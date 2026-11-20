Pieniądze Ile zapłacimy za paliwo? Nowe stawki na weekend Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Minister finansów Andrzej Domański o cenach gazu i paliw w Polsce Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: FotoDax/Shutterstock

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Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii od 21 do 23 listopada włącznie podmioty sprzedające paliwa nie mogą stosować cen wyższych niż:

Pb95 -5,90 za litr;

Pb98 - 6,55 zł za litr;

ON - 7,39 zł za litr.

Od 3 października ponownie obowiązuje program Ceny Paliwa Niżej (CPN), który przewiduje m.in. czasowe obniżenie stawek VAT i akcyzy na paliwa. Program ma działać do końca 2026 roku. Za niestosowanie się do maksymalnych cen grozi kara w wysokości do 1 mln zł.

Sytuacja na rynku paliw

W piątek 20 listopada maksymalne ceny paliw wynoszą:

Pb95 - 5,93 zł za litr;

Pb98 - 6,58 zł za litr;

ON - 7,39 zł za litr.

Dla porównania, pierwszego dnia obowiązywania systemu maksymalnych cen, czyli 31 marca, wartości te kształtowały się następująco: 6,16 zł za litr Pb95; 6,76 zł za litr Pb98 oraz 7,60 zł za litr oleju napędowego.

Program Ceny Paliwa Niżej

W ramach pierwszej edycji programu stawkę VAT na benzynę, olej napędowy oraz biokomponenty stanowiące samoistne paliwa obniżono z 23 do 8 proc. Zmniejszono również akcyzę - o 29 gr na litrze benzyny oraz o 28 gr na litrze oleju napędowego. Jednocześnie wprowadzono mechanizm maksymalnych cen na stacjach.

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Według danych Ministerstwa Finansów pierwsza edycja programu kosztowała budżet państwa około 4,7 mld zł. Z kolei ponowne wprowadzenie obniżonego VAT na paliwa w drugiej połowie sierpnia wiązało się z wydatkiem szacowanym na około 495 mln zł.