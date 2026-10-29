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Kiedy zmienić opony na zimowe? Pogoda może pomóc w decyzji

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opona opony shutterstock_789916777
Ceny paliw na Wszystkich Świętych
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Zbliża się moment, w którym wielu kierowców zaczyna myśleć o zmianie opon. W Polsce nie wyznacza tego konkretna data, a kluczowa jest pogoda.

W Polsce nie ma ustawowego obowiązku używania opon zimowych ani określonego terminu ich wymiany. Za jazdę zimą na oponach letnich w Polsce nie ma mandatu. Zaleca się jednak zmianę opon z letnich na zimowe, gdy temperatura regularnie spada poniżej 7 stopni Celsjusza.

Według prognozy pogody tvnmeteo.pl, na Wszystkich Świętych Polska znajdzie się pod wpływem wyżu, który może przynieść dużo chmur i mgieł. Pogoda będzie jednak zróżnicowana. Na wschodzie i południu możliwe są przymrozki, a 1 listopada wschód kraju ma być chłodniejszy i bardziej pochmurny. Na zachodzie pojawią się większe rozpogodzenia, a temperatura może sięgnąć 12-14 st. C W centrum prognozowane jest około 11 st. C, a na północnym wschodzie 9-10 st. C.

U jednych chłód, u innych - ciepło. Pogoda na Wszystkich Świętych
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U jednych chłód, u innych - ciepło. Pogoda na Wszystkich Świętych

METEO

Dlaczego warto wymienić letnie opony na zimowe?

Wymiana opon na zimowe jest zalecana, ponieważ przy niskich temperaturach ogumienie letnie twardnieje i traci przyczepność. W efekcie wydłuża się droga hamowania.

Opony letnie są mniej skuteczne również podczas jazdy po mokrej nawierzchni i błocie pośniegowym. Ich bieżnik gorzej radzi sobie z odprowadzaniem wody i błota, co zwiększa ryzyko utraty przyczepności.

Droga hamowania w zależności od temperatury i opon.jpg
Droga hamowania w zależności od temperatury i opon.jpg
Źródło zdjęcia: PZPO - Polski Związek Przemysłu Oponowego

W których krajach Europy opony zimowe są obowiązkowe?

W części krajów Europy obowiązują przepisy dotyczące opon zimowych, jednak zasady nie są jednolite. Niektóre państwa wyznaczają konkretne terminy ich stosowania, w innych obowiązek zależy od warunków pogodowych. Wymogi mogą też dotyczyć tylko określonych regionów lub tras, szczególnie górskich. Według portalu Auto Świat regulacje dotyczące opon zimowych dotyczą następujących krajów:

  • Austria - opony zimowe są wymagane od 1 listopada do 15 kwietnia, jeśli panują zimowe warunki. Na niektórych górskich drogach obowiązkowe mogą być także łańcuchy;
  • Chorwacja - zimowe ogumienie jest wymagane na wybranych, oznakowanych trasach. Minimalna głębokość bieżnika to 4 mm;
  • Czechy - obowiązek od 1 listopada do 31 marca, gdy występują zimowe warunki. Warunki zimowe to: śnieg, lód, błoto albo temperatura poniżej 4 st. C. Minimalna głębokość bieżnika wynosi 4 mm;
  • Estonia - opony zimowe są obowiązkowe od 1 grudnia do 1 marca;
  • Finlandia - obowiązek jazdy na oponach zimowych dotyczy okresu od 1 listopada do 31 marca. Minimalna głębokość bieżnika wynosi 3 mm;
  • Francja - od 1 listopada do 31 marca zimowe wyposażenie wymagane jest w wyznaczonych rejonach górskich (Alpy, Korsyka, Masyw Centralny, Masyw Jury, Pireneje, Masyw Wogezy). Maksymalny mandat za niedostosowanie się do obowiązku to 375 euro, a dodatkowo auto może być odholowane na parking;
  • Litwa - opony zimowe są obowiązkowe od 10 listopada do 31 marca;
  • Łotwa - obowiązkowa zmiana opon dotyczy pojazdów do 3,5 t i obowiązuje od 1 grudnia do 1 marca. Minimalna głębokość bieżnika to 4 mm;
  • Niemcy - nie ma sztywno określonego okresu. Odpowiednie ogumienie trzeba stosować, gdy na drogach panują zimowe warunki;
  • Norwegia - nie ma ogólnego obowiązku jazdy na oponach zimowych, jednak w zimowych warunkach samochody na oponach letnich muszą korzystać z łańcuchów. Zimowe ogumienie zwalnia z tego wymogu;
  • Serbia - od 1 listopada do 1 kwietnia opony zimowe są wymagane w warunkach zimowych. Minimalny bieżnik to 4 mm;
  • Słowacja - opony zimowe są wymagane w warunkach zimowych, m.in. gdy drogę pokrywa śnieg, lód lub błoto pośniegowe;
  • Szwajcaria - nie ma bezwzględnego obowiązku używania opon zimowych, ale są one zalecane od 1 listopada do 30 kwietnia. Kierowca, który w nieodpowiednich warunkach jeździ na letnich oponach, może ponosić współodpowiedzialność za kolizję;
  • Szwecja - opony zimowe są wymagane od 1 grudnia do 31 marca, gdy panują warunki zimowe;
  • Włochy - przepisy zależą od regionu i drogi. Na części tras obowiązek stosowania opon zimowych lub posiadania łańcuchów wynika z lokalnych regulacji i oznakowania.
Źródło: tvn24.pl, Auto Świat
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Tagi:
wymiana oponWszystkich ŚwiętychMotoryzacjasamochody
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