Pieniądze Nowa pozycja na rachunkach za prąd. Zmiany już w grudniu Oprac. Wiktor Knowski |

Premier Donald Tusk o bezpieczeństwie energetycznym w regionie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Od grudnia opłata abonamentowa będzie przeniesiona z części dystrybucyjnej rachunku do części sprzedażowej.

Opłata abonamentowa

Nowa opłata będzie naliczana co miesiąc bez względu na ilość zużytej energii. Jak podaje portal WysokieNapięcie.pl, stawki wyniosą od 4,59 do 5,32 zł netto miesięcznie.

PGE: 4,59 zł netto (5,65 zł brutto).

Tauron: 4,74 zł netto (5,83 zł brutto).

Enea: 5,30 zł netto (6,52 zł brutto).

Energa: 5,32 zł netto (6,54 zł brutto).

Oznacza to, że roczny koszt opłaty może sięgnąć maksymalnie 79 złotych brutto dla odbiorcy niebędącego prosumentem.

Odpowiedzialny za zatwierdzanie opłaty abonamentowej Urząd Regulacji Energetyki wskazał stawki jedynie do końca tego roku. Nie wiemy więc, ile będą wynosić w 2027 roku.

Wzrost kosztów dla prosumentów

Nowe stawki obejmą także prosumentów, czyli osoby, które rozliczają energię wytwarzaną m.in. przez domową fotowoltaikę. Stawka netto ich miesięcznego abonamentu będzie wynosiła:

PGE: 6,88 zł,

Tauron: 7,07 zł,

Enea: 7,94 zł,

Energa: 7,98 zł.

Jednak dla wielu odbiorców zmiana ma być neutralna, a dla ok. 40 proc. gospodarstw domowych może oznaczać nawet pewną oszczędność. Klienci korzystający z ofert wolnorynkowych nie są objęci opłatą. Odkąd nie jest ona ujęta w rachunku dystrybutorów, płacą mniej.