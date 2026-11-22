Pieniądze Można dostać nawet 29 tysięcy. Chodzi o "malucha" i "dużego fiata" Oprac. Wiktor Knowski |

Kuba. Mechanik przerobił polskiego Fiata 126p Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W pierwszym kwartale 2027 roku kwota rekompensaty za "malucha" wyniesie ponad 20 tysięcy złotych, a za "dużego fiata" - ponad 29 tysięcy złotych - przekazał resort.

Nowe stawki rekompensaty

Zgodnie z opublikowanym w ub. tygodniu w Monitorze Polskim obwieszczeniem ministra finansów i gospodarki, w I kwartale 2027 r. kwota rekompensaty za niezrealizowaną przedpłatę na Fiata 126p (tzw. malucha) wyniesie 20 646 zł, a w przypadku samochodu FSO 1500 (tzw. dużego fiata) - 29 256 zł.

Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, według stanu na 30 września 2026 r. liczba pozostałych do realizacji przedpłat na oba modele wynosi łącznie 238.

"Od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2022 r. wypłaconych zostało 10 rekompensat za niezrealizowane przedpłaty na samochód marki Fiat 126p oraz FSO 1500. Od 2023 r. do 18 listopada br. nie zrealizowano żadnej rekompensaty" - przekazał resort finansów.

MF dodało, że na 2026 r. zaplanowano kwotę 80 tys. zł z budżetu państwa na ewentualne wypłaty tych rekompensat i w 2027 r. kwota ta się nie zmieni. Ministerstwo zaznaczyło, że od kilku lat odnotowany został "całkowity brak zainteresowania" wypłatą tych świadczeń.

Przedpłaty na fiaty w czasach PRL

System przedpłat na samochody osobowe uruchomiono w czasach PRL - początkowo w 1973 r. na Fiata 126p, a później również na FSO 1500. Posiadacze specjalnych książeczek oszczędnościowych PKO wpłacali na nie środki, nabywając prawo do odbioru auta. M.in. ze względu na ogromny popyt kolejność wydawania pojazdów ustalano w drodze losowania.

Część osób z zapisów prowadzonych w 1981 roku nigdy nie odebrało auta. Zasady wypłaty rekompensat za te niezrealizowane przedpłaty uregulowała ustawa z 20 grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe. To właśnie na jej podstawie minister finansów publikuje co kwartał obwieszczenia w Monitorze Polskim, w których ustala kwoty rekompensat na następne trzy miesiące.