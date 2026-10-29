Kiedy zmienić opony na zimowe? Pogoda może pomóc w decyzji
W Polsce nie ma ustawowego obowiązku używania opon zimowych ani określonego terminu ich wymiany. Za jazdę zimą na oponach letnich w Polsce nie ma mandatu. Zaleca się jednak zmianę opon z letnich na zimowe, gdy temperatura regularnie spada poniżej 7 stopni Celsjusza.
Według prognozy pogody tvnmeteo.pl, na Wszystkich Świętych Polska znajdzie się pod wpływem wyżu, który może przynieść dużo chmur i mgieł. Pogoda będzie jednak zróżnicowana. Na wschodzie i południu możliwe są przymrozki, a 1 listopada wschód kraju ma być chłodniejszy i bardziej pochmurny. Na zachodzie pojawią się większe rozpogodzenia, a temperatura może sięgnąć 12-14 st. C W centrum prognozowane jest około 11 st. C, a na północnym wschodzie 9-10 st. C.
Dlaczego warto wymienić letnie opony na zimowe?
Wymiana opon na zimowe jest zalecana, ponieważ przy niskich temperaturach ogumienie letnie twardnieje i traci przyczepność. W efekcie wydłuża się droga hamowania.
Opony letnie są mniej skuteczne również podczas jazdy po mokrej nawierzchni i błocie pośniegowym. Ich bieżnik gorzej radzi sobie z odprowadzaniem wody i błota, co zwiększa ryzyko utraty przyczepności.
W których krajach Europy opony zimowe są obowiązkowe?
W części krajów Europy obowiązują przepisy dotyczące opon zimowych, jednak zasady nie są jednolite. Niektóre państwa wyznaczają konkretne terminy ich stosowania, w innych obowiązek zależy od warunków pogodowych. Wymogi mogą też dotyczyć tylko określonych regionów lub tras, szczególnie górskich. Według portalu Auto Świat regulacje dotyczące opon zimowych dotyczą następujących krajów:
- Austria - opony zimowe są wymagane od 1 listopada do 15 kwietnia, jeśli panują zimowe warunki. Na niektórych górskich drogach obowiązkowe mogą być także łańcuchy;
- Chorwacja - zimowe ogumienie jest wymagane na wybranych, oznakowanych trasach. Minimalna głębokość bieżnika to 4 mm;
- Czechy - obowiązek od 1 listopada do 31 marca, gdy występują zimowe warunki. Warunki zimowe to: śnieg, lód, błoto albo temperatura poniżej 4 st. C. Minimalna głębokość bieżnika wynosi 4 mm;
- Estonia - opony zimowe są obowiązkowe od 1 grudnia do 1 marca;
- Finlandia - obowiązek jazdy na oponach zimowych dotyczy okresu od 1 listopada do 31 marca. Minimalna głębokość bieżnika wynosi 3 mm;
- Francja - od 1 listopada do 31 marca zimowe wyposażenie wymagane jest w wyznaczonych rejonach górskich (Alpy, Korsyka, Masyw Centralny, Masyw Jury, Pireneje, Masyw Wogezy). Maksymalny mandat za niedostosowanie się do obowiązku to 375 euro, a dodatkowo auto może być odholowane na parking;
- Litwa - opony zimowe są obowiązkowe od 10 listopada do 31 marca;
- Łotwa - obowiązkowa zmiana opon dotyczy pojazdów do 3,5 t i obowiązuje od 1 grudnia do 1 marca. Minimalna głębokość bieżnika to 4 mm;
- Niemcy - nie ma sztywno określonego okresu. Odpowiednie ogumienie trzeba stosować, gdy na drogach panują zimowe warunki;
- Norwegia - nie ma ogólnego obowiązku jazdy na oponach zimowych, jednak w zimowych warunkach samochody na oponach letnich muszą korzystać z łańcuchów. Zimowe ogumienie zwalnia z tego wymogu;
- Serbia - od 1 listopada do 1 kwietnia opony zimowe są wymagane w warunkach zimowych. Minimalny bieżnik to 4 mm;
- Słowacja - opony zimowe są wymagane w warunkach zimowych, m.in. gdy drogę pokrywa śnieg, lód lub błoto pośniegowe;
- Szwajcaria - nie ma bezwzględnego obowiązku używania opon zimowych, ale są one zalecane od 1 listopada do 30 kwietnia. Kierowca, który w nieodpowiednich warunkach jeździ na letnich oponach, może ponosić współodpowiedzialność za kolizję;
- Szwecja - opony zimowe są wymagane od 1 grudnia do 31 marca, gdy panują warunki zimowe;
- Włochy - przepisy zależą od regionu i drogi. Na części tras obowiązek stosowania opon zimowych lub posiadania łańcuchów wynika z lokalnych regulacji i oznakowania.