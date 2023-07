800 plus zamiast 500 plus. Został ostatni krok

500 plus od 1 stycznia 2024 roku zmieni się w 800 plus. Senat poparł w piątek bez poprawek nowelizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Będzie to pierwsza waloryzacja świadczenia z programu Rodzina 500 plus od siedmiu lat.

W piątek Senat głosował nad nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Senatorowie nie poparli wniosku o jej odrzucenie, natomiast przyjęli ustawę bez poprawek. Za było 56 senatorów, przeciw sześciu, a 34 wstrzymało się.

Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta Andrzeja Dudy.

800 plus - od kiedy

Nowelizacja podwyższa świadczenie 500 plus do 800 zł na dziecko. Program Rodzina 500 plus wystartował 1 kwietnia 2016 roku i do tej pory świadczenie nie było waloryzowane.

Wypłatę pierwszego wyższego świadczenia wychowawczego przewidziano do 29 lutego 2024 roku, z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 roku.

W uzasadnieniu do projektu wyjaśniono, że wydłużenie terminu wypłat wynika z konieczności wprowadzenia regulacji technicznych zapewniających Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych czas na sprawne obsłużenie wszystkich spraw. "Oczywiście w miarę możliwości organizacyjnych ZUS dołoży wszelkich starań, aby wypłaty świadczenia wychowawczego w nowej kwocie 800 zł dokonywane były na bieżąco, tj. począwszy od świadczenia przysługującego za styczeń 2024 r., dokonanej w styczniu 2024 r." - zaznaczono.

Przypomnijmy, że lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk proponował, aby zmiany weszły szybciej, bo od 1 czerwca br. Poprawka w tej sprawie pojawiła się w Senacie.

W piątek senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przegłosowała jednak wycofanie poprawki do budżetu, podwyższającej świadczenie 500 plus do 800 zł z mocą od 1 czerwca br. Zmiana miała być sfinansowana z rezerwy przeznaczonej m.in. na pomoc rolnictwu.

- Po debacie plenarnej sprawa nabrała dużego rozgłosu, moim zdaniem nieprawidłowego, bo cynicznie politycznie zaczęto rozgrywać tę poprawkę, więc uznałem jako ta osoba, która wnioskowała, że nie warto kopii kruszyć i że lepiej wycofać się z tej poprawki, więc stąd mój wniosek i prośba, abyście to państwo zaakceptowali - mówił Kazimierz Kleina z Koalicji Obywatelskiej.

Koszt waloryzacji 500 plus

Zmiana wysokości świadczenia z 500 na 800 zł nastąpi z urzędu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku.

Wszystkie dotychczas obowiązujące warunki przyznawania świadczenia wychowawczego pozostają niezmienne. Oznacza to, że 800 plus będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Prawo do niego mają zarówno dzieci przebywające w rodzinach, jak i w pieczy zastępczej.

W ocenie skutków regulacji (OSR) dołączonej do projektu ustawy poinformowano, że w 2024 roku do świadczenia uprawnionych będzie 6 mln 668 tys. dzieci.

Jak zapisano w OSR, koszt wprowadzenia zmian spowoduje wzrost wydatków budżetu państwa o 24 mld zł w 2024 roku. W kolejnych latach zakładany jest spadek wydatków w związku ze zmniejszającą się populacją dzieci w wieku 0-17 lat, która wynika ze zmniejszającej się liczby urodzeń i z wchodzeniem w dorosłość znacznie liczniejszych roczników.

