na naukę i szkolnictwo wyższe.

Źródło: PAP
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