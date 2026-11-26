Duża sieć wycofuje śledzie. "Spożycie może prowadzić do poważnych chorób"
Kaufland przekazał, że z powodu wykrycia bakterii z gatunku Listeria monocytogenes, wycofał ze sprzedaży dwie serie śledzi.
Jak wyjaśnił, "po spożyciu zanieczyszczonego produktu bakteria Listeria monocytogenes może powodować objawy grypopodobne takie jak gorączka, bóle mięśni, a nawet wymioty i biegunka. Spożycie może prowadzić do poważnych chorób, szczególnie u kobiet w ciąży, małych dzieci i osób z osłabionym układem odpornościowym".
Szczegóły wycofania
Ostrzeżenie Kauflandu dotyczy:
- nazwa produktu: K Classic Filety śledziowe a’la Matjas w oleju 250g,
- kod: EAN 5902353033108,
- daty minimalnej trwałości i numerami partii: 05.12.2026, numer partii 264WO, 06.12.2026, numer partii 265KE,
- producent: SEKO S.A., Zakładowa 3 Chojnice, Poland.
"Produkt objęty wycofaniem był sprzedawany w sklepach Kaufland" - czytamy w komunikacie.
Zalecenia dla klientów
Sieć sklepów poinformowała, że "produkt można zwrócić w każdym markecie Kaufland, także bez okazywania paragonu, otrzymując zwrot pieniędzy za zakup".
Wyjaśniła także, że "konsumenci, którzy spożyli zanieczyszczony produkt i doświadczają opisanych objawów, proszeni są o natychmiastową konsultację z lekarzem. Należy poinformować lekarza, jeśli spożyłeś produkt, w którego próbce wykryto obecność bakterii Listeria monocytogenes".