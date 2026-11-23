Niedziele handlowe w 2027 roku. Pełna lista terminów
W 2027 roku żaden z terminów wskazanych w ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele nie pokrywa się ze świętem. Wykorzystamy więc wszystkie osiem niedziel handlowych.
Niedziele handlowe w 2027 roku
Pierwsza niedziela handlowa w 2027 przypadnie na ostatni dzień stycznia, a kolejna dopiero 21 marca. Niedziele handlowe w przyszłym roku wypadają:
- 31 stycznia,
- 21 marca,
- 25 kwietnia,
- 27 czerwca,
- 29 sierpnia,
- 5 grudnia,
- 12 grudnia,
- 19 grudnia.
Najwięcej, bo aż trzy, wypadają w grudniu. Wcześniej doświadczymy jednak najdłuższej przerwy od niedziel handlowych w roku. Zakupów w ostatni dzień tygodnia nie zrobimy od 29 sierpnia do 5 grudnia, czyli przez 14 tygodni.
Niedziele handlowe nie występują w:
- lutym,
- maju
- lipcu,
- wrześniu,
- październiku,
- listopadzie.
Ustawa wprowadzająca stopniowo zakaz handlu w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 r. Od 2020 r. zakaz handlu nie obowiązuje jedynie w siedem niedziel w roku: ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, w niedzielę przed Wielkanocą, a po nowelizacji również w trzy kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie.
Ustawa ograniczająca handel w niedzielę
W ustawie ograniczającej handel w niedziele przewidziano katalog 32 wyłączeń. Zakaz nie obejmuje m.in. działalności pocztowej, jeśli przychody z tej działalności stanowią co najmniej 40 proc. przychodów ze sprzedaży danej placówki. Ponadto nie obowiązuje w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani w kawiarniach.
Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi od 1000 zł do 100 tys. zł kary, a przy uporczywym naruszaniu przepisów - kara ograniczenia wolności.