Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Tusk: udało się zapobiec próbom prowokacji na granicy
Tusk: udało się zapobiec próbom prowokacji na granicy
Pieniądze
Sponsor serwisu:PKO-LOGO-RGB-UZ.png

Ceny paliw w środę. Ile zapłacimy za tankowanie?

|
TANKOWANIE STACJA PALIWO
Miłosz Motyka: za rządów Daniela Obajtka zabrakło paliwa
Źródło wideo: TVN24+
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
W środę, 4 listopada, benzyna oraz olej napędowy będą tańsze niż dzień wcześniej - wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii.

W środę, 4 listopada 2026 roku, ceny maksymalne paliw wyniosą:

  • Pb95 - 6,37 zł za litr;
  • Pb98 - 7,24 zł za litr;
  • ON - 8,05 zł za litr.

Od 3 października ponownie obowiązuje program Ceny Paliwa Niżej (CPN), który przewiduje m.in. czasowe obniżenie stawek VAT i akcyzy na paliwa. Program ma działać do końca 2026 roku. Za niestosowanie się do maksymalnych cen grozi kara w wysokości do 1 mln zł.

Rynek reaguje na atak USA. Trump: wygraliśmy
Dowiedz się więcej:

Rynek reaguje na atak USA. Trump: wygraliśmy

Rynki

Zmiany w cenach paliw

We wtorek, 3 listopada maksymalne ceny na rynku paliw wynoszą:

  • Pb95 - 6,45 zł za litr;
  • Pb98 - 7,31 zł za litr;
  • ON - 8,14 zł za litr.

Dla porównania, 31 marca, czyli w pierwszym dniu obowiązywania mechanizmu cen maksymalnych, za litr benzyny Pb95 można było zapłacić najwyżej 6,16 zł. Limit dla benzyny Pb98 wynosił wówczas 6,76 zł, natomiast dla oleju napędowego - 7,60 zł za litr.

Pierwsza edycja rządowego programu CPN obowiązywała od 29 marca do 30 czerwca 2026 roku. Program został następnie uruchomiony ponownie na okres od 17 sierpnia do 31 sierpnia.

Program CPN

W ramach pierwszej edycji obniżono stawkę VAT na benzynę, olej napędowy oraz biokomponenty wykorzystywane jako samoistne paliwa - z 23 do 8 proc. Zmniejszono również stawki akcyzy: o 29 gr na litrze benzyny i o 28 gr na litrze oleju napędowego. Dodatkowym elementem programu było wprowadzenie maksymalnych cen sprzedaży paliw na stacjach.

Ministerstwo Finansów informowało, że koszt pierwszej edycji programu wyniósł około 4,7 mld zł. Ponowne wprowadzenie obniżonego VAT na paliwa w drugiej połowie sierpnia kosztowało budżet państwa około 495 mln zł.

Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
PaliwoStacje paliwsprzedaż paliwCeny paliwpaliwaBenzynaOlej napędowy
Zobacz także:
JSW
Tomasz Gawlik tymczasowo za sterami Jastrzębskiej Spółki Węglowej
Z kraju
Laptop, komputer, handel, zakupy
Zmiany dla kupujących. Nowy limit wszedł w życie
Handel
Domański i Tusk
Tusk: złożyłem kontrasygnatę pod propozycjami nowych członków zarządu NBP
Z kraju
zakupy inflacja
Tak jeszcze nie było. Cztery dni bez handlu z rzędu
Handel
Szwecja, cyberatak na sklepy spożywcze
Ataki hakerskie na sklepy w całej Europie. "Dla mnie to rodzaj terroryzmu"
Ze świata
paczka, przesyłka
Nowa opłata. Weszły zmiany dotyczące paczek
Ze świata
Donald Trump
Rynek reaguje na atak USA. Trump: wygraliśmy
Rynki
Binance
Atak hakerski na Binance. Korea Północna odpiera zarzuty
Ze świata
alta banka shutterstock_2809214559
Zatrzymano prezesa jednego z największych banków w kraju
Ze świata
Nastolatka z Legnicy wysyłała niepokojące wiadomości
"Gdzie się ukryć". Aplikacja dostępna do pobrania
Z kraju
Jens Stoltenberg podczas Warsaw Security Forum
Minister alarmuje. Mówi o "największym zagrożeniu"
Ze świata
Unia Europejska Komisja
Cyberataki na sieci supermarketów. Jest reakcja Brukseli
Ze świata
portfel pieniądze
NBP ujawnia plany banków. Jak zmieni się dostępność kredytów
Pieniądze
No Data Center shutterstock_2801329485
Dwa obozy i gorący spór. Polaryzujący temat przed wyborami
Tech
Ministerstwo Finansów
Ustawa przeszła przez Sejm i Senat. Może być problem natury konstytucyjnej
Z kraju
AdobeStock_359790855
Ponad 100 miliardów złotych. Potężna kwota nieprawidłowości
Z kraju
shutterstock_2183395155
Skarga odrzucona. Duża kara dla znanego banku
Pieniądze
jedzenie
"Podróbki" droższe niż oryginały. "Pieniądze działają tu w dwie strony"
Alicja Skiba
Radosław Sikorski
Sikorski: okazuje się, że prezydent robił to osobiście. Jest odpowiedź
Paulina Karpińska
Sam Altman
Limity dla sztucznej inteligencji. Nowy plan lidera
Tech
luksemburg sklepy galeria witryny shutterstock_2175938689
Problemy z lodówkami i zamrażarkami. Incydenty w wielu krajach
Tech
lotnisko para dziecko wózek terminal samolot odprawa lot shutterstock_467358152
Szykuje się wstrząs na rynku. "Nawet o 20 procent"
Pieniądze
Adam Glapiński
Ryzyko paraliżu banku centralnego. Termin upływa w środę
Z kraju
ropa naftowa rurociag rafineria paliwo shutterstock_2752893287
Miliard baryłek mniej. Globalne zapasy ropy topnieją
Rynki
Policja przed Trybunałem Konstytucyjnym
Apel polskiego biznesu. "Ten dorobek nie jest dany raz na zawsze"
Z kraju
TANKOWANIE STACJA PALIWO
Ceny na stacjach paliw. Nowe stawki na wtorek
Pieniądze
Deweloperzy budują rekordowo dużo mieszkań
Mieszkańcy liczyli na większy metraż. Wysoka kara dla dewelopera
Nieruchomości
przemysł, fabryka, metan, dym, budownictwo, środowisko
"Polski przemysł nabiera rozpędu". Wynik przekroczył oczekiwania
Z kraju
Day trader kupuje i sprzedaje kryptowalutę Bitcoin
Miliardowe wypłaty z Binance. Analitycy oceniają skalę ataku
Tech
Adam Glapiński
W środę decyzja w sprawie stóp procentowych. "Polityka wait-and-see"
Z kraju
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica