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Kierowcy często to bagatelizują. Ekspert ostrzega przed zimą

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samochód zima mróz szyba shutterstock_2488588831
Jak przed 1 listopada przygotować auto na zmieniające się warunki pogodowe?
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Irene Miller/Shutterstock
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Na oponach zimowych możemy jeździć już wtedy, gdy temperatura spada poniżej 15 stopni. To już zatem najwyższa pora na wizytę w serwisie - powiedział w rozmowie na antenie TVN24 Mirosław Madej, właściciel warsztatu samochodowego w Żarkach. Wyjaśnił również, jak przygotować auto do zimowych warunków, by zapewnić sobie bezpieczeństwo i komfort podróży.

Jedną z podstawowych czynności podczas przygotowywania samochodu do zimy jest wymiana płynu do spryskiwaczy na zimowy. Jak podkreślił Mirosław Madej, właściciel serwisu samochodowego w Żarkach, ma to szczególne znaczenie, gdy na szybach pojawia się szron, a nocą temperatura spada w okolice zera.

- Płyn do spryskiwaczy jest bardzo ważny, bo pomaga również w usunięciu szronu - powiedział.

Ekspert zwrócił uwagę, że letni płyn może zamarznąć. Może to nie tylko utrudnić jazdę, ale również doprowadzić do uszkodzenia elementów układu spryskiwaczy. Dlatego przed nadejściem mrozów należy zastąpić go płynem przeznaczonym do pracy w ujemnych temperaturach.

Wymiana wycieraczek przed zimą

Sam płyn jednak nie wystarczy. Równie ważny jest stan piór wycieraczek. Zużyte mogą pozostawiać smugi i ograniczać widoczność, szczególnie podczas opadów deszczu lub śniegu. - Przed zimą należałoby je wymienić, żeby dobrze sprzątały szybę - wskazał Madej.

Kierowcy powinni również sprawdzić drożność dysz spryskiwaczy. Płyn musi być prawidłowo rozprowadzany po szybie, aby skutecznie usuwać zabrudzenia i zapewniać dobrą widoczność.

Wśród akcesoriów, które warto wozić w samochodzie, mechanik wymienił także odmrażacz do szyb. Preparat może okazać się szczególnie pomocny, gdy po mroźnej nocy szyby zostaną pokryte lodem.

Kierowcy bagatelizują przygotowanie samochodu

Mirosław Madej przyznał, że wielu klientów nie sprawdza swoich samochodów odpowiednio wcześnie. Serwisy starają się jednak zachęcać kierowców do wykonania przedzimowego przeglądu.

- Klienci często bagatelizują ten temat, aczkolwiek staramy się ich zachęcić, żeby posprawdzali samochód przed zimą - powiedział.

Kontrola powinna obejmować między innymi stan ogumienia. Warto sprawdzić nie tylko rodzaj opon, lecz także głębokość bieżnika, ciśnienie oraz ewentualne uszkodzenia.

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Zmiana opon na zimowe

Zdaniem mechanika z wymianą opon nie warto czekać do pierwszych opadów śniegu lub pojawienia się gołoledzi. Nawet jeśli w ciągu dnia temperatura wynosi około 10 stopni Celsjusza, nocą może spaść do zaledwie kilku stopni.

- To już najwyższa pora. Powiedziałbym nawet, że jest już za późno - ocenił Madej.

- Na oponie zimowej możemy jeździć, kiedy temperatura spada poniżej 15 stopni. Tej oponie nic się nie stanie, a jednak jesteśmy zabezpieczeni na niespodzianki pogodowe - dodał.

Jak zaznaczył, wcześniejsze założenie zimowego ogumienia nie powinno mu zaszkodzić, a kierowca będzie przygotowany na nagłe pogorszenie pogody. Pozwoli to również uniknąć kolejek w serwisach, które zwykle pojawiają się wraz z pierwszym śniegiem i przymrozkami.

Źródło: TVN24
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Tagi:
samochodyMotoryzacja
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