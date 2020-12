Nowa propozycja w sprawie frankowiczów. "Moment, by się z tym ostatecznie zmierzyć i ostatecznie uporać"

Komisja Nadzoru Finansowego proponuje bankom, by wychodziły z ofertami pozasądowych ugód z kredytobiorcami frankowymi - poinformował przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski. Na mocy porozumienia klient miałby rozliczać się z bankiem tak, jak gdyby jego kredyt od początku był kredytem złotowym.

- Wydaje się, że nadszedł taki moment, by z tym tematem się ostatecznie zmierzyć i ostatecznie uporać - powiedział we wtorek w trakcie spotkania Związku Banków Polskich Jastrzębski.

- My w KNF mamy pewną wizję, jak można by do tego tematu podejść. Najważniejsze jest, aby z uwagi na narosłe wokół tego tematu oczekiwania można było zaprezentować koncepcję, wokół której daje się zbudować możliwe szeroki konsensus - dodał.