Pieniądze Nowe dane o inflacji w Polsce. "Wyraźny wzrost cen paliw" Oprac. Paulina Karpińska |

Inflacja w sierpniu 2026 Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen we wrześniu o 4,1 proc. rdr. W sierpniu inflacja wyniosła 3,4 procent w skali roku i 0,3 procent w skali miesiąca.

Jak podał GUS w komunikacie, żywność i napoje alkoholowe potaniały o 0,5 proc. rok do roku, nośniki energii podrożały o 4,9 proc., a paliwa do prywatnych środków transportu podrożały aż o 36,1 proc.

Komentarze ekspertów

"Inflacja CPI we wrześniu 4,0% (exp 4,1%). Przy paliwach 9,2% m/m i energii +0,9% m/m (czynniki egzogeniczne) i żywności +0,1% m/m oznacza to, że elementem utrzymującym inflację w ryzach była (wszyscy razem): inflacja bazowa (spadek do 3,0%?). To bardzo korzystna liczba" - ocenili ekonomiści mBanku w serwisie X.

🇵🇱 Inflacja CPI we wrześniu 4,0% (exp 4,1%). Przy paliwach 9,2% m/m i energii +0,9% m/m (czynniki egzogeniczne) i żywności +0,1% m/m oznacza to, że elementem utrzymującym inflację w ryzach była (wszyscy razem): inflacja bazowa (spadek do 3,0%?). To bardzo korzystna liczba. — mBank Research (@mbank_research) September 30, 2026 Rozwiń

"Inflacja CPI we wrześniu w górę do 4,0%r/r (ING: 4,2%; konsensus: 4,1%). Wyraźny wzrost cen paliw (36,1%r/r) odpowiada już za ok. połowę wzrostu cen w ujęciu rocznym. Zahamowanie spadków cen żywności m/m. Inflacja bazowa prawdopodobnie w dół do 3,0-3,1%r/r, co oznacza że wciąż nie ma efektów drugiej rundy" - ocenili ekonomiści ING Banku Śląskiego.

Jak dodali, "RPP może czekać, pozostawi w październiku stopy procentowe bez zmian, a dyskusja o ewentualnym zacieśnieniu polityki pieniężnej rozpocznie się w RPP w listopadzie po publikacji nowej projekcji NBP. Nasz aktualny scenariusz bazowy zakłada podwyżki stóp o 50pb na początku 2027".

Inflacja CPI we wrześniu w górę do 4,0%r/r (ING: 4,2%; konsensus: 4,1%). Wyraźny wzrost cen paliw (36,1%r/r) odpowiada już za ok. połowę wzrostu cen w ujęciu rocznym. Zahamowanie spadków cen żywności m/m. Inflacja bazowa prawdopodobnie w dół do 3,0-3,1%r/r, co oznacza że wciąż… pic.twitter.com/AqdIXBthFl — ING Economics Poland (@ING_EconomicsPL) September 30, 2026 Rozwiń

"Mamy czwórkę z przodu na inflacji CPI - we wrześniu przyspieszyła do 4,0 proc. r/r z 3,4 proc. w poprzednim miesiącu. Bez zaskoczeń - głównym driverem wzrostu były paliwa, których ceny wzrosły o prawie 10 proc. m/m. Podskoczyły też ceny nośników energii - zapewne za sprawą gazu, pelletu i węgla" - skomentowali ekonomiści Banku Pekao.

Jak dodali "żywność, której ceny zaczynają odbijać (+0,1 proc. m/m). W ujęciu r/r nadal są na minusie, ale trend wyraźnie się odwraca. Inflacja bazowa tym razem lekko zaskoczyła w dół - utrzymała się ok. 3,3 proc. r/r. To zapewne efekt jednorazowych czynników, bo tendencja pozostaje tu rosnąca. Kolejne miesiące przyniosą dalsze przyspieszenie inflacji - idziemy w kierunku 4,5 proc. r/r na koniec roku".

Co dalej ze stopami procentowymi?

Analitycy ING Banku Śląskiego we wtorkowej prognozie przewidzieli wzrost inflacji "ponad pasmo dopuszczalnych wahań wokół celu (2,5 proc. +/-1 proc.)". W ich ocenie może ona pozostać na poziomie około 4 proc. przez parę miesięcy.

"Nasza prognoza punktowa to 4,2 proc. r/r, konsensus 4,1 proc. r/r vs 3,4 proc. r/r w sierpniu z uwagi na:

dalszy wzrost cen paliw , które odpowiadają już za ok. 2 pkt. proc. rocznego wskaźnika inflacji,

ryzyko wygaśnięcia korzystniejszych trendów na rynku żywności. Sezonowe spadki rozpoczęły się w tym roku wcześniej i wcześniej mogą się zakończyć,

niewielki wzrost inflacji bazowej przy relatywnie niskiej bazie z września ubiegłego roku".

Analitycy ocenili dalej, że sytuacja ta powoduje wzrost presji na podwyżki stop procentowych. "Chociaż wciąż nie ma efektów 'drugiej rundy' i ryzyko ich wystąpienia jest znacznie niższe niż w latach 2021-23, to jednak inflacja pozostanie wyraźnie powyżej górnej granicy odchyleń od celu NBP w najbliższych miesiącach, co wymaga działania prewencyjnego NBP. Inne banki centralne także zaostrzyły nastawienie i podniosły stopy albo zapowiadają kolejne podwyżki, zarówno na rynkach bazowych (Fed, ECB, Bank Kanady), jak i w naszym regionie (Czeski Bank Centralny). Listopadowa projekcja będzie wyraźnie mniej optymistyczna od lipcowej i pokaże wyższą ścieżkę inflacji" - czytamy.

"Zmieniamy scenariusz stabilizacji stóp do końca 2027 na ich wzrost o 50pb na początku roku" - zaznaczyli ekonomiści ING Banku Śląskiego".

Kryzys energetyczny wydłuża się i topnieją szanse na stabilizację stóp procentowych w najblizszych miesiącach. Zmieniamy scenariusz stabilizacji stóp do końca 2027 na ich wzrost o 50pb na początku roku.

Jutro poznamy wstępny szacunek inflacji CPI za wrzesień. Naszym zdaniem… — ING Economics Poland (@ING_EconomicsPL) September 29, 2026 Rozwiń

Natomiast ekonomiści Banku Pekao w prognozie stwierdzili, że już kilka tygodni temu usunęli obniżki stóp procentowych z ich scenariusza dla gospodarki. "Teraz idziemy krok dalej. Spodziewamy się PODWYŻEK stóp procentowych" - ocenili.

W ich ocenie, bez wyraźnego spadku cen paliw inflacja może szybko wzrosnąć. Już we wrześniu może przekroczyć 4 proc. rok do roku, a w kolejnych miesiącach zbliżyć się do 5 proc. Wzrost cen żywności i utrzymująca się presja inflacyjna mogą skłonić RPP do rewizji dotychczasowej strategii przeczekania szoku podażowego. Zdaniem analityków rośnie też ryzyko podwyżki stóp procentowych NBP już w listopadzie.

Kilka tygodni temu usunęliśmy obniżki stóp% z naszego scenariusza dla 🇵🇱 gospodarki. Teraz idziemy krok dalej. Spodziewamy się PODWYŻEK stóp procentowych.

🔹Bez wyraźnej korekty na cenach paliw należy spodziewać się istotnego wzrostu inflacji - już wrześniowa inflacja przebije… pic.twitter.com/VT9Lt8KaeR — Analizy Pekao (@Pekao_Analizy) September 29, 2026 Rozwiń

Według najnowszej ankiety NBP wśród profesjonalnych prognostów inflacja CPI w Polsce w 2027 r. wyniesie 3,2 proc., a w 2028 r. 2,7 proc. Ankietowani widzą stabilizację stóp NBP do 2027 r. i jedną obniżkę w 2028 r.

Stopy procentowe w Polsce pozostają od marca 2026 roku na niezmienionym poziomie. Kształtują się one następująco:

stopa referencyjna 3,75 proc. w skali rocznej;

stopa lombardowa 4,25 proc. w skali rocznej;

stopa depozytowa 3,25 proc. w skali rocznej;

stopa redyskontowa weksli 3,80 proc. w skali rocznej;stopa dyskontowa weksli 3,85 proc. w skali rocznej.