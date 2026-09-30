Absolutny rekord. "Niekończące się kłopoty"
- Średnia ogólnopolska cena benzyny Pb95 wzrosła w ciągu tygodnia o 20 groszy i osiągnęła rekordowy poziom 8,19 zł za litr.
- Olej napędowy podrożał natomiast o 16 groszy, do nienotowanego wcześniej poziomu 9,14 zł za litr.
"Niekończące się kłopoty"
"Konflikt na Bliskim Wschodzie, który trwa już blisko siedem miesięcy, powoduje niekończące się kłopoty kierowców w Polsce" - stwierdzili eksperci portalu w środowym komunikacie.
Podwyżki nie ominęły również autogazu. Za litr LPG trzeba obecnie zapłacić średnio 3,22 zł, czyli o 8 groszy więcej niż przed tygodniem.
Ceny paliw w Polsce
Popularna benzyna Pb95 z ceną 8,19 zł za litr jest najdroższa na Dolnym Śląsku, Kujawach i Pomorzu, Lubelszczyźnie, Mazowszu, Kujawach i Pomorzu oraz w województwach łódzkim i śląskim.
Wielkopolska wyróżnia się najniższymi średnimi cenami we wszystkich trzech głównych kategoriach płynnych paliw.
Najdroższy olej napędowy - po 9,14 zł za litr - odnotowano w 12 regionach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, pomorskim, śląskim, warmińsko-mazurskim oraz zachodniopomorskim.
Nieco niższe ceny diesla są w województwach: świętokrzyskim (9,13 zł/l) czy opolskim (9,12 zł/l).