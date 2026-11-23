Handel Niedziele handlowe w 2027 roku. Pełna lista terminów Oprac. Wiktor Knowski |

Downsizing. Opakowanie to samo, cena ta sama, a produktu mniej Źródło zdj. gł.: Gorgev/Shutterstock

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W 2027 roku żaden z terminów wskazanych w ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele nie pokrywa się ze świętem. Wykorzystamy więc wszystkie osiem niedziel handlowych.

Niedziele handlowe w 2027 roku

Pierwsza niedziela handlowa w 2027 przypadnie na ostatni dzień stycznia, a kolejna dopiero 21 marca. Niedziele handlowe w przyszłym roku wypadają:

31 stycznia,

21 marca,

25 kwietnia,

27 czerwca,

29 sierpnia,

5 grudnia,

12 grudnia,

19 grudnia.

Niedziele handlowe w 2027 roku

Najwięcej, bo aż trzy, wypadają w grudniu. Wcześniej doświadczymy jednak najdłuższej przerwy od niedziel handlowych w roku. Zakupów w ostatni dzień tygodnia nie zrobimy od 29 sierpnia do 5 grudnia, czyli przez 14 tygodni.

Niedziele handlowe nie występują w:

lutym,

maju

lipcu,

wrześniu,

październiku,

listopadzie.

Ustawa wprowadzająca stopniowo zakaz handlu w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 r. Od 2020 r. zakaz handlu nie obowiązuje jedynie w siedem niedziel w roku: ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, w niedzielę przed Wielkanocą, a po nowelizacji również w trzy kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie.

Ustawa ograniczająca handel w niedzielę

W ustawie ograniczającej handel w niedziele przewidziano katalog 32 wyłączeń. Zakaz nie obejmuje m.in. działalności pocztowej, jeśli przychody z tej działalności stanowią co najmniej 40 proc. przychodów ze sprzedaży danej placówki. Ponadto nie obowiązuje w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani w kawiarniach.

Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi od 1000 zł do 100 tys. zł kary, a przy uporczywym naruszaniu przepisów - kara ograniczenia wolności.