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Nowe dane o inflacji w Polsce. "Wyraźny wzrost cen paliw"

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Inflacja w sierpniu 2026
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: shutterstock
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Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu wzrosły o 4 procent rok do roku - podał Główny Urząd Statystyczny w szybkim szacunku. W porównaniu z ubiegłym miesiącem ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,7 procent.

Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen we wrześniu o 4,1 proc. rdr. W sierpniu inflacja wyniosła 3,4 procent w skali roku i 0,3 procent w skali miesiąca.

Jak podał GUS w komunikacie, żywność i napoje alkoholowe potaniały o 0,5 proc. rok do roku, nośniki energii podrożały o 4,9 proc., a paliwa do prywatnych środków transportu podrożały aż o 36,1 proc.

Komentarze ekspertów

"Inflacja CPI we wrześniu 4,0% (exp 4,1%). Przy paliwach 9,2% m/m i energii +0,9% m/m (czynniki egzogeniczne) i żywności +0,1% m/m oznacza to, że elementem utrzymującym inflację w ryzach była (wszyscy razem): inflacja bazowa (spadek do 3,0%?). To bardzo korzystna liczba" - ocenili ekonomiści mBanku w serwisie X.

"Inflacja CPI we wrześniu w górę do 4,0%r/r (ING: 4,2%; konsensus: 4,1%). Wyraźny wzrost cen paliw (36,1%r/r) odpowiada już za ok. połowę wzrostu cen w ujęciu rocznym. Zahamowanie spadków cen żywności m/m. Inflacja bazowa prawdopodobnie w dół do 3,0-3,1%r/r, co oznacza że wciąż nie ma efektów drugiej rundy" - ocenili ekonomiści ING Banku Śląskiego.

Jak dodali, "RPP może czekać, pozostawi w październiku stopy procentowe bez zmian, a dyskusja o ewentualnym zacieśnieniu polityki pieniężnej rozpocznie się w RPP w listopadzie po publikacji nowej projekcji NBP. Nasz aktualny scenariusz bazowy zakłada podwyżki stóp o 50pb na początku 2027".

"Mamy czwórkę z przodu na inflacji CPI - we wrześniu przyspieszyła do 4,0 proc. r/r z 3,4 proc. w poprzednim miesiącu. Bez zaskoczeń - głównym driverem wzrostu były paliwa, których ceny wzrosły o prawie 10 proc. m/m. Podskoczyły też ceny nośników energii - zapewne za sprawą gazu, pelletu i węgla" - skomentowali ekonomiści Banku Pekao.

Jak dodali "żywność, której ceny zaczynają odbijać (+0,1 proc. m/m). W ujęciu r/r nadal są na minusie, ale trend wyraźnie się odwraca. Inflacja bazowa tym razem lekko zaskoczyła w dół - utrzymała się ok. 3,3 proc. r/r. To zapewne efekt jednorazowych czynników, bo tendencja pozostaje tu rosnąca. Kolejne miesiące przyniosą dalsze przyspieszenie inflacji - idziemy w kierunku 4,5 proc. r/r na koniec roku".

Co dalej ze stopami procentowymi?

Analitycy ING Banku Śląskiego we wtorkowej prognozie przewidzieli wzrost inflacji "ponad pasmo dopuszczalnych wahań wokół celu (2,5 proc. +/-1 proc.)". W ich ocenie może ona pozostać na poziomie około 4 proc. przez parę miesięcy.

"Nasza prognoza punktowa to 4,2 proc. r/r, konsensus 4,1 proc. r/r vs 3,4 proc. r/r w sierpniu z uwagi na:

  • dalszy wzrost cen paliw , które odpowiadają już za ok. 2 pkt. proc. rocznego wskaźnika inflacji,
  • ryzyko wygaśnięcia korzystniejszych trendów na rynku żywności. Sezonowe spadki rozpoczęły się w tym roku wcześniej i wcześniej mogą się zakończyć,
  • niewielki wzrost inflacji bazowej przy relatywnie niskiej bazie z września ubiegłego roku".

Analitycy ocenili dalej, że sytuacja ta powoduje wzrost presji na podwyżki stop procentowych. "Chociaż wciąż nie ma efektów 'drugiej rundy' i ryzyko ich wystąpienia jest znacznie niższe niż w latach 2021-23, to jednak inflacja pozostanie wyraźnie powyżej górnej granicy odchyleń od celu NBP w najbliższych miesiącach, co wymaga działania prewencyjnego NBP. Inne banki centralne także zaostrzyły nastawienie i podniosły stopy albo zapowiadają kolejne podwyżki, zarówno na rynkach bazowych (Fed, ECB, Bank Kanady), jak i w naszym regionie (Czeski Bank Centralny). Listopadowa projekcja będzie wyraźnie mniej optymistyczna od lipcowej i pokaże wyższą ścieżkę inflacji" - czytamy.

"Zmieniamy scenariusz stabilizacji stóp do końca 2027 na ich wzrost o 50pb na początku roku" - zaznaczyli ekonomiści ING Banku Śląskiego".

Natomiast ekonomiści Banku Pekao w prognozie stwierdzili, że już kilka tygodni temu usunęli obniżki stóp procentowych z ich scenariusza dla gospodarki. "Teraz idziemy krok dalej. Spodziewamy się PODWYŻEK stóp procentowych" - ocenili.

W ich ocenie, bez wyraźnego spadku cen paliw inflacja może szybko wzrosnąć. Już we wrześniu może przekroczyć 4 proc. rok do roku, a w kolejnych miesiącach zbliżyć się do 5 proc. Wzrost cen żywności i utrzymująca się presja inflacyjna mogą skłonić RPP do rewizji dotychczasowej strategii przeczekania szoku podażowego. Zdaniem analityków rośnie też ryzyko podwyżki stóp procentowych NBP już w listopadzie.

Według najnowszej ankiety NBP wśród profesjonalnych prognostów inflacja CPI w Polsce w 2027 r. wyniesie 3,2 proc., a w 2028 r. 2,7 proc. Ankietowani widzą stabilizację stóp NBP do 2027 r. i jedną obniżkę w 2028 r.

Stopy procentowe w Polsce pozostają od marca 2026 roku na niezmienionym poziomie. Kształtują się one następująco:

  • stopa referencyjna 3,75 proc. w skali rocznej;
  • stopa lombardowa 4,25 proc. w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 3,25 proc. w skali rocznej;
  • stopa redyskontowa weksli 3,80 proc. w skali rocznej;stopa dyskontowa weksli 3,85 proc. w skali rocznej.
Źródło: tvn24.pl, PAP
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Tagi:
GUSInflacja
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