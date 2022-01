Najem mieszkań droższy niż przed epidemią. Nowy raport

czytaj dalej

Sieć 5G to sieć komórkowa kolejnej (piątej) generacji. Do niedawna była mglistą przyszłością, jednak obecnie obserwujemy jej bardzo szybki rozwój. Oczywiście, potrzeba jeszcze nieco czasu, aby trafiła do każdego użytkownika Internetu mobilnego. Warto jednak już teraz wiedzieć, co zmieni w naszym codziennym życiu. O tym, jak zmieni pod kątem dostępu do rozrywki naszą codzienność, prezentujemy właśnie w naszym artykule.