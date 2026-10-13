Pieniądze Błędne przelewy Blik. Posłowie proponują zmianę przepisów Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Nowe oszustwo cyberprzestępców - BLIK Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Problem dotyczy przelewów wykonywanych poprzez aplikacje mobilne banków na telefony. Coraz częściej zdarza się, że pieniądze trafiają nie na to konto, co trzeba, bo do części rachunków bankowych jest przypisany niewłaściwy numer telefonu. A to dlatego, że właściciel zmienił numer telefonu albo zmarł, a bank nie został o tym powiadomiony - wyjaśnia gazeta.

Projekt poselski dodaje do ustawy Prawo komunikacji elektronicznej nowy art. 396a. Nakłada on na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego obowiązek udostępniania dostawcy usług płatniczych lub organizacji płatniczej zestawienia numerów telefonów, które zostały przydzielone abonentom i które w związku z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług komunikacji elektronicznej mogą zostać przydzielone innym osobom.

Telekomy i branża płatnicza podzielone

Operatorzy telekomunikacyjni i branża finansowa nie są zgodni co do tego, czy zaproponowane rozwiązanie jest słuszne, czy nie. Telekomom się ono nie podoba, podczas gdy operatorzy płatności przyjmują je pozytywnie.

- Ograniczenie ryzyka błędnych przelewów na telefon jest ważne, ale proponowane rozwiązanie (...) przerzuca na operatorów telekomunikacyjnych obowiązek zabezpieczenia usług sektora finansowego, których operatorzy nie projektowali i nie świadczą - mówi "DGP" dyrektor departamentu regulacji i rynku hurtowego T-Mobile Polska Piotr Kędzierski.

Zdecydowanie pozytywnie projekt nowelizacji ocenia natomiast Jerzy Mroczek, dyrektor departamentu prawnego Polskiego Standardu Płatności.

- Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa całego środowiska płatniczego. W tym telekomów, które również są beneficjentami płatności - ocenia.