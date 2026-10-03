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Europa płaci wysoką cenę za zależność od ropy. Ekspertka alarmuje

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ropa naftowa baryłka paliwo
Joanna Pandera o kryzysie na rynku ropy
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: RachenStocker/Shutterstock
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Europa musi ograniczać zużycie ropy i przyspieszyć transformację energetyczną - oceniła w programie "Wstajesz i Weekend" TVN24 prezeska Forum Energii Joanna Pandera.

- My naprawdę musimy zmniejszać zużycie tej ropy w sposób strukturalny - powiedziała w sobotę na antenie TVN24 Joanna Pandera, prezeska Forum Energii. Jak dodała, dopłacając obecnie do konsumpcji narażamy się na coraz większe kryzysy w przyszłości.

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Coraz mniej ropy w Europie

Pandera zapytana kto obecnie zarabia najwięcej na trudnej sytuacji na rynku ropy, stwierdziła, że "głównie ci dostawcy paliw kopalnych". - Jest jakiś wolumen, jakiś zapas ropy. Część tej ropy została wyeliminowana z rynku - powiedziała. - Stany Zjednoczone, Arabia Saudyjska i Rosja są największymi w tej chwili dostawcami ropy. No to te kraje najbardziej zyskują - powiedziała.

Ekspertka podkreśliła dalej, że "rzeczywiście widzimy taką wojnę o paliwa kopalniane, której nie wyobrażaliśmy sobie jeszcze parę lat temu". - Europa ma taki strukturalny problem, że my tej ropy, gazu, węgla nie mamy. Albo mamy coraz mniej - zaznaczyła.

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Kto jest odporny na kryzys?

Ekspertka zwróciła dalej uwagę na odnawialne źródła energii. Podkreśliła, że zainstalowana energia ze słońca i wiatru jest dostępna na miejscu, i nie wiąże się z kosztami zakupu paliwa, choć, jak zwróciła uwagę, często trzeba importować technologie wykorzystywane w OZE.

- Dlatego to jest takie ważne, żebyśmy my myśleli o transformacji energetycznej w stronę właśnie tego zwiększania naszej niezależności - powiedziała.

Stwierdziła także, że "bardzo wspaniała rzecz się wydarzyła, bo bardzo wiele gospodarstw domowych ma w tej chwili fotowoltaikę. Energię ze słońca produkuje na swoich dachach". - Ludzie wyłożyli własne pieniądze i te gospodarstwa są właśnie najbardziej odporne na ten kryzys. Zwłaszcza jak mają jeszcze samochód elektryczny - powiedziała.

Źródło: TVN24
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Tagi:
Ropa naftowaceny ropyTransformacja energetyczna
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